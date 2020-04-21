Профессор подает в суд на Собянина
14:54. 21 апреля 2020 194 просмотра 8 коммент. Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/HlaHph6Kd4g
Источник: https://youtu.be/HlaHph6Kd4g
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Март
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Самоосуществление, реализацию возможностей нельзя представлять себе как самоцель, и только человеку, утратившему действительный смысл своей жизни, осуществление себя видится не эффектом, а целью. Обращение же человека на самого себя, его рефлексия, является не только лишенной перспективы, но и просто неадекватной формой интенции.
Будет интересно.
Особенно, когда суд профессор проиграет, и на этом попытаются сыграть, как во время выборов в мосгордуму.
Не будет.
Даже к рассмотрению не примут.
КЛОУНАДА.
Но…….
Она подтверждает что “эпидемия” не медицинская а экономическая и политическая.
Путинизи и породил ВИРУС.
Вирус это безответственное бла-бла-бла и Мавзолей за ширмочкой.Попытка Путина быть и коммунистом и капиталистом одновременно.
ВСЕМ угодить.
Запрячь в телегу рака лебедя и щуку.
Поэтому и СТОИМ как вкопанные
Предлагаю подождать и увидеть итог.
Путин все правильно делает.
Идёт по краю, но только так можно выйти из этой ситуации.
Оттого вся серость и активировалась вновь.
И будет то, что было в августе прошлого года.
Иного не дано.
Итог мы не увидим.
Он будет лет через СТО.
Но согласен что Путин умело идёт по краю или по канату.
Сложно балансирует и ЭТИМ и успешен.
Но не понятно зачем такие сложности.
А серость ещё НЕ активировалась.
Дождёмся осени и ПОЛОВИНА работающих потеряют работу.
Вот тогда и начнётся.
Пока даже не цветочки
А весенние почки.
Через сто лет многое будет иначе.
И башни Кремля будут вместо статуи свободы.
Насчёт работы – думаю будет решение летом.
Интересное и необычное.
Для тех, кто ищет способ заработка, а не делает вид.
Это за всё хорошее против всего плохого.
НИОЧЁМ.
А что Вам подсказывают боги казако-ариев и славяно-хохлов?
А эзотерика?
Ничего не делать?
=Путинизи и породил ВИРУС.=
Ты че там куришь вообще?
Игорь Алексеевич, выйграет, а не проиграет. А Собянин всего лишь внебрачный сын Эльцина, так говорят. Конечно вся эта либерастическая шушера набросится на оппонента. Но драка будет!!!