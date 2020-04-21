1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 3
08:52. 21 апреля 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 1
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 2
Торговцы спят в аэропорту Хабаровска
Геннадий Янаев сморкается на пресс-конференции
Добыча природного газа
Заключенные в Сафоновской тюрьме
Заключенный в тюрьме строгого режима. Елец
Тюремный охранник
Купание на Клязьме
Матери с детьми в сибирском городке
Снег на улицах Сургута
Мать в больнице с сыном
Машина против телеги
Новые воспитанники в колонии для несовершенолетних
Подростки курят в колонии для несовершеннолетних
Пожилая женщина в Костёле Святого Казимира (Вильнюс)
Рабочие на фабрике
Свалка токсичных отходов
Шахты бурого угля
Туркменская женщина в традиционном платье
Человек вытягивает кабель из сугроба
Экскаватор, брошенный в луже сырой нефти