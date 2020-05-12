Великая Победа — вопреки или благодаря Сталину?

8 мая 2020 года прошла встреча с читателями и работниками библиотек, которую организовало издательство «Эксмо», где выходят мои книги.

Вопросы были самого разного характера, но значительную часть времени на «себя взяла» фигура И.В. Сталина, о которой речь идет в моей новой книге«Сталин. После войны. Книга 2. 1949—1953».

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Источник: https://nstarikov.ru/velikaja-pobeda-vopreki-ili-blagodarja-stalinu-115407