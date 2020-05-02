9,6 тыс. новых заболевших — огромный прирост по коронавирусу в РФ

За последние сутки в России подтверждено 9 623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах.

Это на 1 690 случаев больше, чем вчера. Напомним, прирост 1 мая также был рекордным.

Общее число пациентов с коронавирусом в России достигло 124 тыс. человек.

За сутки зафиксировано 57 летальных исходов (это почти вдвое меньше, чем в худший по смертности день — 29 апреля). Всего в России от COVID-19 скончались уже 1 222 человека.

Обнадёживает рост числа излечившихся: их в стране уже 15 013 человек (за сутки полностью выздоровели 1 793 человека).

Распределение новых случаев по регионам выглядит следующим образом:

♦ Москва — 5 358 новых заболевших (почти на 1,8 тыс. больше, чем вчера);

♦ Московская область — 807;

♦ Санкт-Петербург — 323;

♦ Нижегородская область — 320;

♦ Мурманская область — 143;

♦ Республика Дагестан — 109;

♦ Рязанская область — 98;

♦ Республика Башкортостан — 92;

♦ Тульская область — 88;

♦ Республика Северная Осетия — 85;

♦ Свердловская область — 81;

♦ Ростовская область — 80;

♦ Краснодарский край — 79;

♦ Брянская область — 73;

♦ Курская область — 69;

♦ Республика Татарстан — 66;

♦ Ярославская область — 64;

♦ Владимирская область — 60;

♦ Калужская область — 59;

♦ Тамбовская область — 54;

♦ Красноярский край — 50;

♦ Чувашская Республика — 49;

♦ Саратовская область — 48;

♦ Тверская область — 46;

♦ Ленинградская область — 46;

♦ Волгоградская область — 46;

♦ Республика Ингушетия — 45;

♦ Кабардино-Балкарская Республика — 45;

♦ Смоленская область — 44;

♦ Калининградская область — 43;

♦ Ямало-Ненецкий АО — 43;

♦ Новосибирская область — 43;

♦ Самарская область — 41;

♦ Республика Мордовия — 37;

♦ Белгородская область — 36;

♦ Воронежская область — 36;

♦ Липецкая область — 35;

♦ Республика Саха (Якутия) — 34;

♦ Пензенская область — 33;

♦ Орловская область — 32;

♦ Кировская область — 32;

♦ Пермский край — 32;

♦ Ульяновская область — 32;

♦ Ивановская область — 31;

♦ Республика Марий Эл — 31;

♦ Челябинская область — 30;

♦ Хабаровский край — 29;

♦ Республика Бурятия — 28;

♦ Алтайский край — 28;

♦ Астраханская область — 27;

♦ Архангельская область — 25;

♦ Новгородская область — 25;

♦ Ставропольский край — 25;

♦ Приморский край — 25;

♦ Псковская область — 24;

♦ Республика Калмыкия — 23;

♦ Оренбургская область — 22;

♦ Чеченская Республика — 21;

♦ Забайкальский край — 21;

♦ Тюменская область — 16;

♦ Вологодская область — 15;

♦ Костромская область — 14;

♦ Карачаево-Черкесская Республика — 14;

♦ Кемеровская область — 14;

♦ Ханты-Мансийский АО — 9;

♦ Республика Хакасия — 9;

♦ Омская область — 9;

♦ Республика Крым — 8;

♦ Республика Карелия — 7;

♦ Республика Коми — 7;

♦ Удмуртская Республика — 7;

♦ Иркутская область — 7;

♦ Томская область — 5;

♦ Амурская область — 5;

♦ Камчатский край — 5;

♦ Курганская область — 4;

♦ Магаданская область — 4;

♦ Республика Адыгея — 3;

♦ Еврейская АО — 3;

♦ Чукотский АО — 3;

♦ Республика Алтай — 2;

♦ Республика Тыва — 1;

♦ г. Севастополь — 1.

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