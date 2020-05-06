10 тыс. новых заболевших и почти 1,5 тыс. излечившихся: COVID-19 в России
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Этот показатель держится примерно на одном уровне четвёртый день подряд.
41% из тех, у кого подтвердился коронавирус, не имел клинических проявлений болезни.
За сутки скончались 86 пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Общее число жертв эпидемии коронавируса в России достигло 1537.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
За весь период с начала эпидемии в РФ выздоровели 21 327 человек (1462 — за минувшие сутки).
Распределение новых случаев заражения по регионам выглядит следующим образом:
♦ Москва — 5858 новых заболевших
♦ Московская область — 829
♦ Санкт-Петербург — 312
♦ Нижегородская область — 272
♦ Республика Дагестан — 181
♦ Мурманская область — 136
♦ Кабардино-Балкарская Республика — 105
♦ Ямало-Ненецкий АО — 105
♦ Республика Татарстан — 102
♦ Калужская область — 98
♦ Саратовская область — 98
♦ Краснодарский край — 97
♦ Республика Северная Осетия — 93
♦ Рязанская область — 84
♦ Ростовская область — 81
♦ Самарская область — 81
♦ Брянская область — 80
♦ Тульская область — 77
♦ Свердловская область — 76
♦ Волгоградская область — 69
♦ Тюменская область — 69
♦ Курская область — 67
♦ Новосибирская область — 63
♦ Тамбовская область — 62
♦ Владимирская область — 57
♦ Орловская область — 57
♦ Республика Мордовия — 54
♦ Республика Ингушетия — 52
♦ Ярославская область — 51
♦ Ленинградская область — 51
♦ Приморский край — 49
♦ Чувашская Республика — 48
♦ Липецкая область — 46
♦ Тверская область — 44
♦ Челябинская область — 44
♦ Республика Бурятия — 43
♦ Красноярский край — 42
♦ Ставропольский край — 40
♦ Оренбургская область — 39
♦ Хабаровский край — 39
♦ Республика Марий Эл — 33
♦ Алтайский край — 33
♦ Пензенская область — 32
♦ Иркутская область — 31
♦ Воронежская область — 30
♦ Чеченская Республика — 30
♦ Республика Калмыкия — 29
♦ Астраханская область — 29
♦ Ульяновская область — 29
♦ Ханты-Мансийский АО — 29
♦ Республика Коми — 28
♦ Пермский край — 25
♦ Архангельская область — 24
♦ Республика Башкортостан — 24
♦ Забайкальский край — 23
♦ Республика Хакасия — 22
♦ Ивановская область — 20
♦ Новгородская область — 18
♦ Калининградская область — 17
♦ Кировская область — 17
♦ Республика Саха (Якутия) — 17
♦ Республика Крым — 17
♦ Белгородская область — 16
♦ Костромская область — 15
♦ Кемеровская область — 14
♦ Томская область — 13
♦ Республика Карелия — 12
♦ Псковская область — 12
♦ Республика Адыгея — 12
♦ Удмуртская Республика — 12
♦ Амурская область — 8
♦ Вологодская область — 6
♦ Омская область — 6
♦ г. Севастополь — 6
♦ Магаданская область — 5
♦ Еврейская АО — 5
♦ Карачаево-Черкесская Республика — 4
♦ Смоленская область — 1
♦ Курганская область — 1
♦ Республика Алтай — 1
♦ Камчатский край — 1
♦ Чукотский АО — 1
4,6 млн тестов
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 4,6 млн лабораторных исследований на наличие у пациентов нового коронавируса.
Только за последние сутки проведены 173,3 тыс. тестов.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 мая остаются 227 тыс. 792 человека, которые могли заразиться коронавирусом, контактируя с заболевшими или находясь в регионах, неблагоприятных по COVID-19.
Ситуация в Москве
Количество проведенных тестов на коронавирус в столице достигло 1 миллиона. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже 1 миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов», — отметила вице-мэр.
За последнюю неделю в Москве масштабы тестирования на коронавирус увеличились в два раза. При этом число госпитализаций остаётся на прежнем уровне.
Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. В столице тест на коронавирус в обязательном порядке берётся у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией, всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом «коронавирус», пациентам неинфекционных стационаров.
Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.
На сегодняшний день от коронавируса в столице вылечились 8458 человек. Только за минувшие сутки излечились ещё 588 пациентов.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1588750708
так и пишем по -старому -отдельно Севастополь,хотя жителей там меньше, чем млн.Дорог он русским ,а Сочи так себе Хохол,рядовой провинциальный.Ну вроде плато рисуют,а потом вдруг, как обьявят ,всё кризис и нужно ужаться,как в ЕС.
“Европейский союз из-за пандемии коронавируса «вступил в глубочайшую рецессию в своей истории», заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, представляя весенний прогноз Еврокомиссии.
По его словам, экономический спад на территории объединения в 2020 году составит 7,4%, а в зоне евро – 7,7%. Джентилоне отметил, что восстановление начнется только в следующем году, однако «оно не позволит компенсировать спад», передает ТАСС.
Джентилоне также заявил, что мировая экономика сократится в результате пандемии на 3%, что превышает ущерб от мирового кризиса 2008-2009 годов.
В конце апреля лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика сможет быстрее восстановиться после пандемии коронавируса.”.
П.С. Все СМИ их,что захотят ,то и обьявят.