Либералы опять предлагают России долговое рабство

На фоне ухудшения социально-экономической ситуации в стране, вновь громко зазвучали голоса «либеральных экономистов». Идейных наследников Егора Гайдара и «приватизаторов» из «святых 90-х». Эпидемия коронавируса, а, точнее, выбранные меры по сдерживанию его распространения, привели к резкому снижению экономической активности.

Что же предложили идейные наследники Е. Гайдара сегодня?

Буквально – господа Акиндинова, Вьюгин, Гимпельсон, Гурвич, Гуриев, Иноземцев и Сонин, в ответ на экономические последствия «борьбы с коронавирусом», предлагают сделать выплаты населению в размере до 6% ВВП (то есть более 6 триллионов рублей), покрытые займом государства у Банка России. (Доклад фонда Либеральная Миссия «Коронакризис 2020: что будет и что делать»). На независимость ЦБ и на либеральный валютообменный режим предлагается не покушаться.

Вторит им господин Кудрин, более цинично и прямо предлагающий правительству РФ взять взаймы даже не у ЦБ, а сразу похожую сумму брать у коммерческих банков. Заметьте – не с огромных неиспользованных остатков на счетах государства, и даже не из ФНБ, куда «арестованы» все инвестиции, не случившиеся в экономике РФ за последние годы. Нет! Именно взять взаймы, под проценты.

Выглядит все очень красиво. Однако важно понимать, что в реальности произойдет дальше.

Обязательства государства перед ЦБ неизбежно приобретут процентную составляющую, равную как минимум нынешней ставке ЦБ (6%). Даже если ЦБ понизит её хотя бы до 4%, к чему нет никаких предпосылок – это создаст госдолг России, растущий в несколько раз быстрее, чем в остальных крупных экономиках мира.

Для примера: Частные банкиры (ФРС) кредитуют США примерно под 1%. Смысл тут просто в математике – огромный государственный долг становится невозможно обслуживать даже при относительно небольших процентах. Поэтому на Западе ценные госбумаги с такими высокими ставками только у таких стран как Греция и Украина, и конец там уже наступил, или близок. Долг в 6% ВВП или в 20% федерального бюджета России никогда невозможно будет отдать – он лишь будет постоянно переноситься в будущее, с быстрым разрастанием на сумму процентов

Неизбежная часть этой примитивной «многоходовки» — сделать долговые обязательства российского государства торгуемыми на финансовых рынках, включая международные. Ради такого прямолинейного метода разрушения экономики России – наверняка будут даже согласованы достаточные смягчения санкций, чтобы позволить облигациям российского займа найти себе заграничных покупателей. То есть нужно, чтобы Россия стала должна международным кредиторам! Мировым банкирам, что приведет к потере суверенитета в очень быстрые сроки. Грубо говоря – превратить Россию в Украину во всех смыслах.

С момента перехода долга России в руки мировых банкиров кризис станет необратимым, и преодолеваемым только масштабным потрясением в духе Октябрьской революции 1917 года или не менее масштабной и разрушительной мировой войной. Потому что созданный из воздуха долг РФ на огромную сумму уже окажется у «добросовестных приобретателей», будет быстро расти, и аннулировать его уже будет невозможно.

Что будет дальше?

При выполнении предложений либералов экономика России продолжит стагнировать. Потому, что действия государства ТОЛЬКО по скромным (по сравнению с предыдущими доходами) выплатам гражданам, вместо восстановления инвестиционного цикла и экономической активности в стране, приведет к стагнации производства и ускорению роста цен. При этом резко нарастет давление извне в сторону отказа от антиглобалистского курса страны, в сторону стремительной приватизации всего, что ещё осталось под государственным контролем (вспомним, что сейчас делает Зеленский – распродает все, что ещё не продали до него из госимущества и природных активов страны). Политическая система страны будет полностью взята под контроль внешних сил по механизму, похожему на события в Бразилии в 2015 – 2019гг. Через 10 лет уже будет неважно, отдали ли Крым Украине, или напрямую под контроль США и НАТО, или страна оказалась в такой стадии дезинтеграции, что это вопрос ближайшего будущего. Наступит тот самый «конец истории», который поспешил объявить в 1992 году Френсис Фукуяма. Только не для всего мира, а для большинства жителей России, для которых события очередного крушения государства станут окончательным апокалипсисом.

Решение, предлагаемое руководству России группой либеральных авторов – по катастрофичности своих последствий может сравниться только с введением золотого рубля в 1897 году. Именно в этом скрыты подлинные, самые большие причины тяжелого социально-экономического положения в России перед Первой мировой войной. Не было бы той войны – Российская империя пришла бы к революции и своему краху почти в те же самые годы, между 1917 – 1920 годами. Последствия введения золотого рубля и продажность верхушки страны заграничным финансовым интересам гарантированно добили бы ее.

Тогда решение о введении золотого рубля было тщательно подготовлено группой чиновников – тогдашних либералов, связанных с международными финансовыми интересами и в первую очередь С.Ю.Витте. И также, как и сегодня, либералы подсовывали решение, которое якобы основывалось на необходимости выхода из тяжелой экономической ситуации, сложившейся вокруг череды кризисов перепроизводства и банкротств банков 1890-х годов. Сегодня только историки вспомнят про экономические неурядицы Российской империи того времени. Но никто уже не забудет то, что было предложено либералами и согласовано только, что вступившим на престол императором Николаем II. Это — золотой рубль и система постоянных заграничных займов, как средства обеспечения растущего денежного обращения и новых инвестиций в стране с быстро растущим населением и медленно растущей промышленностью.

Из ничего тогда родился колоссальный и быстро растущий внешний долг России перед заграничными частными банками. Что характерно – это случилось, несмотря на постоянный большой торговый профицит в пользу Российской империи. Железные дороги строились русскими руками из русских материалов на российской территории, но на заграничные золотые займы.

Последний российский император поверил агентам хозяев мировых денег – согласился на введение золотого стандарта в предложенной кабальной форме. Не захотел разбираться в важнейшем экономическом вопросе. И это дорого обошлось России, которая скатилась в катастрофу 1917-1920 г.г.

Но вернемся в наш сегодняшний, тревожный 2020 год.

Возникает вопрос: есть ли альтернатива тому долговому рабству, что вновь навязывают руководству страны либералы?

Альтернатива экономической и политической катастрофе, предлагаемой последователями Е. Гайдара, есть.

Мы очень надеемся, что сама публичная демонстрация либералами таких взглядов вынудит российское высшее руководство осознать опасность, усмирить деструктивную часть элиты и развернуть страну к простому, проверенному в десятках стран и во многих исторических эпохах решению экономических проблем.

Государство должно восстановить контроль за своей кредитно-денежной системой и начать контролировать прямую и кредитную эмиссию денег в стране.

Это не отменит свободы предпринимательства и защищенности частной собственности. Сохранит свободный обмен рубля для любых нужд экспорта-импорта и реального сектора в целом. Не потребует урезания политических прав и свобод, большего авторитаризма любого рода, или закрытости страны от внешнего мира.

Основа экономической власти в любой современной стране – ответ на вопрос, кто создает новую денежную массу в стране. В США все новые деньги создаются непрозрачным клубом крупных банков, оформляющих свои действия через «витрину» в виде ФРС. От краха эту систему пока спасает только статус доллара как резервной валюты – и остающаяся военно-политическая мощь США.

В Германии, Голландии и Скандинавии – большей частью новая денежная масса создаются через такие же частные банки, но при этом остается заметная доля муниципальных и земельных банков, чья кредитная политика подчинена интересам развития конкретных областей страны. Несмотря на то, что эти банки создают не более трети новых займов – этого достаточно, чтобы за последние 30 лет именно эти страны стали самыми благополучными в Европе и в мире. Механизм евро и действия ЕЦБ способствуют перетеканию экономической активности и благосостояния населения из стран, где таких банков не осталось, в вышеназванные благополучные страны. При низких оборонных расходах, компактности населения и уже построенной за прошлые десятилетия инфраструктуре – даже четверти или трети создания новой денежной массы в общественном банковском секторе достаточно для приемлемого развития страны.

В Японии – новые займы больше чем наполовину создаются в треугольнике взаимоотношений Министерства Финансов, Банка Японии (тамошнего ЦБ) и Японской Почты как крупнейшего госбанка страны. В отличие от ситуации в США – большая часть долга Японии – это долг государства самому себе.

В Китае – новые займы создаются «частным» банковским сектором и формально выполняются все требования международных финансовых институтов, но четыре крупнейших банка страны под контролем государства. А потому выдача большей части займов в Китае (а значит – создание большей части новой денежной массы Китая) подчинена приоритетам государства и общества в целом. И за 23 года денежная масса М2 Китая выросла в 18 раз – при инфляции почти всегда ниже 4% и быстром экономическом росте. Именно через это Китай стал экономической сверхдержавой.

России необходимо найти свой способ контроля государства над созданием новой денежной массы, над инвестициями в инфраструктуру и развитие, и над стабильностью цен и обменного курса. И тогда – при огромных ресурсах страны, торговом профиците, формальной нацеленности политической системы страны на сохранение независимости и рост благосостояния – нас ожидает минимум два десятилетия быстрого роста 8 – 11% в год и решение всех насущных проблем российского общества. Свой способ – значит, определенная комбинация инструментов, которые будут выглядеть формально правильно для тех самых мировых банкиров, для «Хозяев денег», не хуже Китая, Японии или Северной Европы, но будут выполнять наши внутренние экономические и социальные задачи.

Истерия вокруг коронавируса закончится через 2 месяца и у нас, и в большей части мира.

Ничто не мешает российскому руководству объявить сложившуюся экономическую ситуацию крайне тяжелой и требующей неотложных и неординарных мер.

А какие меры, в какой последовательности необходимо осуществить, мы расскажем в следующей публикации.

Нами подготовлена целостная экономическая программа.

Она так и называется: Курс Благополучия.

Продолжение следует…