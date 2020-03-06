Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 марта 2020

Пока Владимир Путин и Реджеп Эрдоган вели переговоры в Москве и президент России выражал соболезнования по поводу гибели турецких военных в Идлибе, министерство обороны Турции заявило о «нейтрализации» двадцати одного сирийского военнослужащего.

По словам военного ведомства это стало ответом на гибель турецкого солдата 5 марта, сообщает информагентство Anadolu.

Ранее в минобороны заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны правительственных сил погибли еще двое турецких военных. Но несколько позже выяснилось, что один из них был убит 4 марта, а другой — на следующий день. Впрочем, и он погиб еще до подписания соглашения о прекращении огня в Идлибе между Москвой и Анкарой.

Смерть сирийских солдат цинично называется «нейтрализацией». Как утверждает минобороны Турции, около 16.00 по местному времени (17.00 мск) был нанесён удар с беспилотников. В заявлении говорится, что в результате бомбардировки уничтожены две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии, говорится в заявлении.

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