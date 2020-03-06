Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 марта 2020
- 10:13 Коротко по Идлибу. 06.03.2020.
- 09:12 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявление для прессы по итогам переговоров.
- 06:29 Турция заявила о «нейтрализации» более 20 солдат Асада Идлибе.
- 06:00 Россия и Турция имитируют войну, чтобы давить на Европу — мнение.
- 01:30 Иранский дипломат умер от коронавируса (ФОТО).
- Вчера 23:41 В России оценили результаты встречи Путина и Эрдогана.
- Вчера 22:57 Московская сделка. Комментарий эксперта.
- Вчера 20:49 МОЛНИЯ: Путин и Эрдоган согласовали совместный документ по Сирии (+ВИДЕО).
Коротко по Идлибу. 06.03.2020
Коротко по Идлибу после заключения новой сделки между Россией и Турцией.
1. Перед наступлением перемирия боевики устроили массированный обстрел позиции сирийской армии и "Хезбаллы" в районе Саракиба и на ряде других участков, но какого-либо продвижения не имели. Выглядело все это как проявление бессильной злости после того, как очередные обещания "дойти до Дамаска" обернулись очередным поражением как в тактическом отношении (вчерашние попытки взять Даддых и Саракиб провалились), так и в оперативном (удержать хотя бы прямой огневой контроль над трассой М-5 не удалось).
2. После наступления времени перемирия огонь естественно полностью не прекратился, но интенсивность огня резко пошла на убыль, в первую очередь ввиду снижения активности турецких вооруженных сил и российской авиации. Ночью и утром еще стреляли, уже не так активно, как в разгар интенсивных боевых действий. Если Турция действительно будет настроена выполнять перемирие, то потребуется еще несколько дней, чтобы фронт относительно затих на всем протяжении. Этому будет способствовать и тот факт, что обеим сторонам необходимо восполнять потери в людях и материальной части после существенных потерь последнего месяца и закрепиться на новых рубежах.
3. Джулани и Ко отказались соблюдать перемирие, а значит ХТШ остается главным фактором дестабилизации, который может привести к тому, что перемирие и московская сделка рухнут. В свете этого примечательно заявление главы правящей партии Турции о том, что Турция готова совместно с Россией бороться с ХТШ, которая еще на прошлой неделе получала от турецкой армии различную технику. Как будет реализован процесс выдавливания ХТШ с линии фронта и будет ли он осуществлен вообще – большой вопрос.
4. По району Саракиба, сирийцы пишут, Афес остается за ними, а значит вся трасса М-5 на всем протяжении будет находится под их полным контролем. Есть сообщения, что в Афесе сидят "Тигры", но пока не подтвержденные. В течение дня этот вопрос окончательно прояснится, так же как и безопасность проезда по трассе М-5 от Маарат-ан-Нумана до Алеппо, что будет проверяться опытным путем.
5. Сирийцы сообщают, что часть турецких обсервационных пунктов находящихся в тылу сирийской армии будут эвакуированы. Раньше они служили свидетельствами того, что Турция не согласна с тем, что Асад занимает эту территорию и именно отвода войск Асада за их линию требовал Эрдоган. После того, как Эрдоган согласился на новый статус-кво по трассе М-5, их существование теряет и этот смысл, поэтому ожидается, что в ближайший месяц они исчезнут.
6. Турция также сворачивает нападение на Европу с помощью беженцев – полиция прекратила попытки выгонять беженцев в Грецию силой, а самим беженцам сообщили, что Греция ворота на границе не откроет. Инструмент был использован, эффект оказался так себе, теперь можно убирать в кобуру. Впрочем, европейцев успели изрядно попугать.
7. Относительно троллинга Эрдогана, переговоры с которым проходили в зале, где была статуя Екатерину Великой и композиции в честь русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Да, это был легкий символизм, хотя композиция посвященная русско-турецкой войне частенько мелькала и на других встречах, которые проходили в этом зале. Просто на этот раз она была очень в тему. Эрдоган если и понял этот намек, виду на официальных фото и видео не подал. Он тоже тертый калач.
8. Среди турецких радикалов мнения разделились – одни считают, что Эрдоган заключил хорошую сделку заставив Асада прекратить попытки занять весь Идлиб, другие напоминают угрозы Эрдогана выгнать Асада из Идлиба, поэтому и в Турции можно наблюдать знакомую дискуссию "Эрдоган слил – Эрдоган всех переиграл". Как метко шутят в Телеграме, укроботы вчера массово снимали турецкие флажки, чаяния связанные с прямым конфликтом Турции и России не оправдались. Западные группы поддержки, во главе с Репке горюют, с их точки зрения Эрдоган однозначно все слил, а парнерство "друга Реджепа" с Россией и Ираном продолжается.
В целом, если не произойдет внезапного рецидива турецких амбиций или Джулани на пару с "Белыми касками" не выкинет чего-нибудь эдакого, то мы сейчас наблюдаем фактическое завершение зимней кампании 2019-2020 года, которая завершилась яростным и кровопролитным финалом, где САА для удержания всего, что она освободила за 2,5 месяца, пришлось выдержать борьбу с силами, которые получали прямую поддержку одной из сильнейших армий НАТО. При помощи России и Ирана сирийцы выдержали и теперь могут уже в более спокойной обстановки осваивать освобожденные территории, на которых правительственного контроля не было от 7 до 8 лет.
Информация по ходу событий будет в течение дня появляться в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)
Это будет уже не онлайн-трансляция (надобности в этом пока нет и можно будет отдохнуть), а просто интересная фактура по новой редакции Сочинской сделке и выполнению обязательств сторон.
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявление для прессы по итогам переговоров
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Турция заявила о «нейтрализации» более 20 солдат Асада Идлибе
Пока Владимир Путин и Реджеп Эрдоган вели переговоры в Москве и президент России выражал соболезнования по поводу гибели турецких военных в Идлибе, министерство обороны Турции заявило о «нейтрализации» двадцати одного сирийского военнослужащего.
По словам военного ведомства это стало ответом на гибель турецкого солдата 5 марта, сообщает информагентство Anadolu.
Ранее в минобороны заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны правительственных сил погибли еще двое турецких военных. Но несколько позже выяснилось, что один из них был убит 4 марта, а другой — на следующий день. Впрочем, и он погиб еще до подписания соглашения о прекращении огня в Идлибе между Москвой и Анкарой.
Смерть сирийских солдат цинично называется «нейтрализацией». Как утверждает минобороны Турции, около 16.00 по местному времени (17.00 мск) был нанесён удар с беспилотников. В заявлении говорится, что в результате бомбардировки уничтожены две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии, говорится в заявлении.
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Россия и Турция имитируют войну, чтобы давить на Европу — мнение
Бывший командир бригады «Восток», военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский высказал неожиданную точку зрения на действия России и Турции в Сирии.
«Чьё это, — кромвелевское высказывание про отсутствие у Англии вечных друзей и вечных врагов, и про присутствие только вечных интересов? Где-то услышал, что иметь заклятых врагов — непозволительная роскошь: нам турки в качестве последних в современном мире нужны для каких целей? Как в одном фильме: я во Францию не поеду — я им Наполеона никогда не прощу, — по такому принципу?
Это я к тому, что иногда приходит осознание, что на конкретный момент времени между традиционными противниками общего больше, чем с окружающим миром. Если процессами между Россией и Турцией руководит именно такое соображение — то весь этот „турецкий гамбит“ выглядит как-то, что мы привычно называем хпп. А почему нет? Трамп попросил об отсрочке в запуске Северного потока — ему нужно переизбраться. Трамп не сильно жалует Европу. Трамп передислоцировал свои войска, освободив русско-турецким партнёрам танцплощадку — вальсируйте, парни.
Что выиграют турки и Русские от войны между собой? Мало чего. А от имитации войны? Ну, беженцы в Евросоюз уже побежали… Я уже писал, что это отличный способ давить на Европу, что вполне выгодно обеим странам.
И в этой мысли меня укрепляет тот факт, что с момента поражения нашими турецкого командного пункта никто переброску войск не осуществлял и истерию в СМИ не нагнетал — у нас, по крайней мере. И если мои домыслы верны, то снимаю шляпу — приятно осознавать, что мы ещё на что-то способны.
Остаётся дождаться, какими выгодами обернётся для России вся эта игра, а то выходу американцев все порадовались, а я подумал, что нефть они не отдадут и Пригожина не порадуют, а геморройную территорию повесят на нас — радуйтесь, дескать. Так и вышло».
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Иранский дипломат умер от коронавируса (ФОТО)
Иранский дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам умер в четверг, 5 марта, в возрасте 68 лет от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает портал IFP News.
Он в разное время занимал пост посла Ирана в Сирии и был советником министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа.
2 марта коронавирус стал причиной смерти члена Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммада Мирмохаммади.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 марта в Иране заражены коронавирусом 2992 человека, умерли 92 жителя, выписаны из больниц 552 пациента.
В стране также инфицированы сотрудник ВОЗ и вице-президент Ирана по делам женщин. Парламент страны вынужденно прервал работу на неопределенный срок.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Зарифом заявил, что Россия готова оказать помощь Ирану с распространением коронавируса в стране.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 79 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.
На 5 марта 2020 года в результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс. При этом ученые отметили низкий уровень заболеваемости среди детей.
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В России оценили результаты встречи Путина и Эрдогана
Российские парламентарии оценили итоги шестичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, состоявшихся в Кремле. В Совфеде полагают, что достигнутые договоренности о перемирии в Идлибе — это повод для оптимизма. В Госдуме, в свою очередь, отметили, что внешние силы не смогут рассорить Москву и Анкару.
Восток — дело тонкое
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что соглашение Москвы и Анкары позволит развить ранее достигнутые двусторонние договоренности по Идлибской зоне деэскалации.
«Это дает повод для оптимизма», — написал он в фейсбуке.
Вместе с тем сенатор предупредил, что встреча двух лидеров не гарантирует защиты от новых кризисов в Сирии.
«Восток — дело тонкое, а где тонко, часто рвется», — отметил парламентарий.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что сегодняшние договоренности России и Турции позволят снизить накал напряжения в Сирии.
«Очень хочется надеяться, что все решения будут исполнены, а в первую очередь — режим прекращения огня, который вступает в силу сегодня ночью», — написал он в фейсбуке.
Он подчеркнул, что это соглашение приведет к положительным изменениям, как на Ближнем Востоке, так и в Европе.
Договоренности, достигнутые Путиным и Эрдоганом, «разрубают узел противоречий», уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Россия и Турция останутся стратегическими партнерами по политическим и экономическим вопросам, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что Москва и Анкара продолжат сотрудничество, несмотря на попытки внешних сил их рассорить.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что Россия и Турция пришли к промежуточным договоренностям, которые создают условия для нормализации обстановки.
«Дальше все будет зависеть от выполнения этих договоренностей и ответственности сторон, в том числе турецкой», — заключил Новиков в комментарии РИА Новости.
Режим прекращения огня в Сирии станет отправной точкой для мирного процесса, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
«Самым главным итогом состоявшихся переговоров является закрепление обеими сторонами принципов сохранения территориальной целостности, единства и независимости Сирии на основе решений Совбеза ООН», — сказал парламентарий.
Об ультиматумах речи не шло
Переговоры президентов России и Турции были сложными, считает директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
«Путин не оставил наших позиций, сохранил те самые позиции, которых добились сирийские военные, сирийское правительство в Идлибе. Это самый главный вывод», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.
Политолог обратил внимание, что «удалось очень важное — не допустить возврата к тому разнузданному поведению террористов, какое было».
Он отметил, что Путин и Эрдоган заявили о необходимости уничтожения всех боевиков, которых ООН признала террористами.
Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, в свою очередь, выразила мнение, что президенты России и Турции подтвердили на переговорах заинтересованность в снижении напряженности в Сирии.
«Даже речи не идет о каком-то противостоянии между Москвой и Анкарой. Турция признала в России роль посредника, подтвердив, что речь идет о проблемах между Турцией и правительством Сирии», — полагает эксперт.
По словам политолога, «ни о каких ультиматумах со стороны Турции речи не шло».
«Сирийская армия осталась на тех позициях, которые заняла за последние недели, что означает, что контроль над трассой М5 перешел окончательно правительству Сирии. Безопасность трассы М4 от Алеппо в Латакию будут гарантировать турецкие патрули, что является положительным фактором», — указала Супонина.
Договоренности России и Турции
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
Основной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран.
Соглашение включает в себя следующие пункты:
1. Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
2. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
3. Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
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Московская сделка. Комментарий эксперта
Немецкий журналист Джулиан Репке более известный как "Джихади Джулиан" о московской сделке Путина и Эрдогана и на тему вопроса, кто и что кому слил.
"Ни слова о 8 осажденных турецких наблюдательных постах. Ни слова о выходе режима из ЛЮБОГО города. Снова «буферная зона», как в Астане (ранее), которая использовалась Асадом, Путиным и Ираном для захвата большей части зоны. Эрдоган сдался. Легко и просто. Чертов МИЛЛИОН гражданских лиц был насильственно перемещен наступлением Асада-Путина с декабря.
Это соглашение сделает их ВПЛ на десятилетия или навсегда.
Просто невероятно. Еще три турецких солдата были убиты в Идлибе сегодня. Их смерть на Эрдогане, потому что теперь они умерли напрасно. КАК ЧАСТО Эрдоган публично обещал освободить наблюдательные посты осажденной турецкой армии? 10 раз? 20 раз ?! Более 60 турецких солдат погибли за это обещание. Понятия не имею, как турки все еще могут его поддерживать. Люди утверждают, что я хотел увидеть «войну» между Россией и Турцией. Кто-нибудь из вас следил за пресс-конференциями ?! Турция убила сотни солдат Асада и уничтожила поставляемую Россией технику стоимостью в несколько миллионов долларов. Тем не менее Путин пообещал не вступать в конфликт с Турцией и выразил соболезнования. Турция оказалась на пути победы, если бы наконец решила использовать свои сотни танков и тысячи военнослужащих в Идлибе. И все это, не вызывая ничего серьезного со стороны России. Но нет. Что касается оппортунизма, трусости и плохого руководства, Эрдоган решил позволить Путину и Асаду победить" (с) Джихади Джулиан
Вот видите, все благодаря Эрдогану. У фанатов боевиков сегодня забавный траур.
Возможно завтра сделаю подборку эталонного батхерта.
Ниже, сделка в картах.
Касательно вопросов о том, что сделка выглядит шаткой.
Именно так. Уступки Эрдогана очевидны, именно поэтому внутреннее давление в самой Турции может подтолкнуть его к новой авантюре и разрыву сделки, но это поставит Турцию в еще более худшие условия, так как уже само согласие Эрдогана на эти прямо скажем не очень выгодные для Турции условия, говорит о том, что ради сохранения вменяемых отношений с РФ и Ираном, он готов идти на уступки. А если он после всего что произошло, разорвет эту сделку, то вряд ли он получит после этого даже такие условия.
Плюс комментарий военкоров Anna News с места событий.
Артиллерия не стреляет, самолёты не летают. Дадих отстояли. Все стороны выслушали президентов и пошли отдыхать. Компания была непростой, все стороны понесли немалые потери. Ценой десятков турецких солдат Эрдоган спас террористические отряды от окончательного разгрома, но даже прикладывая сверхусилия и откровенно шаниажируя своих оппонентов, турецкой стороне не удалось отстоять трассу М-5. Контролируя ее сирийцы смогут по-новому взглянуть на послевоенное восстановление страны. Наконец-то Алеппо получит нормальный доступ к рынкам Дамаска и прибрежных портам. Город сможет начать реальное восстановление своих северных и западных промышленных зон, которые давали огромное количество рабочих мест до войны. В свободный проезд по трассе М-4 я не верю, в любом случае пока Джиср аш-Шугур остаётся неофициальной столицей террористов из бывших советских республик наша съёмочная группа этой дорогой пользоваться не будет. Лучше потратить лишние час или полтора, объезжая эти районы, чем расстаться с жизнью на первоклассном шоссе. Для нашей съёмочной группы эта кампания была одной из самых сложных. Пальцев на руках не хватит, чтобы посчитать критические ситуации, которые с нами произошли во время съёмок. Быть может потом об этом напишем, но я до сих пор не понимаю как мы остались целы и невредимы при таких обстоятельствах. Видимо наша работа еще кому-то нужна. Сейчас работаем над большим материалом по последних боях. Если все пойдет хорошо, то он выйдет через пару дней. Спасибо всем, кто следит за нашей работой. Мы постараемся не подвести ваши ожидания.
Александр Харчкнко, Сергей Шилов. Сирия, Идлиб.
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МОЛНИЯ: Путин и Эрдоган согласовали совместный документ по Сирии (+ВИДЕО)
Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии по итогам переговоров в Кремле. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом турецкой республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций», — отметил президент.
Среди пунктов документа значатся: введение режима прекращения огня сегодня в полночь, создание коридора безопасности в Идлибе, совместное патрулирование по трассе М4 в сирийском Идлибе с пятнадцатого марта.
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Все эти договоренности Филькина грамота, есть логический ход событий и по этому ходу туристие м 5 можно идти но только до населенных пунктов что цепочкой парралельно трассе. Этой линии Асаду не пройти а вот стрелять от этой линии будут ежедневно ждем новых новостей с твд.
Эрдоган фармазонщин был знатный, но пошел на мокрушку, в воровском мире удел беспредельщика это параша в лучшем случае. Трамп с марессой своей немецкой мазу держать не будет, блатные не дадут. На сходку леща кидать приехал не на нейтральную территорию, а к хозяину хаты, чем потерял перед своей камерой окончательно авторитет. Или продырявят или на перо поставят. Скорее деревянный макинтош оденет
Нормально. Перемирие дало отдушину Эрдогану во внутренних делах Турции, а также охладит там некоторые горячие головы.
Дамаску же позволит проанализировать свои успехи и неудачи на поле боя и продолжать укрепление правительственной армии с учетом полученного опыта,
оказывать вместе с ООН гуманитарную помощь перемещенным жителям Сирии.