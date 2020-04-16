Путин дал новые поручения правительству на фоне паники и саботажа

15.04.2020

Признав саботаж со стороны банков в выдаче «зарплатных кредитов» и увольнения людей, Президент Путин внес новые инициативы. Инициативы правильные и более, чем своевременные, осталось дело за малым – заставить чиновников реально работать. Притом делать все быстро, а не стараться перекладывать обязанности друг на друга. И без реальной ответственности тут не обойтись.



Третья неделя режима самоизоляции в самом разгаре и оптимизма касательно готовности даже не страны и ее населения, хотя и тут вопросов хватает, а наших чиновничьих кадров, поубавилось даже у штатных охранителей, особенно москвичей, которые не могут получить пропуск для похода за хлебом. Количество предложений, от крайне необходимых, до безумных, которые рассматриваются, откладываются, подписываются и не исполняются сегодня измеряется уже сотнями. Между тем, те – реально нужные, вроде «зарплатных кредитов», касающиеся граждан страны и срочной поддержки стратегических предприятий либо саботировались банками, либо потонули в тоннах бумаг, походах лоббистов и бюрократии, которая занималась пинг-понгом, то есть перекладыванием ответственности на кого угодно.



Если еще вчера об этом говорили на кухнях, в сети и СМИ, то сегодня про это сказал уже Президент, во время своего уже чуть не ежедневного совещания, теперь с членами правительства. «Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов – шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики с тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками», - заявил Путин на совещании.



То есть, в переводе, требование Президента к банкам, которое он озвучил еще в конце марта, было благополучно саботировано банкстерами, которые не увидели для себя никакой выгоды в подобном кредитовании. А потом с издевкой отчитались, что за три недели выдали беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам аж на 500 млн рублей. Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). "На сегодня у нас сумма превышает уже 500 млн рублей. И сама по себе она может показаться небольшой, но если мы посмотрим на динамику и ретроспективу двухдневной давности, то там сумма была 70 млн рублей. И если такими темпами мы будем расти, это будет очень хорошая история", - сказал Браверман, говоря о кредитах с нулевой процентной ставкой на зарплату сотрудникам компаний малого и среднего бизнеса.



Для понимания, если даже выплачивать из них зарплату в среднем по 25 тыс. рублей без всяких страховых взносов, то этих 500 млн хватит для того, чтобы в апреле заплатили 20 тыс. человек. На одном остановившемся Воронежском шинном заводе работало свыше тысячи человек. А сколько сейчас оказались без работы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах? Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей показал, что 3 млн из них могут закрыться. Работу потеряют 8,6 млн человек.



В результате за отказ выполнять требование главы государства пока не полетела ни одна голова, а банкам дают второй шанс под гарантии Внешторгбанка. Интересно, если банки саботируют и этот его приказ, изменения будут? Тем более, что как минимум частичный саботаж банкам выгоден – массовые увольнения повлекут за собой новую волну потребительского кредитования, ибо людям хочется кушать. Кредиты просто будут добровольно-принудительно страховать, дабы потом либо банкиры, либо страховщики могли потребовать у государства денег за списание «плохих долгов».



Впрочем, одними кредитами разговор с правительством закончен не был и Президент внес новый пакет действительно важных инициатив. Среди них необходимость предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства исходя из суммы в 12 тыс. 130 рублей на одного сотрудника в месяц на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Притом он потребовал, чтобы обращение за такой помощью должно быть простым и удобным с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки, что бы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая. Учитывая выше указанные цифры по вероятной безработице, данный приказ не просто важен, а важен стратегически и для предприятий и для населения. И тут опять же все ложится на готовность не отчеты красивые писать, а работать и работать много. А не так, как это было в первые три недели ограничений, когда все, что требовал Путин в конце марта касательно экономики, ухитрились героически запороть.



Коснулся Президент и многострадального списка системообразующих предприятий, которым должна быть оказана помощь уже как бы сейчас. Но после попадания туда иностранных корпораций, игорного бизнеса и откровенных лоббистов, список до сих пор уточняется. Путин, спустя 20 дней, снова потребовал на основе внятных параметров предусмотреть для таких компаний кредиты на пополнение оборотных средств с субсидированием в размере ключевой ставки ЦБ. «Что касается системообразующих предприятий, то прошу Правительство доработать их список, причём на основе внятных, чётких, объективных критериев. В нём должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики. Для этих компаний – а в проект решения Правительства уже вошло более тысячи именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны – предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», - заявил Президент.



И тут мы попадаем на то, что сам Путин называл разгильдяйством. Напомним, создать список он приказал еще 25 марта, 15 апреля он повторил свой приказ, соответственно если список появится в лучшем случае 20 апреля, то кредитовать начнут с мая. Если он опять не вызовет ступор как прошлый, с наличием там Кока-колы и Фонбета. Если же список будет составляться не по принципу важности для страны, а по принципу кто из «уважаемых людей» больше занесет, то его опять будут пересматривать и так пока не закроется какой-нибудь завод по строительству ракет или ядерных реакторов, откинув страну лет так на 50 назад.



Помимо этого Путин потребовал направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам и направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиационной отрасли. В целом все данные меры, предложенные Президентом не просто разумны, а необходимы уже сейчас. Казалось бы, в такой ситуации перво-наперво стоило бы включить жесткую вертикаль власти, где каждому намерен его фронт работ за которые тот несет персональную ответственность, вплоть до штрафбата санитаром в Коммунарке, но вместо этого ситуация больше напоминает лето 1941 года, с его неразберихой, диверсиями и паникой. Сейчас вообще непонятно, кто за что отвечает, кто что творит и что в итоге надо получить. Банки открыто отказываются подчиняться, занимаясь созданием видимости работы, правительство спихивает все на регионы, регионы чудят, как хотят, прикрываясь Путиным, при этом, не забывая хвалить самого Президента, дабы, если чего на него все и свалить. Сам Путин говорит правильные вещи, которые никто не собирается выполнять.



Как сегодня сказал проснувшийся бывший президент и премьер, кому мы обязаны оптимизацией медицины и увольнениям врачей, Дмитрий Анатольевич Медведев: "Очевидно, что ситуация очень сложная и не нужно преуменьшать проблемы. В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс - то есть, просто ничего нет". С такой оценкой спорить сложно, спасибо хоть свое легендарное «но вы держитесь» не добавил.



И далее либо Президент отправит в места не столь отдаленные с пяток губернаторов и даст реального разгона правительству и банкстерам, дабы остальные не отвлекались от борьбы с пандемией на «халатность», либо к концу месяца придется задействовать резерв и привлекать Шойгу. Правда, методы у военных специфические и понравятся они мало кому, зато хоть на результат надежда появится.



РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/view?id=14107