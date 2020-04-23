1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 5
08:59. 23 апреля 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 1
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 2
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 3
1990-1991. Картинки с конца времен на фотографиях Шепарда Шарбеля. Часть 4
Нищенка на Новом Арбате
Из крана течёт вода, загрязненная нефтью
Посетители на военно-воздушной базе в Кубинке
Группа женщин в традиционной одежде
Два заключенных среднего возраста, осужденные за тяжкие преступления, едят в столовой лагеря строгого режима
Директор сталепрокатного завода
Доменный рабочий на металлургическом комбинате им. В.И. Ленина
Женщина в меховой шапке
Женщины в пустом магазине
Женщины в традиционном платье на Рождество
Жилой дом в Сибири
За рулем в зимнюю пору
Заводской рабочий
Заключенные на поверке во дворе в лагере строгого режима
Заключенные женского трудового лагеря
Заключенные за работой в лагере строгого режима
Воспитанники колонии для гнесовершеннолетних
Торговцы на Арбате
Гигантская пачка сигарет как фон для снимка
Пара на морском курорте Сочи
Покупатели на крытом рынке
Промышленный город Альметьевск
Пять женщин в тесной тюремной камере в Ельце
Рабочие на буровой платформе
Мужчина с орлиными бровями
В очереди за продуктами
Фабричный рабочий в противогазе
Человек за рулем трейлера
Спящий за столом
Заснеженные усы