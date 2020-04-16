Земная реанимация: Как коронавирус улучшил экологию

СМИ полны тревожных новостей. Практически вся планета на карантине. Рушится экономика, все больше людей становятся безработными, закрываются бизнесы, как мелкие, так и крупные. Количество авиарейсов сократилось на 80%. На 35% уменьшились автоперевозки. Круизные суда, эти убийцы климата и экологии наконец бросили якорь в порту. Остановлены заводы, производящие никому не нужный одноразовый пластиковый хлам. Производство машинок для массового отупления (смартфонов) замедлилось. Даже производство убогих айфонов и то пошло на спад.

Наша планета в реанимации и начала дышать чистым воздухом. Землю перестали так активно травить выбросами углекислого газа (только в Китае за 2 месяца его выбросы сократились на 300 миллионов тонн). Сократились выбросы диоксида серы, этого крайне токсического яда, мелкодисперсных аэрозолей. Жители Индии впервые за 30 лет увидели Гималаи. В Нью-Йорке воздух стал на 50% чище. В Венеции появились дельфины, рыба.

Эпидемия коронавируса буквально за пару месяцев показала, что будет с нашей планетой, если мы перестанем ее убивать. Вирус остановил экоцид нашей с вами среды обитания, остановил то, чем человечество активно занимается последние 60-80 лет. Именно благодаря вирусу наша планета получила шанс на выживание.

Прогнозы ученых неутешительны: уже через 10 лет нас ждет климатический и экологический коллапс. Необходимо немедленно принимать серьезные меры, чтобы спасти планету. Но лидеры стран остались полностью глухи к призывам ученых, так как понимают, что призывы спасти экологию означают гибель экономики, а, следовательно число миллиардеров на планете может резко сократиться, а ведь именно они назначают марионеток-правителей. Поэтому сложно ожидать, что лидеры государств вдруг бросятся спасть экологию, им это не нужно, они наивно полагают, что смогут спрятаться в многомиллионных бункерах, уже построенных по всему миру. О подземных городах в Новой Зеландии для олигархической «элиты» не знает разве что слепоглухонемой, даже крупные СМИ, такие как газета «Гардиан» пишут об этом. Наша олигархическая «элита» видит свое будущее в замкнутых бункерах-тюрьмах где она тоже погибнет, правде на несколько лет позже чем мы с вами.

Коронавирус — единственный, кто серьезно прислушался к предупреждениям ученых и начал действовать во благо нашей планеты и действует он, надо сказать, крайне эффективно. Если карантин продлится еще пару месяцев, то экономика, основанная на убийстве экологии, климата и приводящая к экоциду всего живого на планете, похоже, сыграет в ящик. Как только погибнет экономика рухнет и существующий социальный строй на планете, основный на бездумном уничтожении природы.

Погибнет экономика — умрут и мегаполисы — эти чумные бараки, детища глобализации. Умрет туризм — изощренное средство убийства экологии. Праздношатающиеся идиоты больше не смогут отравлять воздух полетами на самолетах с единственной целью — запостить фото себя любимого на фоне умирающей природы в Инстаграм. Круизные суда быстро превратятся в груды ржавеющего металла. Количество свалок на планете начнет резко сокращаться. На месте чадящих заводов и фабрик, производящих никому не нужный хлам, совьют свои гнезда птицы.

Соцсети сейчас забиты конспирологическими теориями, утверждающими, что, дескать, вирус был создан в тайной лаборатории масонами или Билом Гейтсом и прочим феерическим бредом. Мы можем предложить альтернативную конспирологическую теорию. Вирус был создан… высшим разумом, нашей планетой или особо продвинутыми инопланетянами, которые просто больше не могли смотреть на то, как мы убиваем свою собственную среду обитания. Возможно, он прибыл из глубин космоса с одной единственной целью — спасти нас от нас самих.

Сейчас, когда планета поместила нас под домашний арест (за экоцид и варварское отношение к природе) мы должны подумать о том, что делать дальше, потому что жить так, как раньше — нельзя. Впереди нас ждет социальный коллапс и вымирание. Если мы погубим наш дом — планету Земля, запасной планеты у нас нет. Мы должны, просто обязаны сделать вывод из текущей ситуации и не ошибиться. У нас только один шанс, который нам дал коронавирус и упустить его мы не имеем права (ну если хотим выжить конечно, а не отправиться на свалку истории как динозавры).

Так что же сейчас делать человечеству? Как жить дальше? Как спасти нашу планету и оставить нашим детям чистый ухоженный дом, а не загаженную помойку?

Этот выход можно описать предельно кратко. Мы должны… образно говоря вернуться назад в XIX век, к дотехнологическому укладу жизни. После того, как закончится эпидемия оставить мегаполисы и начать переселяться в экопоселения. Жить на лоне природы, заботясь и лелея ее. Сократить наши материальные потребности. Развивать духовные. Вместо поездки на Карибы — медитировать. Вместо покупки новой машины — сажать лес. Вместо просиживания в душных офисах заниматься выращиванием экологически чистых продуктов питания. В экопоселениях не может быть безработицы, там каждый, буквально каждый будет полезен.

Какое-то время мы еще можем продолжать пользоваться машинами и самолетами просто для того, чтобы подготовить и обеспечить себе новую среду обитания, но затем все они должны быть отправлены на свалку. Да, какое-то время заводы должны продолжить работу, выпуская необходимую для экопоселений технику, которая позволит нам перейти к новому укладу жизни. На нашей планете достаточно места для того, чтобы разместить всех. Каждой семье необходимо выделить пару гектаров земли, на которой можно обеспечить производство всего необходимого человеку: продуктов питания, одежды, экологического жилья.

Компактные экопоселения (не более 300 человек) позволят забыть о таких бедах нашей цивилизации как преступность (в таком маленьком сообществе ей просто не останется места), безработица, свалки (ведь в натуральном хозяйстве буквально все можно утилизировать), болезни (ни для кого не секрет, что большинство современных болезней вызвано загрязнением окружающей среды, некачественными продуктами питания, использованием бытовой химии). То есть потребность во врачах и больницах в таких экопоселениях также будет минимальная.

У таких экопоселений будет отсутствовать потребность в армии, полиции, судах, тюрьмах и всех прочих «прелестях» современной цивилизации.

Нас может ждать светлое, прекрасное будущее. Будущее в гармонии с природой. Все что для этого нужно — это отказаться от своих мелких эгоистических потребностей и начать сообща строить новый мир. Чертежи нам даны — мы можем взять за образец то, как жила наша цивилизация всего лишь полтора века тому назад. Гужевой транспорт, экологические дома из древесины, чистая вода, воздух. Да, мы можем взять кое-что из «прелестей» нашей цивилизации, но свести эти «прелести» к минимуму. Например, небольшой ветряк или мини-гидроэлектростанция, которая на первых порах обеспечит наши потребности в электричестве для освещения домов и, максимум, в несложной бытовой технике. Каждое экопоселение вполне способно организовать выработку электроэнергии в небольшом, не загрязняющим природу масштабе. Тогда централизованные электростанции могут быть закрыты, что спасет планету от выброса миллиардов тонн углекислого газа, образующегося при сжигании угля, а ведь на угле и газе работают 84% всех электростанций на Земле. Экоцид Земли будет остановлен, и наша планета примется восстанавливать то, что мы уже успели уничтожить.

Не нужно больше добывать нефть и газ, пусть они останутся лежать в земле. Нам под силу организовать экологически чистый транспорт, например, работающий от энергии ветра и солнца, но и он должен быть сведен к минимуму. Мы должны сильно снизить наш энергетический аппетит, научиться жить без использования такого огромного объема энергии как сейчас.

Забота о природе и приоритет экологии должны быть закреплены во Всеобщей Конституции Планеты, которая должна состоять всего лишь из одной фразы:

«Человек обязан заботиться о своем общем доме — планете Земля и своим действием или бездействием не допускать, чтобы ей был нанесен какой-либо вред».

Все. Больше ничего не надо, вся Конституция, Верховный Закон жизни на нашей планете в одной фразе.

Да, переход к низкотехнологическому, экологически чистому обществу не будет легким. Да, на пути к нему нас будут ждать многие трудности, но давайте посмотрим на альтернативу, что будет, если мы будем бездействовать.

Цена нашему бездействию может оказаться крайне высокой. После окончания эпидемии большинство компаний разорятся, и ловкие дельцы скупят их за копейки. Воцарится общепланетарный олигархат, где все будет принадлежать кучке триллионеров, набивших карманы на кризисе. Люди будут работать за еду, выдаваемую по талонам, продолжат влачить убогое существование в тюрьмах-мегаполисах, где каждому вместо чистого воздуха и природы выдается бетонная клетка с комнаткой для гигиенических нужд. Питаться химией, болеть и умирать смотря телевизор. Вы такое будущее хотите для себя и для своих детей? Если да, тогда пожалуйста не читайте эту статью дальше. Дальше речь пойдет о том, что основным богатством основной целью существования нашего вида на этой планете должны стать духовные, а не материальные ценности. Не айфоны и мерседесы, а культура, нравственность, уважение к ближнему, нам нужна духовность, а не модные одноразовые тряпки и железки.

Самая главная наша цель — это духовное самосовершенствование. А нам есть куда расти. Нам надо изжить эгоизм, побороть агрессивность, научиться уважительно относиться к ближнему своему, повысить уровень культуры и морали. В таких поселках-экопоселениях должна родиться новая (или хорошо забытая) мораль и нравственность.

Нашему биологическому виду хорошо бы исцелиться от вируса жадности и стяжательства, агрессии и прочих негативных качеств. Вот именно этим мы и должны заняться в экопоселениях. В них мы можем создать новую мораль и поднять человека на небывалую, никогда ранее не существующую высоту — создать человека-творца, человека небывалых, никогда ранее не виданых моральных качеств, лишенного эгоизма, не умеющего лгать и обманывать ради своей выгоды.

Короче — мы должны убить в себе вирус эгоизма, а избавиться от него будет гораздо сложнее, чем от коронавируса.

Это очень сложная задача на самом деле. Куда как более сложная, чем отправить человека в космос или изобрести адронный коллайдер.

Мы должны понять одну простую истину. Для того, чтобы построить на Земле развитое, прогрессивное общество нам нужно измениться внутренне. Внешние революции ничего не меняют, нам нужна революция сознания, а не дежурный захват власти той или иной группировкой, прикрывающейся фиговым листком очередной идеологии. Если мы хотим что-то изменить в этом мире — мы должны измениться сами.

Да, это будет нелегко, создать новый мир, особенно из тех людей, в которые мы превратились, развратившись технологическим «раем» в котором мы сейчас живем. Ну или адом, если быть предельно точным. На создание такого нового человека могут уйти столетия или даже тысячелетия, но это реально. На то мы и разумный вид, чтобы делать выводы из наших ошибок. И вот когда мы наконец станем такими людьми, мы сможем вернуться к технологиям, но технологиям не обычным, а технологиям гораздо более высокого уровня.

Таким технологиям, которые будет вписываться в окружающую среду, которые будут направлены на спасение, а не на уничтожения планеты. Сейчас мы о них даже и не догадываемся, но по мере того, как мы будем духовно самосовершенствоваться они появятся, это будет наградой за наше духовное развитие. Вполне возможно, что несколько сотен или пусть даже тысяч лет спустя мы изобретем способы перемещения по космосу, отправимся к далеким звездам, если Земля — это космическая тюрьма, как любят говорить некоторые сторонники современной эзотерики, то единственный способ выбраться из нее — это стать моральными, высокодуховными существами, а не клепать металлические консервные банки, работающие на гептиле, которые дальше нашей орбиты доставить нас не могут.

Для современного человека путь в космос закрыт — Вселенная не допустит, чтобы алчное, эгоистическое существо, ведомое жаждой наживы, расползалось по космосу. Но стоит нам измениться, как изменится и отношение Вселенной к нам. Вполне возможно, что все наши мечты о покорении космоса и перехода от планетарного к галактическому виду еще осуществятся, но путь к такому превращению лежит только через духовное самосовершенствование, а не через примитивные технологи. Это тупиковый путь. А путь реальный, надежный и главное — безопасный лежит прямо у нас под ногами, наша задача заключается лишь в том, чтобы найти эту тропинку и пойти по ней, а все остальное приложится.