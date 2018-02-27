Путину готовят новые майские указы

Администрация президента начала подготовку новых "майских указов" президента Владимира Путина – перечня поручений, аналогичному тому, что Путин дал после победы на выборах 2012 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и правительстве, сбор предложений от министерств и ведомств идет уже несколько месяцев – они будут оглашены в ходе послания федеральному собранию, с которым Путин выступит в начале марта, а форму президентских указов примут уже после выборов.

Подготовкой новых указов может заниматься помощник президента Андрей Белоусов. Конфигурация экономической программы Путина обсуждается на совещаниях у президента, в которых участвуют Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, утверждает источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Предыдущий пакет майских указов содержал 218 поручений – от повышения уровня жизни до перехода к несырьевой модели экономики, но ключевые его положения так и остались на бумаге.

Например, указы требовали создать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. На деле их – 16,8 млн, причем в прошлом году их число сократилось на 1,437 млн.

Объем инвестиций в ВВП нужно было увеличить до 25% в 2017-м году и 28% в 2018-м. На деле за первое полугодие капвловложения составили 4,3 трлн рублей, или около 10% от ВВП.

Долю высокотехнологичной продукции нужно было поднять на 30%, на деле она составляет всего 9% (данные ЦСР).

"Указы были приняты в 2012 году, но с тех пор уровень потенциального роста только замедлился, а не ускорился", – констатирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Очевидно, что указы принимались в другой реальности – нефть стоила 120 долларов за баррель, а возможность ее падения в 4 раза не снилась никому даже в кошмарах.

Исполнение указов-2012 в части повышения зарплат бюджетников, было возложено на бюджеты регионов, у которых в результате возникли большие дефициты и огромный долг, указывает аналитик Fitch Владимир Редькин.

Закрывать "дыры" пришлось кредитами из федерального бюджета, а повторение политики "майских указов" приведет к дальнейшей централизации власти, говорит он.

Новая реинкарнация майских указов будет заточена на борьбу с бедностью, утверждают источники РБК. По данным Счетной палаты, армия официально нищих в стране насчитывает 22 миллиона человек. Это 15% населения, или каждый седьмой – их доходы ниже прожиточного минимума, который составляет 11163 рубля для трудоспособных граждан, 8506 рублей для пенсионеров и 10160 рублей для детей.

Кроме того, обсуждается повышение расходов на образование и медицину, а также новые инфраструктурные мегастройки. Нерешенным остается, впрочем, ключевой вопрос: за счет чего будут финансироваться эти проекты.

Обсуждаются варианты от повышения налогов, включая НДС и НДФЛ, до резкого увеличения госдолга.

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putinu-gotovyat-novye-mayskie-ukazy-…