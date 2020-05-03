Болезнь Мишустина, Мария Захарова и Навальный, Сталин после войны
В очередном субботнем прямом эфире в моём Instagram вы, уважаемые подписчики, задавали много интересных вопросов. Тут и болезнь премьера Мишустина, и Мария Захарова, поведение Сталина после войны и многое другое.
И конечно – детали программы выхода российской экономики из кризиса«Курс Благополучия».
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
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Источник: https://nstarikov.ru/bolezn-mishustina-marija-zaharova-i-navalnyj-stalin-posle-vojny-115178