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Болезнь Мишустина, Мария Захарова и Навальный, Сталин после войны

15:46. 3 мая 2020 11 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В очередном субботнем прямом эфире в моём Instagram вы, уважаемые подписчики, задавали много интересных вопросов. Тут и болезнь премьера Мишустина, и Мария Захарова, поведение Сталина после войны и многое другое.
И конечно – детали программы выхода российской экономики из кризиса«Курс Благополучия».

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00

Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/bolezn-mishustina-marija-zaharova-i-navalnyj-stalin-posle-vojny-115178

Метки: блог, Видео

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