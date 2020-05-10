Почему мы Победили, Билл Гейтс и чипирование
В новом прямом эфире, который каждую субботу в 18:00 проходит в моём интсаграмме, уважаемые зрители задавали много разных вопросов. Конечно, поскольку эфир проходил в День 75-летней годовщины Великой Победы, было много вопросов, связанных с Великой Отечественной войной. Не обошлось и без темы коронавируса, самоизоляции и карантина. Также обсудили инициативу Билла Гейтса (да, да, того самого Билла Гейтса) вакцинировать всё население земли от коронавируса, а вместе с тем и разговоры о поголовном чипировании, которые волную умы многих соотечественников.
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
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Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-my-pobedili-bill-gejts-i-chipirovanie-115345