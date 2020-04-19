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Три «э» новой реальности 2020 — Экономика, Эпидемия, Экспансия

16:05. 19 апреля 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске прямого эфира в Инстаграмме ответил на вопросы подписчиков и читателей. Вопросов было много, удовольствия от общения — ещё больше.
И вот, что получилось в итоге…

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Источник: https://nstarikov.ru/tri-je-novoj-realnosti-2020-jekonomika-jepidemija-jekspansija-114851

Метки: блог, Видео

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