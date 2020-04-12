COVID-19: главное к утру в России и мире

Для удобства читателей «Русская Весна» объединила самые значимые и интересные новости по распространению коронавируса в мире. Здесь мы собираем самые свежие цифры и важные факты за сегодня.

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11:29

В Коммунарку госпитализирован знаменитый российский телеведущий историк моды Александр Васильев. Он слёг с двусторонним воспалением лёгких вслед за снимающейся в его передаче «Модный приговор» Надеждой Бабкиной.

«Прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6 градусов по Цельсию, результаты теста на коронавирус пока не объявили», — прокомментировал ведущий журналистам RT.

10:45

На сегодняшний день список 7 лидирующих по числу заболевших коронавирусом регионов России выглядит так:

Москва — 10158

Московская область — 1360

Санкт-Петербург — 557

Республика Коми — 208

Нижегородская область — 194

Краснодарский край — 169

Брянская область — 141.

Общероссийский оперштаб сообщает, что за сутки по всей России скончались 24 человека с диагнозом «коронавирус», таким образом, общее число смертей достигло 130.

Кроме того, по данным оперштаба, суточный прирост новых случаев в РФ превысил 2 тыс.

Общее число диагнозов в стране перешагнуло за 15 тысяч.

10:20

Начнём с хороших новостей: еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели уже 687 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Напомним, «Русская Весна» показала кадры из новейшей «коронавирусной» инфекционной больницы в Новой Москве.

Во Владимирской области за сутки выявлены 23 новых случая коронавируса, общее число заболевших — 71.

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко сообщил журналистам, что на утро 12 апреля всего на лечении находятся 1 534 пациента, из них с подтвержденным коронавирусом 592. В реанимации 135 человек, на ИВЛ — 64. За сутки были выписаны 111 пациентов, поступило 156 человек.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на лечении сейчас находятся 503 пациента. Из них с диагнозом «пневмония» — 487 человек, с коронавирусом — 286 пациентов. В реанимации 52 человека, на ИВЛ — 24. Всего за сутки поступило 49 человек, выписаны пятеро.

Число заболевших COVID-19 на Украине за сутки выросло до 2 777 (266 новых случаев за минувшие 24 часа), всего скончались 83 человека, выздоровели 89.

В Турции вчера было зафиксировано ещё 95 смертей от коронавируса. Вчера от заражения умерло 98.

Начиная с 17 марта коронавирус в Турции унёс жизни 1101 человека. Общее число заболевших достигло 52 167 (в пятницу было 47 тыс. 29, стало быть, суточный прирост составил 5138 пациентов).

Выздоровели 2965 пациентов.

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