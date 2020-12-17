Статья академика РАН Владимира Сергиева «Коронабесие» («МГ», № 23 от 10. 06. 2020 г.) о необоснованности ограничительных мер при COVID-19 вызвала большой резонанс и даже обсуждалась в популярной телевизионной передаче. Владимир Петрович Сергиев – известный эпидемиолог, много лет занимавшийся борьбой с разными эпидемиями как у нас в стране, так и во многих странах мира, куда его приглашали как специалиста. В 2006 г. он был удостоен премии Правительства Российской Федерации за создание системы биологической безопасности страны. Научный консультант «МГ» доктор медицинских наук Болеслав Лихтерман предложил академику Сергиеву продолжить начатый полгода назад разговор.



- Почему вы используете термин «коронабесие»? Какой смысл вы в него вкладываете?



Сейчас в публикациях и выступлениях проявилось много терминов для обозначения неадекватных действий «власти» в борьбе с новым вирусом: «коронавирусное безумие», «ковидоистерия» и многие другие. Так люди выражают свой протест в отношении неприятных и, главное, необоснованных действий властей. В одной статье я прочитал, как автор объявил себя изобретателем термина «коронабесие», выводя его от «мракобесия», то есть «невежество», «ретроградность». Это неверно, действия властей целенаправленны и систематичны – это прибыльный бизнес. На станциях московского метро требуют приобретать перчатки (это «навязанная услуга»). По информации газеты «Суть времени» за период с марта по середину октября за отсутствие масок и перчаток «оштрафовано 96 тысяч москвичей на общую сумму 480 млн. рублей». Вероятно, штрафы магазинов за такие же «нарушения» еще более прибыльны. Прибавьте к этому отмену бесплатного проезда школьников, инвалидов и пенсионеров. Все это делается под флагом заботы о здоровье людей, а на деле превратилось в «экономику штрафов», используемую для пополнения городской казны. По примеру Москвы другие регионы России также вводят различные ограничения.



Но вернемся к смыслу термина «коронабесие». Для этого придется окунуться в историю. В XVII веке при царе Алексее Михайловиче Тишайшем в Россию приехал хорват Иван Крижанич – философ, писатель, полиглот, великолепный ученый, автор первого описания грамматики русского языка и сравнительного анализа всех славянских языков и, главное, человек, влюбленный в Россию. По неизвестной причине Крижанич был сослан в Тобольск, правда, с хорошим содержанием из казны. В ссылке он продолжал научные изыскания, выступал за дальнейшее продвижение России на восток и юг Сибири, поддержал присоединение Малороссии к Великой России, подверг критике норманскую теорию о «призвании варягов» и необъективность современных ему иностранных сочинений о Московской Руси. В Тобольске он написал и отправил царю объемный труд под названием «Политика» (этот труд был издан Академией наук СССР), в котором описал поразившую его опасную черту русской знати: чрезмерное преклонение перед иностранцами и пагубное следование их советам. Для обозначения этого необъяснимого для него свойства русской натуры, приносящего очевидный вред людям и стране, Крижанич придумал слово «чужебесие». Начиная с Петра I «чужебесие» в русской знати продолжалось до 1917 г. В советский период это явление, получившее название «низкопоклонство перед Западом», пытались ограничить. В современной России «чужебесие» стало основной тенденцией, или, как сейчас говорят, мейнстримом.



- Каким образом «чужебесие» XVII века связано с сегодняшней ситуацией с новой коронавирусной инфекцией?



Как появился в Китае новый вирус, получивший название 2019-nCoV или SARS-CoV-2, доподлинно неизвестно. В конце прошлого года в городе Ухань - столице провинции Хубей - люди стали болеть респираторной инфекцией. Появились слухи о госпитальной летальности в 4-5%. Китай информировал ВОЗ о появлении новой болезни 31 января 2020 г., после того как 23 января (по приказу Си Цзиньпина) в Ухани был введен карантин. К марту заболевания прекратились, и китайцы уверовали, что именно 72-дневный карантин позволил «победить» вспышку. Это, конечно, неверно - несколько месяцев (с середины декабря до начала марта) – обычная продолжительность вспышки любой респираторной вирусной инфекции в одном городе. Следует подчеркнуть, что китайская медицина владеет уникальными приемами лечения ряда болезней, но никогда не имела заметных достижений в борьбе с эпидемиями.



Летальность от SARS-CoV-2 в городе Ухани составила 1,2%, а за пределами города в провинции Хубей, где не было карантина – 0,85%. Такие цифры сообщили в авторитетном журнале Nature Medicine китайские и американские исследователи. Это полностью согласуется с данными английских ученых-статистиков из Оксфорда, которые показали, что средняя летальность от новой инфекции в экономически развитых странах, где высока доля пожилых людей – 1,6%, а в развивающихся странах с преимущественно молодым населением – 0,8%.



Еще до введения карантина в Китае COVID-19 был завезен в страны Юго-восточной Азии, Западной Европы и США. Из-за появления больных в Западной Европе и слухов о высокой летальности SARS-CoV-2 ВОЗ 11 марта 2020 г. без достаточных оснований объявила о пандемии и глобальной опасности. Сейчас эта организация отрицает факт объявления пандемии, говоря, что ее Генеральный директор только назвал ситуацию «похожей на пандемию». То есть опять пресловутые «хайли лайкли».



После объявления пандемии в охваченных вспышкой странах Западной Европы без какого-либо анализа стали копировать «китайский способ» борьбы с коронавирусом, оправдывая карантины и даже закрытия производств якобы высокой летальностью нового вируса. Эти ограничения в силу низкого уровня доверия тамошнего населения к своим властям, соблюдались менее строго, чем в Китае.



В России первые два случая COVID-19 были завезены китайскими торговцами. Этот завоз не имел эпидемических последствий, но граница с Китаем была закрыта. Массовый завоз, давший начало вспышке ковида в нашей стране, произошел из Западной Европы, границы с которой, несмотря на массовую заболеваемость в этом регионе, своевременно закрыты не были, также не проводилась обсервация прибывающих из эндемичных стран, вероятно, чтобы не причинять беспокойства состоятельным россиянам, массово отдыхавшим на горнолыжных курортах Европы.



Следуя традиционному «чужебесию», российские «власть и собственность предержащие», не раздумывая, без необходимого анализа эффективности, ввели чрезвычайные ограничительные меры в нашей стране по западному образцу. Так и появилось «коронабесие». В результате возникла ситуация, никогда ранее не происходившая в борьбе с эпидемиями. Вместо традиционных и эффективных «изоляции больных и отслеживания контактных», впервые в истории была сделана безумная попытка провести массовую изоляцию здоровых (курсив В.С.).



К началу марта стало достоверно известно, что новый вирус не обладает высокой летальностью. Однако это не поколебало ложные утверждения об «ужасной смертельности» нового вируса, которые распространяются, вопреки здравому смыслу, до сих пор. Уже в марте был доказан низкий уровень опасности COVID-19 даже для наиболее уязвимой для любой заразы группы престарелых.



Как часто бывает, этому помог случай. Наверное, все помнят перипетии с круизным лайнером «Diamond Princess» в Японии. После появления заболеваний COVID-19 4 февраля на судне был введен карантин. Пассажиры (2666 человек) и команда (1045 человек) оказались в полной изоляции в каютах с единой системой вентиляции, не снабженной никакими фильтрами. Фактически это был эпидемиологический эксперимент по содержанию людей в «затравочной камере» (так на животных испытывают опасность патогена или газа). Средний возраст команды составлял 36 лет, а пассажиров – 69 лет. За 25-дневный карантин из 3711 «испытуемых» были инфицированы 712 (19,2%), из них умерли 14 (1,96%). Все умершие оказались пассажирами, то есть находились в группе, где должна наблюдаться максимальная летальность. У 331 (47% от числа инфицированных) не было выявлено никаких симптомов.



- Почему же тогда эти ограничительные меры были введены во многих странах?



Это достаточно сложный вопрос. Понятна и логична позиция стран, которые сохранили нормальный образ жизни. Её четко сформулировал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл – прежде чем вводить какие-либо ограничения необходимо получить веские доказательства чрезвычайной опасности коронавируса. Необходимых научных доказательств, как известно, никем получено не было. Поэтому Швеция, введя на короткий период ограничения для студентов и учащихся колледжей, установила их неэффективность и отказалась от их введения. Это позволило стране без ущерба сохранить экономику и психическое здоровье граждан.



Позиция стран, которые на фоне всех известных данных о свойствах нового вируса внедрили сковывающие экономику и ограничивающие личные свободы граждан ограничения не поддается логическому объяснению. Единственную попытку понять, что двигало лидерами и правительствами таких стран, я нашел в интервью лауреата Нобелевской премии за 2013 г., профессора Стенфордского университета в США Майкла Левитта, получившего эту престижную награду за компьютерное моделирование. Профессор Левитт был единственным, кто правильно спрогнозировал развитие вспышки COVID-19 в Китае. В своем интервью известному изданию «The Telegraph» он сказал, что решение держать людей в четырех стенах из-за распространения коронавируса было мотивировано паникой, охватившей лидеров» разных стран, а не разумными научными соображениями. «Не думаю, что эта изоляция спасла жизни. Думаю, что она могла стоить жизней», - отметил Левитт. Он также назвал публикуемые алармистские прогнозы по числу больных и умерших завышенными в 10-12 раз. Этот вывод подтверждают и другие ученые. Однако большинство правительств продолжают опираться на сомнительные прогнозы англичан.



На фоне «испуга лидеров» СМИ повсеместно стали проводить направленную пропаганду страха. Насколько якобы «независимые» СМИ ангажированы даже в «самой демократической» стране мира США наглядно показало отечественное телевидение, освещая предвыборные коллизии в штатах, сопровождавшиеся отключением от эфира даже действующего президента США.



Если провести аналогию с содержанием запрещенного в СССР романа Джорджа Оруэлла «1984», то нетрудно увидеть, что современные СМИ превратились в оруэлловское «Министерство правды». Сегодня даже официальные СМИ не отражают действительность, а формируют её. Вы спросите, как такое возможно? Тем, кто не смотрел американский фильм «Как хвост виляет собакой», я настоятельно рекомендую посмотреть, очень познавательно. Этот фильм есть в свободном бесплатном доступе в интернете. Продолжая тему, следует сказать, что в мире сложилась ситуация, когда официальные телевизионные каналы воспринимаются многими людьми как источник достоверной информации, каким бы абсурдным представляемое на экране ни выглядело. Убедительно повторенный несколько раз откровенный «фейк» некоторым людям начинает казаться внушающим доверия.



В настоящее время правительство нашей страны преимущественно ориентируется на разработки Высшей школы экономики, пропагандирующей исключительно либеральные подходы. Именно рекомендациям этой организации мы обязаны проводимой многолетней реформе отечественного здравоохранения. Преобразование советского здравоохранения проходило по западным лекалам, отрасль стала развиваться как сфера услуг, как научный и производственный бизнес. Упразднялись по чисто финансовым критериям «нерентабельные» больницы, поликлиники и инфекционные койки. Сокращалась численность врачей и другого медицинского персонала. Это в совокупности привело к большим сложностям в 2020 г. Главные проблемы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России по мнению сотрудника Минздрава РФ И. Куликовой - дефицит врачей и загруженность медицинских учреждений.



- Но ведь строгие меры, направленные на сдерживание «эпидемии», негативно воздействуют на экономическое развитие. Каковы их последствия?



Совершенно верно, последствия карантинов и всех прочих мер по борьбе с ковидом более тяжелые, чем сама болезнь. По оценке экспертов, предполагаемый спад реального производства в наиболее экономически развитых странах может быть достаточно существенным, что может привести к сокращению доходов к концу года более чем на 10%. Правительство России заявило, что спад в нашей стране будет меньшим. Вероятно, это справедливо, так как сокращения коснулись преимущественно сферы услуг, которая в нашей стране развита меньше, чем на Западе. Однако, несмотря на небольшую долю малого и среднего бизнеса в совокупном ВВП России, число наших сограждан, задействованных в этой сфере экономики, достаточно велико. Поэтому социальные последствия разорения малых и средних предпринимателей настораживающе велики. По оценке Счетной палаты, уровень безработицы к сентябрю 2020 г. в нашей стране достиг 6,3%, а, число лиц, не имеющих работы в России приближается к 5 млн.



Безработица в Швеции, где было меньше всего карантина – 7%, а в Израиле, где был очень жесткий карантин – 30%. При этом следует учитывать исследования известного политолога и экономиста М. Фридмана, которые показали, что «в США рост безработицы на один процент ведет к увеличению числа убийств на 5,7%, самоубийств – на 4,1%, заключенных – на 4%, пациентов психиатрических больниц на 3,5%». Эти цифры напрямую неприменимы к России, но знать о них следует.



В Москве неблагоприятная обстановка вследствие введенных ограничительных мер привела к оттоку мигрантов, традиционно восполнявших нехватку рабочей силы. По словам столичного градоначальника, в первопрестольной не хватает 40 тыс. человек для уборки улиц. Однако на глазах увеличивающаяся численность всякого рода «проверяющих и контролирующих» наличие масок и перчаток в магазинах и на транспорте, часто пополнившихся за счет мигрантов, заставляет усомниться в реальности сокращения численности «гастербайтеров».



С одной стороны, сокращение мигрантов, если оно произошло, может сказаться на внешнем облике города, но, с другой стороны, может быть это приведет к сокращению, так полюбившегося чиновникам, внешне эффектного, но совершенно бессмысленного и бесполезного бесконечного мытья мостовых и тротуаров дезрастворами. Вероятно, особый восторг у различного рода «борцов с ковидом» вызывал вид поливальных машин, непонятно зачем разбрызгивающих дезинфицирующие средства вертикально в воздух. Я надеюсь, что наступление холодов остудит чиновничий беспредел, и улицы и тротуары не будут намеренно превращать в ледяные катки.



То, что часть «офисного планктона», не производящего материальных ценностей, была отправлена на «удаленку» из-за COVID-19, возможно, хорошо. Но если на «удаленку» отправят 30% авиадиспетчеров или стрелочников на железной дороге, это может привести к катастрофам. Кроме этого следует иметь в виду, что работающие дистанционно используют платную версию американской платформы «Zoom», и, таким образом, российскими деньгами укрепляют американскую экономику.



- Как Вы оцениваете меры, применяемые в России для ограничения распространения COVID-19?



Коммерческой составляющей этой «борьбы» я коснулся вначале. Теперь рассмотрим противоэпидемическую составляющую, что мне профессионально ближе. Большинство стран, и Россия в их числе, пошли по пути силовых ограничений COVID-19. Только несколько стран смогли сохранить взвешенный подход к профилактике. Я считаю необходимым перечислить страны, которые не поддались всеобщему безумию: Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Коста-Рика, Куба, Ливан, Северная и Южная Кореи, Иран, Туркмения, Швеция. В эту же группу попадает и Япония, где, в соответствии с конституцией страны, власти не имеют права ограничивать права граждан, и в силу этого в стране был сохранен нормальный образ жизни.



Вспышка COVID-19 (я сознательно употребляю слово «вспышка», так как нигде в мире не был превышен эпидемический порог, составляющий 5% больных (именно больных, а не «здоровых носителей») от числа жителей) была отмечена практически во всех странах, как любая вспышка вирусной респираторной инфекции. Однако нигде в мире ограничения, призванные сдержать болезнь, не дали ожидаемого эффекта.



Если сопоставить кривые заболеваемости COVID-19 в странах, вводивших ограничения и даже локдауны, и в странах, сохранивших нормальный образ жизни, то мы не увидим никакой существенной разницы. Уже упоминавшийся Нобелевский лауреат М. Левитт проанализировал данные по 78 станам, в которых было зарегистрировано более 50 случаев ковида. Ни в одной из этих стран заболеваемость не развивалась по экспоненте, что доказывает невысокий эпидемический потенциал нового вируса.



Положение с избыточной смертностью в странах, где отсутствовали ограничения, было даже несколько лучше, чем в странах с ограничениями. Вероятно, за счет того, что удалось избежать части дополнительных смертей в группах больных с онкологией, инсультами и инфарктами, для которых сохранилась возможность оказывать своевременную необходимую медицинскую помощь, в отличие от стран, массово перепрофилировавших больницы «под ковид». Как сообщают СМИ в ряде стран, например, в Англии и Германии приходилось массово отменять плановые операции раковым больным или отказывать в медицинской помощи больным с инсультом и инфарктом в связи с отсутствием свободных больничных коек.



Точная структура избыточной смертности в нашей стране будет ясна только в конце года, когда будут собраны необходимые данные. На сегодня известны только данные за первое полугодие 2020 г. Счетная палата сообщила о росте естественной убыли населения страны (превышение числа умерших над числом родившихся) за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем на 30%, что в абсолютных цифрах составило 318 тысяч человек. Всего же за первое полугодие текущего года в стране умерли 1128 тысяч человек. Это на 5% больше, чем за тот же период в 2019 г. По данным Росстата среди всех умерших доля тех, у кого причиной смерти послужила коронавирусная инфекция, составила 2% или 22,6 тыс. A priori можно сказать, что за весь год умершие от коронавирусной инфекции составят единицы процентов.



Что определяет основную смертность и что определит избыточную смертность, как уже было сказано, станет известно только в конце года. Однако уже сейчас очевидно, что на эти показатели существенно не повлияет COVID-19. Вот какой анализ за первое полугодие представил по Санкт-Петербургу бывший руководитель здравоохранения в северной столице, а ныне депутат, доктор медицинских наук профессор Александр Редько. По его данным, смертность в городе выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Но убыль населения была связана «вовсе не с COVID-19, а с резким ростом смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний (смертность от всех видов пневмоний, что характерно для СOVID-19, наоборот, снизилась на 3,8%)».



Аналогичная картина наблюдается в Германии. Как сообщила газета «Суть времени», согласно данным из правительственных источников этой страны, борьба с COVID-19 привела к б О льшему числу смертей, чем сам коронавирус. От ограничения доступа к необходимой медицинской помощи в первую очередь погибали больные раком и инсультом. По оценке, дополнительные смерти составили от 5 до 125 тыс. человек.



Отдельно следует коснуться катастрофической ситуации, складывающей в отечественной школе. Необоснованное закрытие школ и отправление на дистанционное обучение школьников старших классов негативно влияет на качество образования и наносит огромный невосполнимый ущерб будущему нашей страны. В «лихие» 1990-е страна уже потеряла целое поколение, когда дети вместо посещения школы были вынуждены добывать средства существования мытьем машин на улицах. Осуществляемые сейчас действия могут привести к потере еще одного поколения. Указанная проблема слишком важна для будущего нашей страны и требует отдельного серьезного освещения.



При рассмотрении адекватности применяемых мер против COVID-19 нельзя обойти уже набивший оскомину вопрос о пресловутых масках и перчатках, ставших символом навязываемого обществу «перчаточно-масочных ограничений». В этой сфере, как ни в какой другой, связанной проблемой коронавирусной инфекцией, скопились откровенная ложь и невежество. Семен Новопрудный в Газете.ру назвал маску «всемирным символом вины и мракобесия».



Я постараюсь быть максимально кратким. В 2009-2017 гг. в разных странах было проведено большое число контролируемых эпидемиологических наблюдений. Многочисленные обзоры опубликованы в авторитетных научных журналах. Ни в одном исследовании не было получено данных о каком-либо положительном воздействии постоянного ношения масок здоровыми людьми для предотвращения заражения вирусами гриппа и других возбудителей ОРВИ. Специалисты Центра по борьбе с болезнями в США (CDC) также подтверждают, что научных данных о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ при ношении масок нет. В тоже время десятилетиями практикуемое в Японии ношение масок больными респираторными вирусными инфекциями, неизменно сопровождается документируемым положительным эффектом.



Все попытки доказать, что вирус SARS-CoV-2 является каким-то исключением из группы обычных респираторных вирусов, и для нового вируса каким-то чудесным образом станет препятствием ношение масок, оказались несостоятельными. Поэтому в документе ВОЗ «Применение масок в контексте COVID-19» от 5 июня 2020 г. написано: «Применение медицинских масок персоналом, не занятым на работах в лечебно-диагностических и консультативных помещениях, не требуется […] В настоящее время отсутствуют прямые доказательства эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19». Сомневающиеся могут почитать этот официальный документ ВОЗ на русскоязычном сайте этой организации.



Теперь о перчатках. В 1970-е гг. было показано, что вирусы парагриппа 3-го типа могут передаваться между малышами контактным путем через игрушки, загрязненные выделениями из носа. Тогда же в НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР (ныне Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА – Б.Л.) было в проведено изучение сохранности респираторных вирусов на поверхностях. Эти исследования проводили не только на традиционных респираторных вирусах (грипп, адено- и РС-вирусы), но и на нескольких видах коронавирусов. В своих исследованиях наши и иностранные ученые пользовались классическими методиками, позволявшими оценить не только длительность присутствия самих вирусных частиц на разных поверхностях, но и их способность заражать культуру клеток. Как показали эти эксперименты, наиболее долго (несколько дней) коронавирус может сохраняться на ткани (аналоге медицинской маски).



Исследования ученых 1970-х гг. разительно отличаются по смыслу от массово публикуемых современных результатов с использованием простой ПЦР-реакции, когда фиксируется только наличие фрагмента генома вируса на поверхности, что не дает никакой информации ни о сохранности самого вируса, ни, тем более, о его свойствах. Единственное исследование, подобное проводимым нашими соотечественниками в далекие 1970-е, было осуществлено итальянскими коллегами уже в 2020 г. также с применением классических методик и заражением культуры клеток Vero. Результаты были опубликованы в конце сентября. Итальянцы показали, что SARS-CoV-2 способен некоторое время присутствовать на «неодушевленных» поверхностях, но «риск заражения от таких контаминированных поверхностей в реальных условиях отсутствует». На этом, я полагаю, можно поставить точку в инсинуациях о необходимости принудительного ношения перчаток для предотвращения инфицирования «страшным ковидом».



Единственно, где, хотя бы теоретически, люди могут контактировать со свежими выделениями из носа и рта других людей, это церкви, где истово верующие гурьбой лобызают стекла икон, защищающие ценные образы святых от прихожан. Другим опасным для контактной передачи COVID-19 местом могут служить ночные клубы, где молодые люди активно обмениваются бокалами с алкоголем, дымящимися сигаретами и «косячками с травкой».



Все приведенные материалы подтверждают уже многократно повторяемый мною постулат: необоснованная концентрация внимания исключительно на одной не очень опасной болезни приводит к избыточной гибели людей от других хорошо известных смертельных нозологий. Это указывает на пагубность для здоровья людей и экономики страны проводимых ограничений. В связи с этим хочется процитировать «златоуста» российской политики, премьер-министра Виктора Степановича Черномырдина: «Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся».



- Ваша позиция в отношении первой волны коронавирусной инфекции достаточно ясна, но что же необходимо делать в условиях наступившей второй волны?



Эпидемиология не оперирует «волнами» и другими образами, более свойственными поэзии. Сейчас, как в и любой другой осенне-зимний период, регистрируется повышенная заболеваемость комплексом ОРВИ. Чрезвычайно опасно все респираторные заболевания считать проявлением коронавирусной инфекции. Не следует подвергать госпитализации бессимптомных лиц, у которых анализ показал присутствие фрагментов генома SARS-CoV-2. Надо планомерно не наращивать, а сокращать всяческие ограничения и сосредоточиться на реальных больных с любой патологией, требующих квалифицированной помощи, и не концентрироваться только на одной коронавирусной инфекции. Сложившуюся ситуации хорошо отражает печальный анекдот. «Если в первую волну врачи старались убедить пациентов в реальности ковида и его опасности, то во вторую волну пациенты пытаются убедить врачей в том, что существуют и другие болезни кроме ковида».



К сожалению, полная несостоятельность «силовых» мер борьбы с новой коронавирусной инфекцией не остановила правительства многих стран Западной Европы. С наступлением сезона повышенной заболеваемости ОРВИ эти страны одна за другой стали повторно вводить дискредитировавшие себя весной локдауны и ограничения. На этот процесс не повлияли даже призывы ВОЗ, изменившей свою риторику под давлением их очевидной неэффективности.



Новую «политику» озвучил специальный посланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро.: «Мы не поддерживаем изоляцию в качестве основного метода борьбы с вирусом». Далее он сказал: «У изоляции есть только одно последствие - она делает бедных еще беднее», и призвал государства бороться с вирусом, не опираясь на карантины. Таким образом, сейчас ВОЗ рекомендует следовать примеру Швеции и других стран, которые не вводили ненужных ограничений и сохранили свою экономику и нормальный образ жизни.



Фактически ВОЗ признала, что жесткие ограничения и закрытие предприятий, объектов торговли, рекреационных и культурно-развлекательных учреждений не оказали существенного положительного влияния на здоровье людей в условиях вспышки коронавирусной инфекции. Выступление руководителя подразделения по новым болезням ВОЗ Марии ван Керкхове подтвердило, что на фоне ограничений фиксируется увеличение заболеваний раком и сердечно-сосудистой патологией. Более того, отвергая необходимость ношения масок и перчаток здоровыми людьми, Мария ван Керкхове прямо заявила: «По нашим данным, маловероятно, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то ещё. У нас ряд отчётов из многих стран. Там следят за бессимптомными носителями и не обнаруживают дальнейшей передачи».



Повторное введение осенью строгих ограничений и локдаунов, показавших свою неэффективность еще весной, вызывает недоумение. Как сказал А. Эйнштейн, «безумие – это повторение одних и тех же действий в надежде получить новый результат». В тоже время я не жду какого-то смягчения обременительных и непродуктивных ограничений. Продолжение запретов можно легко оправдать обычным «как на Западе», а отменить – это взять ответственность на себя, что для чиновника «смерти подобно». То, что в нашей стране «власть и собственность предержащие» пока воздерживаются от новых локдаунов связано с тем, что отечественная экономика может просто не выдержать подобного повторного удара. В России власти пока ограничились ужесточением неэффективного в принципе «перчаточно-масочного режима». Можно ожидать, что скоро вместо ставшего привычным предупреждения о вреде курения, в пока еще открытых и работающих кинотеатрах будет звучать: «Фильм содержит сцены с людьми без масок. Нахождение в общественных местах без маски опасно для вашего здоровья».



На этом фоне совершенно абсурдно выглядит официально озвученный запрет на проведение в Москве праздничных новогодних концертов и детских елок, но одновременное разрешение проводить аналогичные мероприятия в рамках «корпоративов» для состоятельных граждан. Это что: отражение «двоемыслия», «плюрализма в одной голове», или полное неверие правительства Москвы в какую-либо опасность коронавируса? В последнем случае инициированные городскими властями ограничения диктуются исключительно коммерческими соображениями.



Что касается более высоких цифр выявляемого осенью числа инфицированных по сравнению с весной, то весной в день делали не более 200 тысяч исследований на наличие генетического материала SARS-CoV-2 в мазках у обследуемых, и выявляли примерно до 8 тысяч инфицированных, а сейчас - более 600 тысяч анализов, то есть более чем в три раза больше, и поэтому выявляют около 20 тысяч инфицированных, то есть пропорция сохраняется или даже стала более благоприятной. Это одно из возможных объяснений. Для окончательного заключения надо обладать доступом ко всему массиву имеющихся данных.



- Ваша негативная реакция на проводимые меры по борьбе с COVID-19 очевидна, но многие люди просят и даже требуют ужесточения ограничительных мер. Как Вы можете это прокомментировать?



Это очень прискорбно. Постоянно нагнетаемое СМИ ощущение страха и смертельной опасности породило среди населения многих стран, включая Россию «пандемию психоза». На головы простых людей постоянно «сыплются» непонятные цифры, подаваемые без какого-либо анализа и сопоставления. Все это направленно создает у людей чувство ужаса и неизбежной катастрофы. В результате реальность все больше заменяется в сознании людей виртуальной картинкой, извращенно отражающей окружающий реальный мир. Вся проецируемая СМИ информация, касающаяся COVID-19, носит выраженный негативный пугающий характер, вызывающий тревогу и способствующей развитию стресса. Постоянно в головы людей вдалбливается, что единственным спасением от смертельной опасности, которой в реальности не существует , является ношение масок и перчаток. В эфире полностью отсутствует взвешенное экспертное мнение, альтернативное насаждаемому сверху тотальному силовому давлению.



ВОЗ и международное сообщество психиатров констатируют, что в результате подобной практики СМИ повсеместно страдает психическое здоровье больших масс людей. Любые новостные передачи в СМИ начинаются с сообщения о новых десятках или сотнях умерших от коронавирусной инфекции. При этом сознательно замалчивается, что ежегодно в мире от других инфекций умирает более 17 млн человек. От сердечно-сосудистых болезней каждый год гибнет около 10 млн., от туберкулеза 1,6 млн., вирусного гепатита 1,34 млн. От пневмоний умирает почти 900 000 детей в возрасте до 5 лет. Поэтому деятельность мировых СМИ в 2020 году все больше напоминает орудие пропаганды, отточенное в ХХ веке в самые мрачные годы в Германии. В результате безудержной пропаганды ужаса и многомесячного пресса различных ограничений люди начинают ненавидеть людей. Это выливается в массовые, далеко немирные протесты в странах Западной Европы и Северной Америки, нередко сопровождаемыми смертями.



В России озлобленность психически травмированных воздействием СМИ людей пока не носит столь яростного характера, как на Западе. Однако регулярно озвучивается информация об избиении пассажира без маски водителем автобуса в каком-нибудь небольшом городе. В Петербурге семь охранников повалили на пол пассажира метро, который был без маски. В Москве бравые росгвардейцы «выволокли» из театра женщину, годившуюся им в матери, за то, что та своевременно не надела маску. Это безобразное действие происходило по аплодисменты части зрителей, что свидетельствует о массовом нарушении сознания людей, находящихся под постоянным сильнейшим прессом разноречивой информации о COVID-19. По мнению психолингвиста Татьяны Черниговской одной из главных проблем нашего времени является «огромное количество информации, выбрать из которой правду становится неразрешимой задачей», поскольку «фейки окружают нас повсюду».



Когда-то казался неумной шуткой прогноз группы психиатров, что в будущем может наступить состояние, при котором из-за искажающего реальность воздействия СМИ только 20% людей сохранят навыки критического мышления. К сожалению, это будущее уже наступило, так как «масочный режим» изменил мышление и поведение людей. По свидетельству психотерапевта и телеведущего Андрея Курпатова, из-за искусственно созданного страха перед коронавирусной инфекцией проблемы с психическим здоровьем могут развиться у 40% населения. «Массовое появление проблем с психическим здоровьем у большого число людей обусловлено тем, что, когда страхи нарастают, механизмы социального контроля слетают. Поэтому люди с более слабым контролем или те, кто сильнее напуган, могут вести себя абсолютно неадекватно. У таких людей отсутствует адаптивное мышление. Они не могут критически оценить обстановку, сделать выводы», - считает руководитель отдела психического здоровья Научного центра психического здоровья РАН Сергей Ениколопов. При этом объяснять что-то таким людям с измененным сознанием - бессмысленно.



Большинство работников СМИ отдают себе отчет в разрушительности для общества и индивидуумов своей деятельности. Это на своей страницы в интернете озвучила известная ведущая Первого канала Екатерина Андреева, пожалев «жертв агрессивного устрашения – закошмаренных людей, которым внушают страшную опасность нового вируса, когда данные статистики говорят, что смертность очень низкая». К счастью все больше и больше наших соотечественников начинают осознавать, что их сознательно вводят в заблуждение и под страхом штрафов заставляют делать ненужные вещи. Поэтому граждане России стали значительно чаще обращаться в суды с жалобами на незаконные действия властных структур.



Отрадно, что российские суды все чаще встают на сторону пострадавших граждан, отменяя штрафы, налагаемые органами правопорядка и другими надзорными органами на лиц, нарушающих принудительно вводимые ненужные ограничения. Даже московский суд был вынужден вынести «хитрый» вердикт в ответ на официально поданную актером Никитой Джигурдой жалобу на незаконность принудительного ношения масок в соответствии с указом московского градоначальника. В решении суда было указано, что требование обязательного ношения масок противоречит российскому законодательству, но упомянутый в жалобе указ мэра является только рекомендацией. Таким «макиавеллиевским» способом суд избежал прямого обвинения С.С. Собянина в нарушении законов Российской Федерации.



После такого вердикта, как сообщила «Пятая Газета», суды Москвы были вынуждены отменить на основании многочисленных жалоб москвичей более 56 тысяч постановлений о наложении незаконных штрафов из-за нарушения «м Э рских» указов. Верховный суд Удмуртской республики в сентябре признал рекомендации Роспотребнадзора необязательными к исполнению, и отменил назначенный организации штраф в несколько сот тысяч рублей за непроведение ежедневного опроса сотрудников относительно их здоровья и неосуществление каждые 4 часа термометрии у этих людей. Можно только надеяться, что подобных действий судов значительно больше, чем известно автору.



Многочисленные ток-шоу на различных телевизионных каналах своей целью ставят не донесение до зрителя взвешенной объективной информации, а максимальное привлечение финансовых средств рекламодателей за счет искусственно создаваемой нервозности, привкуса скандальности и дешевой сенсационности. В связи с этим практически полностью исчезли из эфира эксперты с альтернативной точкой зрения. В результате создается искусственная картинка, что существует только одна позиция, которая с помощью манипуляций подтверждают и усиливают СМИ. Это мое личное мнение. Поэтому я сознательно выбираю профессиональную аудиторию читателей «Медицинской газеты», которая в силу своей квалификации и специализированного образования может непредвзято и объективно оценить весь спектр предлагаемых аргументов. Я также рассчитываю на профессиональный отклик и обсуждение, чтобы сообща выработать оптимальную позицию медицинского профессионального сообщества.



Умело спекулируя большими, чем в предшествующие месяцы, цифрами выявляемых инфицированных (среди которых, как и весной, половина, а то и больше не имеют никаких симптомов) СМИ сознательно нагнетают страх. Поэтому уместно напомнить древнюю притчу: «Чума покидает средневековый город и встречает Холеру, направляющуюся туда. Не ходи, - говорит Чума, в городе нет живых. Ты, всех убила? – спрашивает Холера. Нет, отвечает Чума. Я убила только каждого двадцатого жителя, остальные сами умерли от страха».



Сейчас всячески пропагандируется ложная идея «о личной ответственности граждан за распространение коронавирусной инфекции». Таким «нехитрым» способом власти стараются снять с себя ответственность за неудачи в борьбе с распространением в осенний период заболеваемости респираторными болезнями, включая COVID-19, и переложить ее на простых граждан. Это еще больше разжигает в людях нетерпимость и ненужную агрессию к себе подобным.



Тяжелую, но объективную характеристику сложившейся в России обстановке в отношении коронавирусной инфекции я обнаружил в статье историка и публициста Александра Елисеева в газете «Завтра» (№44, ноябрь 2020 г.): «Сейчас даже не столь важно, насколько опасен ныне «модный» вирус. Можно до бесконечности повторять, что обычный грипп опаснее и губительнее. Главное, что коронавирус уже успел стать мифом . Точнее черным антимифом . И в этом качестве он успешно сживает человечество с лица земли, отправляя его в цифровое подземелье. Главное сейчас не сам вирус, а его образ. Он пугает людей донельзя, делает их управляемыми».



- Что же следует в этих условиях делать многочисленным медицинским работникам, не облаченным властными полномочиями и не занятым на работе в тяжелых условиях «красной зоны»?



Первое – это успокоить людей, перестать вгонять их в панику. Необходимо объяснять им, что ничего на самом деле катастрофического по сравнению с обычным ежегодным сезонным подъемом заболеваемости вирусными респираторными инфекциями ни в мире, ни в России не наблюдается.



Оптимальным могло бы стать полное «закрытие» в СМИ темы коронавируса как постоянной повестки дня, с которой начинается любая новостная передача. К сожалению, это нельзя сделать сразу, чтобы не вызвать у «зомбированного» населения психологическую сшибку, аналогичную «ломке», происходящей у наркомана после лишения привычного наркотика. Отлучение населения от будоражащей и пугающей, но уже ставшей привычной постоянной информации о COVID-19 необходимо делать планомерно по нарастающей траектории, вплоть до полного прекращения.



Как ни печально, но ни в моей, ни в вашей власти, уважаемые читатели, изменить современные СМИ, которые превратились в страшное и разрушительное оружие, точнее орудие, направленно разрушающее сознание людей. Они транслируют по всем доступным им каналам и сетям нужную им «картинку об ужасном и смертельном COVID-19». В рамках такой виртуальной картинки уже неважно, что происходит в действительности. Миллионы людей запуганы, деморализованы, лишены нормальной жизни. Подорвано доверие общества к экспертному знанию, так как любые официально транслируемые прогнозы «заказных экспертов» опровергаются реальностью бытия. Часть людей, сохранивших способность критического мышления, уже понимают, что свобода неограниченного доступа к информации с помощью СМИ и интернета полностью запутывает ситуацию.



Прошу Вас мягко и ненавязчиво советовать Вашим знакомым и пациентам меньше сосредотачиваться на новостных программах, несущих преимущественно негативную, нервирующую информацию. Объяснять им реальную невысокую опасность коронавирусной инфекции. Следует всем больше смотреть развлекательные, веселые передачи. Старайтесь сохранять оптимизм.

Желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия!

