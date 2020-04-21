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1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 3

08:52. 21 апреля 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 1
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 2


Торговцы спят в аэропорту Хабаровска


Геннадий Янаев сморкается на пресс-конференции


Добыча природного газа


Заключенные в Сафоновской тюрьме


Заключенный в тюрьме строгого режима. Елец


Тюремный охранник


Купание на Клязьме


Матери с детьми в сибирском городке


Снег на улицах Сургута


Мать в больнице с сыном


Машина против телеги


Новые воспитанники в колонии для несовершенолетних


Подростки курят в колонии для несовершеннолетних


Пожилая женщина в Костёле Святого Казимира (Вильнюс)


Рабочие на фабрике


Свалка токсичных отходов


Шахты бурого угля


Туркменская женщина в традиционном платье


Человек вытягивает кабель из сугроба


Экскаватор, брошенный в луже сырой нефти

Источник: https://humus.livejournal.com/7174438.html

Метки: история, Россия, фото

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