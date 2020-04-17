Либералы опять предлагают России долговое рабство
На фоне ухудшения социально-экономической ситуации в стране, вновь громко зазвучали голоса «либеральных экономистов». Идейных наследников Егора Гайдара и «приватизаторов» из «святых 90-х». Эпидемия коронавируса, а, точнее, выбранные меры по сдерживанию его распространения, привели к резкому снижению экономической активности.
Что же предложили идейные наследники Е. Гайдара сегодня?
Буквально – господа Акиндинова, Вьюгин, Гимпельсон, Гурвич, Гуриев, Иноземцев и Сонин, в ответ на экономические последствия «борьбы с коронавирусом», предлагают сделать выплаты населению в размере до 6% ВВП (то есть более 6 триллионов рублей), покрытые займом государства у Банка России. (Доклад фонда Либеральная Миссия «Коронакризис 2020: что будет и что делать»). На независимость ЦБ и на либеральный валютообменный режим предлагается не покушаться.
Вторит им господин Кудрин, более цинично и прямо предлагающий правительству РФ взять взаймы даже не у ЦБ, а сразу похожую сумму брать у коммерческих банков. Заметьте – не с огромных неиспользованных остатков на счетах государства, и даже не из ФНБ, куда «арестованы» все инвестиции, не случившиеся в экономике РФ за последние годы. Нет! Именно взять взаймы, под проценты.
Выглядит все очень красиво. Однако важно понимать, что в реальности произойдет дальше.
- Обязательства государства перед ЦБ неизбежно приобретут процентную составляющую, равную как минимум нынешней ставке ЦБ (6%). Даже если ЦБ понизит её хотя бы до 4%, к чему нет никаких предпосылок – это создаст госдолг России, растущий в несколько раз быстрее, чем в остальных крупных экономиках мира.
Для примера: Частные банкиры (ФРС) кредитуют США примерно под 1%. Смысл тут просто в математике – огромный государственный долг становится невозможно обслуживать даже при относительно небольших процентах. Поэтому на Западе ценные госбумаги с такими высокими ставками только у таких стран как Греция и Украина, и конец там уже наступил, или близок. Долг в 6% ВВП или в 20% федерального бюджета России никогда невозможно будет отдать – он лишь будет постоянно переноситься в будущее, с быстрым разрастанием на сумму процентов
- Неизбежная часть этой примитивной «многоходовки» — сделать долговые обязательства российского государства торгуемыми на финансовых рынках, включая международные. Ради такого прямолинейного метода разрушения экономики России – наверняка будут даже согласованы достаточные смягчения санкций, чтобы позволить облигациям российского займа найти себе заграничных покупателей. То есть нужно, чтобы Россия стала должна международным кредиторам! Мировым банкирам, что приведет к потере суверенитета в очень быстрые сроки. Грубо говоря – превратить Россию в Украину во всех смыслах.
С момента перехода долга России в руки мировых банкиров кризис станет необратимым, и преодолеваемым только масштабным потрясением в духе Октябрьской революции 1917 года или не менее масштабной и разрушительной мировой войной. Потому что созданный из воздуха долг РФ на огромную сумму уже окажется у «добросовестных приобретателей», будет быстро расти, и аннулировать его уже будет невозможно.
Что будет дальше?
- При выполнении предложений либералов экономика России продолжит стагнировать. Потому, что действия государства ТОЛЬКО по скромным (по сравнению с предыдущими доходами) выплатам гражданам, вместо восстановления инвестиционного цикла и экономической активности в стране, приведет к стагнации производства и ускорению роста цен.
- При этом резко нарастет давление извне в сторону отказа от антиглобалистского курса страны, в сторону стремительной приватизации всего, что ещё осталось под государственным контролем (вспомним, что сейчас делает Зеленский – распродает все, что ещё не продали до него из госимущества и природных активов страны).
- Политическая система страны будет полностью взята под контроль внешних сил по механизму, похожему на события в Бразилии в 2015 – 2019гг. Через 10 лет уже будет неважно, отдали ли Крым Украине, или напрямую под контроль США и НАТО, или страна оказалась в такой стадии дезинтеграции, что это вопрос ближайшего будущего.
- Наступит тот самый «конец истории», который поспешил объявить в 1992 году Френсис Фукуяма. Только не для всего мира, а для большинства жителей России, для которых события очередного крушения государства станут окончательным апокалипсисом.
Решение, предлагаемое руководству России группой либеральных авторов – по катастрофичности своих последствий может сравниться только с введением золотого рубля в 1897 году. Именно в этом скрыты подлинные, самые большие причины тяжелого социально-экономического положения в России перед Первой мировой войной. Не было бы той войны – Российская империя пришла бы к революции и своему краху почти в те же самые годы, между 1917 – 1920 годами. Последствия введения золотого рубля и продажность верхушки страны заграничным финансовым интересам гарантированно добили бы ее.
Тогда решение о введении золотого рубля было тщательно подготовлено группой чиновников – тогдашних либералов, связанных с международными финансовыми интересами и в первую очередь С.Ю.Витте. И также, как и сегодня, либералы подсовывали решение, которое якобы основывалось на необходимости выхода из тяжелой экономической ситуации, сложившейся вокруг череды кризисов перепроизводства и банкротств банков 1890-х годов. Сегодня только историки вспомнят про экономические неурядицы Российской империи того времени. Но никто уже не забудет то, что было предложено либералами и согласовано только, что вступившим на престол императором Николаем II. Это — золотой рубль и система постоянных заграничных займов, как средства обеспечения растущего денежного обращения и новых инвестиций в стране с быстро растущим населением и медленно растущей промышленностью.
Из ничего тогда родился колоссальный и быстро растущий внешний долг России перед заграничными частными банками. Что характерно – это случилось, несмотря на постоянный большой торговый профицит в пользу Российской империи. Железные дороги строились русскими руками из русских материалов на российской территории, но на заграничные золотые займы.
Последний российский император поверил агентам хозяев мировых денег – согласился на введение золотого стандарта в предложенной кабальной форме. Не захотел разбираться в важнейшем экономическом вопросе. И это дорого обошлось России, которая скатилась в катастрофу 1917-1920 г.г.
Но вернемся в наш сегодняшний, тревожный 2020 год.
Возникает вопрос: есть ли альтернатива тому долговому рабству, что вновь навязывают руководству страны либералы?
Альтернатива экономической и политической катастрофе, предлагаемой последователями Е. Гайдара, есть.
Мы очень надеемся, что сама публичная демонстрация либералами таких взглядов вынудит российское высшее руководство осознать опасность, усмирить деструктивную часть элиты и развернуть страну к простому, проверенному в десятках стран и во многих исторических эпохах решению экономических проблем.
Государство должно восстановить контроль за своей кредитно-денежной системой и начать контролировать прямую и кредитную эмиссию денег в стране.
Это не отменит свободы предпринимательства и защищенности частной собственности. Сохранит свободный обмен рубля для любых нужд экспорта-импорта и реального сектора в целом. Не потребует урезания политических прав и свобод, большего авторитаризма любого рода, или закрытости страны от внешнего мира.
Основа экономической власти в любой современной стране – ответ на вопрос, кто создает новую денежную массу в стране. В США все новые деньги создаются непрозрачным клубом крупных банков, оформляющих свои действия через «витрину» в виде ФРС. От краха эту систему пока спасает только статус доллара как резервной валюты – и остающаяся военно-политическая мощь США.
В Германии, Голландии и Скандинавии – большей частью новая денежная масса создаются через такие же частные банки, но при этом остается заметная доля муниципальных и земельных банков, чья кредитная политика подчинена интересам развития конкретных областей страны. Несмотря на то, что эти банки создают не более трети новых займов – этого достаточно, чтобы за последние 30 лет именно эти страны стали самыми благополучными в Европе и в мире. Механизм евро и действия ЕЦБ способствуют перетеканию экономической активности и благосостояния населения из стран, где таких банков не осталось, в вышеназванные благополучные страны. При низких оборонных расходах, компактности населения и уже построенной за прошлые десятилетия инфраструктуре – даже четверти или трети создания новой денежной массы в общественном банковском секторе достаточно для приемлемого развития страны.
В Японии – новые займы больше чем наполовину создаются в треугольнике взаимоотношений Министерства Финансов, Банка Японии (тамошнего ЦБ) и Японской Почты как крупнейшего госбанка страны. В отличие от ситуации в США – большая часть долга Японии – это долг государства самому себе.
В Китае – новые займы создаются «частным» банковским сектором и формально выполняются все требования международных финансовых институтов, но четыре крупнейших банка страны под контролем государства. А потому выдача большей части займов в Китае (а значит – создание большей части новой денежной массы Китая) подчинена приоритетам государства и общества в целом. И за 23 года денежная масса М2 Китая выросла в 18 раз – при инфляции почти всегда ниже 4% и быстром экономическом росте. Именно через это Китай стал экономической сверхдержавой.
России необходимо найти свой способ контроля государства над созданием новой денежной массы, над инвестициями в инфраструктуру и развитие, и над стабильностью цен и обменного курса. И тогда – при огромных ресурсах страны, торговом профиците, формальной нацеленности политической системы страны на сохранение независимости и рост благосостояния – нас ожидает минимум два десятилетия быстрого роста 8 – 11% в год и решение всех насущных проблем российского общества. Свой способ – значит, определенная комбинация инструментов, которые будут выглядеть формально правильно для тех самых мировых банкиров, для «Хозяев денег», не хуже Китая, Японии или Северной Европы, но будут выполнять наши внутренние экономические и социальные задачи.
Истерия вокруг коронавируса закончится через 2 месяца и у нас, и в большей части мира.
Ничто не мешает российскому руководству объявить сложившуюся экономическую ситуацию крайне тяжелой и требующей неотложных и неординарных мер.
А какие меры, в какой последовательности необходимо осуществить, мы расскажем в следующей публикации.
Нами подготовлена целостная экономическая программа.
Она так и называется: Курс Благополучия.
Продолжение следует…
“…наследников Егора Гайдара…” Надо печатать настоящие фамилии – страна должна “гордиться” своими геГоями… А настоящая его фамилия соломянский…
Статья весьма определённо говорит об отсутствии суверенности РФ.
Статья говорит об идиотизме АФТОРА.
Просто тискал в клавишу КРЕТИН.
Премьер-министр Мишустин заявил, что каждое министерство должно решать за свой счёт поддержку отраслей.
Пока не потребуем изменения конституции, разные пыдарасы так и будут над нами измываться…
не потребуете,воинам обеих сторон достаточно интернета,чтобы выпустить пар и удовлетворить амбиции,разве не видишь.Всё будет зависеть от того ,как там наверху утрясут свои разногласия.
Там не РАЗНОГЛАСИЯ.
Там понимание или непонимание что формы и методы управления безнадёжно отстали от современных технологий.
Управляющие стали ненужны.
Они звонят по старинке на телефон с диском в дырочку а никто не берёт трубку.
Потому решили что-то менять.
А внизу просто никто ничего не понимает.
Пассажиров заперли в трюме и заставили надеть намордники.
Обьявили ШТОРМ но корабль-то не качает.
Все непонимают что происходит.
И тискают ДИЧЬ в интернетах
ты гнешь свою линию,понимаю,но я не воин одной из сторон ,просто обыватель ,как говорит Кот.Там не разногласия -это точно ,там война бульдогов под ковром и нам остается только ждать.
Пока качественно не изменим состав пролезающих во властные и другие структуры нашего больного общества, боюсь и изменения в конституции будут перекрыты всякими дополнениями.
Для того, чтобы жить (выжить) в этом мире, в России необходимо отказаться от доллара. Необходимо создавать собственную производственную базу, опираясь на природные ресурсы (которых хватит на многие поколения). Необходимо создавать условия, для удешевления себестоимости продукта. Энергоносители не должны по цене стоить по мировым ценам, тем более выше (электроэнергия, бензин, солярка и т.д.). Дешевле электроэнергия – дешевле металлы и т.д., дешевле металлы – дешевле агрегаты – дешевле механизмы. Дешевле топливо – в конечном счёте продукты дешевле.
И обязательно финансовая система должна быть независима от мировой. И для этого у нас есть всё.
Нынешняя финансовая система создана только для того, чтобы “умные” могли выводить деньги за рубеж и другой причины нет.
Но кто это будет создавать? Еврейское сообщество? Или люди поклоняющиеся еврейскому яхве?
У нашего народа в большинстве в голове рабская программа.
То-есть, все на улицу? Куда нас зовет “товарищ” Навальный? Коли уж больше никак. И вожди быстро найдутся. Тот же Навальный или Соболь. В крайнем случае, Костя Семин и Ю. Болдырев. Последний уже был хоть и мелким, но вождем в Перестройку и в 90-е. И один раз уже поспособствовал народной победе над коммунизмом и тоталитаризмом. А Костя получил прекрасное образование в американском университете. И теперь со знанием дела бьется за народное счастье в рядах КПРФ. Да, все они проверенные кадры.
А что вы будете делать на улице? Что вам даст улица? На улице заразные еврейской религией. Только не надо обвинять в этом евреев. Народ добровольно идёт в рабство.
Вернитесь к предкам, богам своим. Этим самым вы освободите свою голову.И к вам вернётся здравомыслие.
Иммунитет должен быть не от евреев, а от их идеологии. Создадите свою идеологию, на основе заветов предков, этим самым создадите иммунитет от раболепия и подчинения. И тогда вы создадите гармонию с природой, ведь тогда не будет необходимости варварски губить её ради денег. Когда вы создадите такие условия, то в обществе таком невыгодно будет жить предателям и поклонникам золотого тельца.
Хотя бы ради интереса поизучайте жизнь наших предков, их веру, по каким канонам они жили. Если будете изучать по еврейским учебникам, то хотя бы для сравнения заодно и изучите альтернативное учение.
И здравомыслие вам подскажет где истина.
— Не пей, братец, козленочком станешь! .