Три «э» новой реальности 2020 — Экономика, Эпидемия, Экспансия

В очередном выпуске прямого эфира в Инстаграмме ответил на вопросы подписчиков и читателей. Вопросов было много, удовольствия от общения — ещё больше.

И вот, что получилось в итоге…

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/tri-je-novoj-realnosti-2020-jekonomika-jepidemija-jekspansija-114851