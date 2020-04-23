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“Нерентабельный народ” и поствирусный мир. Чего хотят правящие круги

19:26. 23 апреля 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Писатель Захар Прилепин отвечает на многочисленные вопросы зрителей и делится своими мыслями о самых важных и интерсных событиях: о том, какие надежды мы возлагали на эту мировую встряску и почему поствирусный мир может не оправдать наших ожиданий. О Зулейхе и Путине, о Лимонове и Ленине, о Платошкине, Сёмине, Старикове и Жириновском и о многом-многом другом.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JjQVzWarPbk

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