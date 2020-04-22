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Признание актрисы: «Больше всего жалею, что фильмы, в которых я снималась, оказались рупорами лжи!»

09:17. 22 апреля 2020 79 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Актриса Ольга Будина в последние несколько лет все реже появляется на экранах. Несколько лет назад Ольга прекратила сниматься в сериалах и выходить на театральную сцену, и для этого у нее были серьезные причины:

«В моей фильмографии были роли четырех исторических персонажей. Анастасия Николаевна Романовна, младшая дочь Николая II, Галина Кузнецова, Надежда Сергеевна Аллилуева, жена Сталина, и Маргарита Коненкова, разведчица. Все эти женщины жили в начале двадцатого века. Так вот к тем историям, которые рассказаны о них в фильмах, можно относиться как к сказочным произведениям. Я так к этому отношусь. Это взгляд сценариста. Но сейчас мы живем в то время, когда и документальное кино может оказаться подложным.

Последняя моя роль — разведчица Маргарита Коненкова. Ее подозревали в любовной связи с Альбертом Эйнштейном. По сюжету фильма она вошла в отношения не только с ним, чтобы вывезти в Россию разработки атомной бомбы. Очередная клюква. Но сегодня не могут дать деньги на другую идеологию. Таким образом, семь лет назад я закончила свою актерскую карьеру. Я сделала это, когда поняла, что нужно во всем разобраться. Я предупредила всех продюсеров о том, что дорабатываю все те контракты, которые подписала, и таким образом ушла из антрепризы, ушла с телевидения и из кино. Сохранила при этом со всеми прекрасные отношения. И ни разу не пожалела, потому что мне нужно было уединение, чтобы поставить собственные мозги на место. Больше всего жалею о том, что фильмы, которым я отдала очень много энергии и всего того, что имела, оказались рупорами лжи».

priznanie aktrisyi Признание актрисы: «Больше всего жалею, что фильмы, в которых я снималась, оказались рупорами лжи!»

«А вообще сейчас идет информационная война, наши дети слышат лозунги «бери от жизни все!» и «один раз живем»… Это типичные лозунги общества потребления, мы же были воспитаны на других понятиях. У нас было развито чувство плеча, помощи. Именно к этому призывают наши русские народные сказки, про которые мы вообще забыли. А еще нужно вместе с детьми обязательно смотреть наше старое кино, чтобы они погружались в другую психологию, другое мировоззрение. Чтобы они понимали: ну нельзя только к себе грести, потому что останешься один. Эпоха торгашей на наших детях должна закончиться».

Источник: WomanHit

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Системный взгляд на российский кинематограф

В 2008 году Фонд информационной безопасности опубликовал небольшой доклад, в котором сделал вывод о том, что основным инструментом изменения базиса ценностей нашего общества по западному образцу является Голливуд, и описал технологию  формировании современного российского кинорынка.

Кино – это идеология, а не бизнес

Большинство людей считают, что современный кинематограф – это в первую очередь бизнес. И в рамках такого подхода, по их мнению, задача сценаристов, режиссёров, продюсеров и заказчиков фильмов сводится к тому, чтобы как можно лучше развлечь зрителей и получить хорошую прибыль. Но это большое заблуждение, которое искусственно поддерживается прессой и кинокритикой для того, чтобы кинематограф оставался удобным полем для манипуляций.

Суть обмана предельно простая: пока массовый зритель уверен, что в кинотеатрах его просто развлекают, он не задумывается о влиянии и посыле демонстрируемых картин. Человек, пришедший в кинозал просто отдохнуть, воспринимает кино не критически – в его голове при просмотре не всплывают вопросы из серии: какую идеологию продвигает этот фильм? Какие ценности и модели поведения он показывает в качестве нормы? Чему учит? Как отразится на обществе? И так далее.

Однако в действительности массовое кино – это в первую очередь идеология, и оно снимается не для того, чтобы развлекать, а для того, чтобы управлять, транслируя определённые взгляды и идеи зрителям. Поэтому вопрос денег здесь не на первом месте, и доказать это достаточно легко.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/DSpWmboWYn8/

Метки: технологии, фильмы

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