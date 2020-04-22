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1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 4

09:21. 22 апреля 2020 160 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 1
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 2
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 3


Женский бокс


Врач наблюдает за пациентом с алкогольным отравлением


Борис Ельцин проводит пресс-конференцию после встречи с коллегами в здании областного Совета


Санитар вытрезвителя с пациентом


Воспитанник колонии для несовершеннолетних за работой


Врачи не могут вернуть к жизни самоубийцу


Завод по переработке ядерного топлива


Люди с багажом


Мальчик в буденовке


Мирча Снегур в парламенте Молдовы


Награды за трудовую доблесть


Надгробная плита на Новодевичьем кладбище


Октябрьская площадь. Москва


Памятник советским рабочим


Плачущая женщина на похоронах


Поволжские немцы на Алтае


Русские матрёшки


Солдат на контрольно-пропускном пункте


Статуя голубя мира на автобусной остановке


Человек принимает ванну на Курильских островах

Источник: https://humus.livejournal.com/7176417.html

Метки: история, Россия, фото

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