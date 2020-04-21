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Профессор подает в суд на Собянина

14:54. 21 апреля 2020 194 просмотра 8 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/HlaHph6Kd4g

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14696 7204
    BlackCat 21 апреля 2020 в 15:28

    Будет интересно.
    Особенно, когда суд профессор проиграет, и на этом попытаются сыграть, как во время выборов в мосгордуму.

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    • 16050 704
      РусофилBlackCat 21 апреля 2020 в 15:55

      Не будет.
      Даже к рассмотрению не примут.
      КЛОУНАДА.
      Но…….
      Она подтверждает что “эпидемия” не медицинская а экономическая и политическая.
      Путинизи и породил ВИРУС.
      Вирус это безответственное бла-бла-бла и Мавзолей за ширмочкой.Попытка Путина быть и коммунистом и капиталистом одновременно.
      ВСЕМ угодить.
      Запрячь в телегу рака лебедя и щуку.
      Поэтому и СТОИМ как вкопанные

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      • 14696 7204
        BlackCatРусофил 21 апреля 2020 в 16:04

        Предлагаю подождать и увидеть итог.
        Путин все правильно делает.
        Идёт по краю, но только так можно выйти из этой ситуации.
        Оттого вся серость и активировалась вновь.
        И будет то, что было в августе прошлого года.
        Иного не дано.

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        • 16050 704
          РусофилBlackCat 21 апреля 2020 в 16:08

          Итог мы не увидим.
          Он будет лет через СТО.
          Но согласен что Путин умело идёт по краю или по канату.
          Сложно балансирует и ЭТИМ и успешен.
          Но не понятно зачем такие сложности.
          А серость ещё НЕ активировалась.
          Дождёмся осени и ПОЛОВИНА работающих потеряют работу.
          Вот тогда и начнётся.
          Пока даже не цветочки
          А весенние почки.

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          • 14696 7204
            BlackCatРусофил 21 апреля 2020 в 16:30

            Через сто лет многое будет иначе.
            И башни Кремля будут вместо статуи свободы.
            Насчёт работы – думаю будет решение летом.
            Интересное и необычное.
            Для тех, кто ищет способ заработка, а не делает вид.

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          • 16050 704
            РусофилBlackCat 21 апреля 2020 в 16:33

            Это за всё хорошее против всего плохого.
            НИОЧЁМ.
            А что Вам подсказывают боги казако-ариев и славяно-хохлов?
            А эзотерика?
            Ничего не делать?

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      • 7839 7153
        StelmРусофил 21 апреля 2020 в 16:08

        =Путинизи и породил ВИРУС.=
        Ты че там куришь вообще?

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        1
  • 183 127
    Ross 21 апреля 2020 в 15:45

    Игорь Алексеевич, выйграет, а не проиграет. А Собянин всего лишь внебрачный сын Эльцина, так говорят. Конечно вся эта либерастическая шушера набросится на оппонента. Но драка будет!!!

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    -1

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