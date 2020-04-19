Три «э» новой реальности 2020 — Экономика, Эпидемия, Экспансия
В очередном выпуске прямого эфира в Инстаграмме ответил на вопросы подписчиков и читателей. Вопросов было много, удовольствия от общения — ещё больше.
И вот, что получилось в итоге…
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
- Путь к суверенной эмиссии – «национализация рубля»
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- Сидим дома – отвечаем на вопросы подписчиков
Источник: https://nstarikov.ru/tri-je-novoj-realnosti-2020-jekonomika-jepidemija-jekspansija-114851