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Почему мы Победили, Билл Гейтс и чипирование

09:57. 10 мая 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом прямом эфире, который каждую субботу в 18:00 проходит в моём интсаграмме, уважаемые зрители задавали много разных вопросов. Конечно, поскольку эфир проходил в День 75-летней годовщины Великой Победы, было много вопросов, связанных с Великой Отечественной войной. Не обошлось и без темы коронавируса, самоизоляции и карантина. Также обсудили инициативу Билла Гейтса (да, да, того самого Билла Гейтса) вакцинировать всё население земли от коронавируса, а вместе с тем и разговоры о поголовном чипировании, которые волную умы многих соотечественников.

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00

Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-my-pobedili-bill-gejts-i-chipirovanie-115345

Метки: блог, Видео

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