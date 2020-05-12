Великая Победа — вопреки или благодаря Сталину?
8 мая 2020 года прошла встреча с читателями и работниками библиотек, которую организовало издательство «Эксмо», где выходят мои книги.
Вопросы были самого разного характера, но значительную часть времени на «себя взяла» фигура И.В. Сталина, о которой речь идет в моей новой книге«Сталин. После войны. Книга 2. 1949—1953».
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
- Почему мы Победили, Билл Гейтс и чипирование
- Болезнь Мишустина, Мария Захарова и Навальный, Сталин после войны
- ЦБ и Глазьев, коронавирус и Платошкин
- Кризис и страх – как способ управления
- Три «э» новой реальности 2020 — Экономика, Эпидемия, Экспансия
- Путь к суверенной эмиссии – «национализация рубля»
- Национализация рубля и прямой эфир в инстаграмме
- Сталин – ответы на вопросы
- Он-лайн презентация моей новой книги
- Сидим дома – отвечаем на вопросы подписчиков
Источник: https://nstarikov.ru/velikaja-pobeda-vopreki-ili-blagodarja-stalinu-115407
Ну реально Нагиев ))
“Осторожно Модерн “
“Весь вечер на арене!”