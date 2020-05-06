10 тыс. новых заболевших и почти 1,5 тыс. излечившихся: COVID-19 в России

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Этот показатель держится примерно на одном уровне четвёртый день подряд.

41% из тех, у кого подтвердился коронавирус, не имел клинических проявлений болезни.

За сутки скончались 86 пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Общее число жертв эпидемии коронавируса в России достигло 1537.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

За весь период с начала эпидемии в РФ выздоровели 21 327 человек (1462 — за минувшие сутки).

Распределение новых случаев заражения по регионам выглядит следующим образом:

♦ Москва — 5858 новых заболевших

♦ Московская область — 829

♦ Санкт-Петербург — 312

♦ Нижегородская область — 272

♦ Республика Дагестан — 181

♦ Мурманская область — 136

♦ Кабардино-Балкарская Республика — 105

♦ Ямало-Ненецкий АО — 105

♦ Республика Татарстан — 102

♦ Калужская область — 98

♦ Саратовская область — 98

♦ Краснодарский край — 97

♦ Республика Северная Осетия — 93

♦ Рязанская область — 84

♦ Ростовская область — 81

♦ Самарская область — 81

♦ Брянская область — 80

♦ Тульская область — 77

♦ Свердловская область — 76

♦ Волгоградская область — 69

♦ Тюменская область — 69

♦ Курская область — 67

♦ Новосибирская область — 63

♦ Тамбовская область — 62

♦ Владимирская область — 57

♦ Орловская область — 57

♦ Республика Мордовия — 54

♦ Республика Ингушетия — 52

♦ Ярославская область — 51

♦ Ленинградская область — 51

♦ Приморский край — 49

♦ Чувашская Республика — 48

♦ Липецкая область — 46

♦ Тверская область — 44

♦ Челябинская область — 44

♦ Республика Бурятия — 43

♦ Красноярский край — 42

♦ Ставропольский край — 40

♦ Оренбургская область — 39

♦ Хабаровский край — 39

♦ Республика Марий Эл — 33

♦ Алтайский край — 33

♦ Пензенская область — 32

♦ Иркутская область — 31

♦ Воронежская область — 30

♦ Чеченская Республика — 30

♦ Республика Калмыкия — 29

♦ Астраханская область — 29

♦ Ульяновская область — 29

♦ Ханты-Мансийский АО — 29

♦ Республика Коми — 28

♦ Пермский край — 25

♦ Архангельская область — 24

♦ Республика Башкортостан — 24

♦ Забайкальский край — 23

♦ Республика Хакасия — 22

♦ Ивановская область — 20

♦ Новгородская область — 18

♦ Калининградская область — 17

♦ Кировская область — 17

♦ Республика Саха (Якутия) — 17

♦ Республика Крым — 17

♦ Белгородская область — 16

♦ Костромская область — 15

♦ Кемеровская область — 14

♦ Томская область — 13

♦ Республика Карелия — 12

♦ Псковская область — 12

♦ Республика Адыгея — 12

♦ Удмуртская Республика — 12

♦ Амурская область — 8

♦ Вологодская область — 6

♦ Омская область — 6

♦ г. Севастополь — 6

♦ Магаданская область — 5

♦ Еврейская АО — 5

♦ Карачаево-Черкесская Республика — 4

♦ Смоленская область — 1

♦ Курганская область — 1

♦ Республика Алтай — 1

♦ Камчатский край — 1

♦ Чукотский АО — 1

4,6 млн тестов

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 4,6 млн лабораторных исследований на наличие у пациентов нового коронавируса.

Только за последние сутки проведены 173,3 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 мая остаются 227 тыс. 792 человека, которые могли заразиться коронавирусом, контактируя с заболевшими или находясь в регионах, неблагоприятных по COVID-19.

Ситуация в Москве

Количество проведенных тестов на коронавирус в столице достигло 1 миллиона. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже 1 миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов», — отметила вице-мэр.

За последнюю неделю в Москве масштабы тестирования на коронавирус увеличились в два раза. При этом число госпитализаций остаётся на прежнем уровне.

Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. В столице тест на коронавирус в обязательном порядке берётся у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией, всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом «коронавирус», пациентам неинфекционных стационаров.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.

На сегодняшний день от коронавируса в столице вылечились 8458 человек. Только за минувшие сутки излечились ещё 588 пациентов.

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