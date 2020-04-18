4,7 тыс. заболевших за сутки: коронавирус в России (ИНФОГРАФИКА)

Число смертей тоже растёт: за сутки скончались 40 пациентов, общее количество погибших с начала эпидемии коронавируса в России достигло 313 человек.

Наибольшее число новых заболевших в Москве — +2649 человек за сутки. Общее число пациентов с COVID-19 в столице перевалило за 20 тысяч.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам выглядит следующим образом:

♦ Москва — 2649 новых заболевших (впервые прирост более 2 тыс., вчера было 1959)

♦ Московская область — 428

♦ Санкт-Петербург — 139 (вчера было 424)

♦ Республика Мордовия — 62

♦ Чеченская Республика — 60

♦ Нижегородская область — 59

♦ Ставропольский край — 54

♦ Тверская область — 49

♦ Краснодарский край — 45

♦ Красноярский край — 45

♦ Республика Дагестан — 44

♦ Магаданская область — 44

♦ Рязанская область — 41

♦ Республика Марий Эл — 40

♦ Республика Башкортостан — 39

♦ Тюменская область — 39

♦ Хабаровский край — 38

♦ Республика Ингушетия — 36

♦ Астраханская область — 35

♦ Орловская область — 34

♦ Ленинградская область — 34

♦ Ханты-Мансийский АО — 33

♦ Тамбовская область — 32

♦ Тульская область — 30

♦ Калужская область — 29

♦ Республика Северная Осетия — 29

♦ Ростовская область — 29

♦ Брянская область — 28

♦ Чувашская Республика — 27

♦ Пермский край — 26

♦ Курская область — 25

♦ Ярославская область — 24

♦ Воронежская область — 22

♦ Кабардино-Балкарская Республика — 22

♦ Липецкая область — 21

♦ Пензенская область — 21

♦ Кировская область — 20

♦ Оренбургская область — 20

♦ Республика Коми — 19

♦ Ульяновская область — 19

♦ Приморский край — 18

♦ Волгоградская область — 17

♦ Республика Татарстан — 16

♦ Владимирская область — 15

♦ Ивановская область — 15

♦ Республика Калмыкия — 14

♦ Смоленская область — 13

♦ Белгородская область — 11

♦ Калининградская область — 11

♦ Саратовская область — 11

♦ Свердловская область — 11

♦ Алтайский край — 10

♦ Новосибирская область — 10

♦ Вологодская область — 9

♦ Республика Бурятия — 9

♦ Республика Саха (Якутия) — 9

♦ Республика Хакасия — 8

♦ Мурманская область — 7

♦ Иркутская область — 7

♦ Костромская область — 6

♦ Республика Карелия — 6

♦ Новгородская область — 6

♦ Архангельская область — 5

♦ Псковская область — 5

♦ Республика Адыгея — 5

♦ Ямало-Ненецкий АО — 5

♦ Омская область — 5

♦ Удмуртская Республика — 4

♦ Челябинская область — 4

♦ Кемеровская область — 4

♦ Томская область — 3

♦ Забайкальский край — 3

♦ Амурская область — 3

♦ Еврейская АО — 3

♦ Республика Крым — 3

♦ Республика Алтай — 1

♦ Карачаево-Черкесская Республика — 1

♦ Самарская область — 1

♦ Курганская область — 1

За весь период с начала эпидемии в России выздоровели 3057 человек (467 пациентов излечились за последние сутки).

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