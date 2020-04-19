1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 2
09:02. 19 апреля 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 1
Прогулка геев возле Большого театра ночью
Пожарный шланг, проходящий через дверь
Продавщицы в пустом обувном магазине
Промышленная цистерна превращена в дом
Рабочая перед кучей металлолома
Рабочие демонтируют доменную печь
Рабочие в Бованенковском газоразведочном лагере. Тюменская область
Ржавеющие лодки в Аральском море
Женщина в меховой шапке
Свалка токсичных отходов
Солнце встает над мертвым лесом
Тюремная швея
Убийца из женского лагеря
Узбекская девушка в платке
Уличная торговка
Человек в шапке. Астрахань
Без подписи