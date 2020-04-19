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1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 2

09:02. 19 апреля 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 1


Прогулка геев возле Большого театра ночью


Пожарный шланг, проходящий через дверь


Продавщицы в пустом обувном магазине


Промышленная цистерна превращена в дом


Рабочая перед кучей металлолома


Рабочие демонтируют доменную печь


Рабочие в Бованенковском газоразведочном лагере. Тюменская область


Ржавеющие лодки в Аральском море


Женщина в меховой шапке


Свалка токсичных отходов


Солнце встает над мертвым лесом


Тюремная швея


Убийца из женского лагеря


Узбекская девушка в платке


Уличная торговка


Человек в шапке. Астрахань


Без подписи












Источник: https://humus.livejournal.com/7172706.html

Метки: история, Россия, фото

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