4,7 тыс. заболевших за сутки: коронавирус в России (ИНФОГРАФИКА)
Число смертей тоже растёт: за сутки скончались 40 пациентов, общее количество погибших с начала эпидемии коронавируса в России достигло 313 человек.
Наибольшее число новых заболевших в Москве — +2649 человек за сутки. Общее число пациентов с COVID-19 в столице перевалило за 20 тысяч.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам выглядит следующим образом:
♦ Москва — 2649 новых заболевших (впервые прирост более 2 тыс., вчера было 1959)
♦ Московская область — 428
♦ Санкт-Петербург — 139 (вчера было 424)
♦ Республика Мордовия — 62
♦ Чеченская Республика — 60
♦ Нижегородская область — 59
♦ Ставропольский край — 54
♦ Тверская область — 49
♦ Краснодарский край — 45
♦ Красноярский край — 45
♦ Республика Дагестан — 44
♦ Магаданская область — 44
♦ Рязанская область — 41
♦ Республика Марий Эл — 40
♦ Республика Башкортостан — 39
♦ Тюменская область — 39
♦ Хабаровский край — 38
♦ Республика Ингушетия — 36
♦ Астраханская область — 35
♦ Орловская область — 34
♦ Ленинградская область — 34
♦ Ханты-Мансийский АО — 33
♦ Тамбовская область — 32
♦ Тульская область — 30
♦ Калужская область — 29
♦ Республика Северная Осетия — 29
♦ Ростовская область — 29
♦ Брянская область — 28
♦ Чувашская Республика — 27
♦ Пермский край — 26
♦ Курская область — 25
♦ Ярославская область — 24
♦ Воронежская область — 22
♦ Кабардино-Балкарская Республика — 22
♦ Липецкая область — 21
♦ Пензенская область — 21
♦ Кировская область — 20
♦ Оренбургская область — 20
♦ Республика Коми — 19
♦ Ульяновская область — 19
♦ Приморский край — 18
♦ Волгоградская область — 17
♦ Республика Татарстан — 16
♦ Владимирская область — 15
♦ Ивановская область — 15
♦ Республика Калмыкия — 14
♦ Смоленская область — 13
♦ Белгородская область — 11
♦ Калининградская область — 11
♦ Саратовская область — 11
♦ Свердловская область — 11
♦ Алтайский край — 10
♦ Новосибирская область — 10
♦ Вологодская область — 9
♦ Республика Бурятия — 9
♦ Республика Саха (Якутия) — 9
♦ Республика Хакасия — 8
♦ Мурманская область — 7
♦ Иркутская область — 7
♦ Костромская область — 6
♦ Республика Карелия — 6
♦ Новгородская область — 6
♦ Архангельская область — 5
♦ Псковская область — 5
♦ Республика Адыгея — 5
♦ Ямало-Ненецкий АО — 5
♦ Омская область — 5
♦ Удмуртская Республика — 4
♦ Челябинская область — 4
♦ Кемеровская область — 4
♦ Томская область — 3
♦ Забайкальский край — 3
♦ Амурская область — 3
♦ Еврейская АО — 3
♦ Республика Крым — 3
♦ Республика Алтай — 1
♦ Карачаево-Черкесская Республика — 1
♦ Самарская область — 1
♦ Курганская область — 1
За весь период с начала эпидемии в России выздоровели 3057 человек (467 пациентов излечились за последние сутки).
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Источник: https://rusvesna.su/news/1587195944