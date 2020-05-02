9,6 тыс. новых заболевших — огромный прирост по коронавирусу в РФ
За последние сутки в России подтверждено 9 623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах.
Это на 1 690 случаев больше, чем вчера. Напомним, прирост 1 мая также был рекордным.
Общее число пациентов с коронавирусом в России достигло 124 тыс. человек.
За сутки зафиксировано 57 летальных исходов (это почти вдвое меньше, чем в худший по смертности день — 29 апреля). Всего в России от COVID-19 скончались уже 1 222 человека.
Обнадёживает рост числа излечившихся: их в стране уже 15 013 человек (за сутки полностью выздоровели 1 793 человека).
Распределение новых случаев по регионам выглядит следующим образом:
♦ Москва — 5 358 новых заболевших (почти на 1,8 тыс. больше, чем вчера);
♦ Московская область — 807;
♦ Санкт-Петербург — 323;
♦ Нижегородская область — 320;
♦ Мурманская область — 143;
♦ Республика Дагестан — 109;
♦ Рязанская область — 98;
♦ Республика Башкортостан — 92;
♦ Тульская область — 88;
♦ Республика Северная Осетия — 85;
♦ Свердловская область — 81;
♦ Ростовская область — 80;
♦ Краснодарский край — 79;
♦ Брянская область — 73;
♦ Курская область — 69;
♦ Республика Татарстан — 66;
♦ Ярославская область — 64;
♦ Владимирская область — 60;
♦ Калужская область — 59;
♦ Тамбовская область — 54;
♦ Красноярский край — 50;
♦ Чувашская Республика — 49;
♦ Саратовская область — 48;
♦ Тверская область — 46;
♦ Ленинградская область — 46;
♦ Волгоградская область — 46;
♦ Республика Ингушетия — 45;
♦ Кабардино-Балкарская Республика — 45;
♦ Смоленская область — 44;
♦ Калининградская область — 43;
♦ Ямало-Ненецкий АО — 43;
♦ Новосибирская область — 43;
♦ Самарская область — 41;
♦ Республика Мордовия — 37;
♦ Белгородская область — 36;
♦ Воронежская область — 36;
♦ Липецкая область — 35;
♦ Республика Саха (Якутия) — 34;
♦ Пензенская область — 33;
♦ Орловская область — 32;
♦ Кировская область — 32;
♦ Пермский край — 32;
♦ Ульяновская область — 32;
♦ Ивановская область — 31;
♦ Республика Марий Эл — 31;
♦ Челябинская область — 30;
♦ Хабаровский край — 29;
♦ Республика Бурятия — 28;
♦ Алтайский край — 28;
♦ Астраханская область — 27;
♦ Архангельская область — 25;
♦ Новгородская область — 25;
♦ Ставропольский край — 25;
♦ Приморский край — 25;
♦ Псковская область — 24;
♦ Республика Калмыкия — 23;
♦ Оренбургская область — 22;
♦ Чеченская Республика — 21;
♦ Забайкальский край — 21;
♦ Тюменская область — 16;
♦ Вологодская область — 15;
♦ Костромская область — 14;
♦ Карачаево-Черкесская Республика — 14;
♦ Кемеровская область — 14;
♦ Ханты-Мансийский АО — 9;
♦ Республика Хакасия — 9;
♦ Омская область — 9;
♦ Республика Крым — 8;
♦ Республика Карелия — 7;
♦ Республика Коми — 7;
♦ Удмуртская Республика — 7;
♦ Иркутская область — 7;
♦ Томская область — 5;
♦ Амурская область — 5;
♦ Камчатский край — 5;
♦ Курганская область — 4;
♦ Магаданская область — 4;
♦ Республика Адыгея — 3;
♦ Еврейская АО — 3;
♦ Чукотский АО — 3;
♦ Республика Алтай — 2;
♦ Республика Тыва — 1;
♦ г. Севастополь — 1.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1588408800
По городу Москве самые плохие результаты, несмотря на самые жесткие меры в отношении населения.
Предлагаю Собянина освободить от должности мэра и отправить в Ханты-Мансийский округ пасти оленей.
За что же Вы так оленей не любите?
У оленей хороший иммунитет на мэров, гораздо лучше чем у москвичей.
Не предлагаешь а БЗДИШЬ.
Выйди к мэрии с плакатом ))
Ну, это надо вставать, тапки нащупывать ногами…
А потом наступил на пустую бутылку и упал.
Очнулся-гипс ))
Не закрытый перелом а открытый ))
Бамбарбия киргуду
С таким же успехом можно вывесить плакат с количеством выпавших осадков… Если уж показывают количество заболевших этим вирусом, то нужно озвучить и количество смертей, по сравнению с тем же периодом прошлого года… А смертность, по сравнению с тем же периодом прошлого года СНИЗИЛАСЬ! Уже карикатуры гуляют по инету, где по погибшему едет каток, а диагноз ставят “помер от коронавируса”…