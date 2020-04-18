1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 1
09:34. 18 апреля 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Заброшенная скульптура Ленина
Армянская женщина сидит со своими вещами
Борис Пуго на пресс-конференции
Бочковые дома на Бованенковском газоразведочном лагере. Тюменская область
Дворники
Диспетчерский пункт Ямбургского газового месторождения
В цеху на сталелитейном заводе
Дома для рабочих сталелитейного завода
Женщина оплакивает своего сына
Корейские девушки готовятся к традиционному танцу
Мертвый младенец в больнице
Место захоронения токсичных отходов
Место первого советского ядерного взрыва
Молодые евреи в синагоге. Молдавия
Мужчина у плавильных котлов
Новые воспитанники колонии для несовершеннолетних
Обед в колонии для несовершеннолетних
Класс в колонии для несовершеннолетних