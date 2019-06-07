Ликбез управления или почему не выполнены майские указы 2012г.

На сайте «Ящик Пандоры» у меня была дискуссия с одним из участников местной суперсистемы (сообщества) и для того, чтобы вы не сомневались приведу её со стороны оппонента почти полностью (без склочных замечаний).

[Нидерланды] Ursus → Human 22 мая 2019 в 10:12 Я предлагаю не мусолить очередной указ со сроками выполнения 2099 г, а вместе посмотреть на реализацию ранних указов со сроками выполнения 2013-2018 гг. Ты же сам вроде писал про народный контроль, или нет? Может все эти указы яйца выеденного не стоят. Зачем тогда их вообще читать, анализировать, заметочки строчить. [США] Ursus → Human 22 мая 2019 в 14:03 Давай уже наконец вместо никому не интересного указа 193 пройдемся по майским указам 2012 года. Мне кажется неправильным, что основные их положения не были выполнены к 2019 году и никто не понес за это ответственность.

[Россия] Human 22 мая 2019 в 14:08 Ну хорошо, вот скажи мне почему майский указ 2012 не был выполнен? Только коротко – причина и кто виноват?

[Нидерланды] Ursus 17 мая 2019 в 12:15 Сама форма указов не предусматривает и не предполагает никакого контроля граждан за его выполнением. По этому указу кучка чиновников будет готовить и присылать отчеты другой кучке чиновников. И все, ничего другого там нет. [Молдавия] Ursus → Human 22 мая 2019 в 14:18 Причина невыполнения – мошенническая схема по выдаче пустых обещаний. Кто виноват? Мошенники конечно, ну и те кто им доверился тоже отчасти. Вполне коротко? [Франция] Ursus → Human 26 мая 2019 в 18:54 Обеща́ние. Данное кому-нибудь добровольное обязательство что-нибудь выполнить. Это обязательство, чудик. Не обязательно пустое. Мошеннические схемы в указах – это например пустые обещания по кратному повышению зарплат. Никто кстати не ответил за их невыполнение. [Франция] Ursus 27 мая 2019 в 21:30 Мешает жадность. При этом вариантов контроля органов власти со стороны избирателей сегодня не просматривается. Те варианты которые есть в сети обсуждать не стоит. [Франция] Ursus 27 мая 2019 в 20:56 вот чувачок мусолит и обсасывает указ №193. Зачем? Возможно получил техзадание на 5-10 заметок объемом не меньше скольких-то знаков. Или просто с особенностями развития.

Для начала определимся: выполнены МУ2012 или нет?!

Посмотрим, что говорят действующие лица и подпиндосники (либералы) на счёт того, выполнены МУ 2012 или нет.

Путин сразу заявил, что нерешенных вопросов больше, чем выполнено поручений. Хотя и отметил "некоторую новую динамику" и "позитивные изменения" в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и ЖКХ. "Выполнено и снято с контроля 165 поручений - 91,7% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени", - сказано в сообщении правительства, касающемся очередного отчета. В декабре 2013 года занимавший тогда пост замминистра экономического развития Андрей Клепач отмечал, что для полной реализации указов президента потребуется ежегодный экономический рост в 7% ВВП.

По мнению рупора либералов и пиндосов «Русской службы ВВС»:

Исполнить указы оказалось весьма сложно из-за того, что они оказались достаточно противоречивыми. Их критиковали, например, за излишнюю нагрузку на бюджеты регионов. Однако многие задачи, поставленные Путиным после своего избрания в 2012 году, так и не были выполнены, особенно это касается экономической части поручений.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что цели, поставленные в майских указах Владимира Путина 2012 года, так и не были достигнуты. «Самые серьезные показатели недостижения касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011 по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году»,— заявил глава Счетной палаты. При этом, по словам Кудрина, было выполнено требование о повышении зарплат. То есть, по мнению, бывшего министра финансов, россияне получают большие зарплаты, чем они заработали — ведь производительность труда не растет.

Как водится, сказанное президентом в начале срока носит стратегический характер: глава государства задает вектор, а исполнительная власть должна взять на себя конкретику — расписать, доработать и приблизить к реальности.

Как вы видите, суть взглядов оппонента на исполнение МУ2012:

- причина невыполнения «майских указов 2012г.» (далее «МУ2012») это мошеннические схемы;

- мошенничество заключается в невыполнении обещаний данных в МУ2012;

- виноваты в невыполнении МУ2012 мошенники и те, кто им доверился;

- мешает выполнению и помогает мошенникам – жадность;

- пример конкретного невыполнения МУ2012 это то, что зарплаты кратно не повысились;

- варианты контроля органов власти со стороны избирателей на сегодняшний момент для него «не просматриваются».

Посмотрим, каковы оценки причин и виновников невыполнения МУ2012 по версии подпиндосников (BBC, «Фонтанка», «МК»):

- занимавший тогда пост замминистра экономического развития Андрей Клепач отмечал, что для полной реализации указов президента потребуется ежегодный экономический рост в 7% ВВП;

- указы оказались достаточно противоречивыми;

- излишняя нагрузка на бюджеты регионов.

- производительность труда выросла на 3,8% а не в 1,5 раза;

- исполнительная власть не взяла на себя конкретику — расписать, доработать и приблизить к реальности МУ2012.

Как вы видите на примере анализа высказываний экспертов ??? трёх независимых ??? источников либералов только «МК» назвал более-менее конкретного «виновника» неисполнения указов, это исполнительная власть, остальные считают, что для исполнения указов не хватает экономического роста в 7%, мешают противоречия в указе, и что при исполнении указов будет нагрузка на бюджеты регионов, но кто виноват и что делать так и не смогли сказать!

Весь акцент причин невыполнения МУ2012 подпиндосниками явно или завуалировано возлагается на президента, который эти указы и подписал – мол «нечего ставить нереальные планы – «ну типа, мы работаем как можем и нас либералов и так неплохо кормят»!

Предлагаю посмотреть на логику такого, навязываемого подпиндосниками, мнения и определиться правда это или нет!?

Итак, сначала определимся с понятием, что такое «указ».

Понимаете, если перевести на язык хозяина либералов и подпиндосников, то МУ2012 это: Decretum, Verordnung, Order In Council, Executive Order и т.п.

В соответствии со статьёй 90 Конституции России Президент Российской Федерации издаёт указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации и не должны противоречить Конституции России и федеральным законам.

Итак, был издан МУ2012, и все, в том числе и люди, которым государство за это платит охренительные зарплаты, стали говорить не о том «как это выполнить» а о том, почему «это нельзя сделать»!

Если непонятно для оппонента, упоминаемого в начале статьи и других подпиндосников приведу пример: у вас протекает унитаз и ваши отходы жизнедеятельности выливаются во все ваши комнаты и на головы соседям, вы вызвали сантехника и так как вы ему платите деньги за работу поставили задачу (указ) – срочно всё исправить!

Но сантехник оказался либералом и подпиндосником и начал вам рассказывать, что для того, чтобы «всё исправить» ему не хватает 7% его личного экономического роста, что ваш исправный унитаз — это нагрузка на регион и что его личная производительность труда сегодня, выросла всего на 3,8% вместо 1,5 раза и «ему никак», кроме того вы не взяли на себя конкретику — расписать, доработать и приблизить к реальности все этапы ремонта унитаза и т.д.!

Смешно?

Так почему же вы так «в тупую» отказываетесь от того, чтобы поучаствовать в оценке эффективной деятельности чиновников, что предусматривается в Указе 193 от 25.04.19г.?! ведь там описывается как будут контролироваться тех «сантехники», которые обязаны убрать всё то дерьмо из управления, которое скопилось с 90-х за всё время правления либералов?!

В примере с «сантехником» всё понятно, а вот то, что у каждого пункта указа есть конкретные лица, которые не выполняют свою работу ни одна либеральная сволочь (BBC, «МК», «Фонтанка» и др.) не сказала!

Потому, что это вы и ваши либеральные «сукины дети»!

Это вы виноваты в текущем положении в стране, вы и ваши слуги типа «Ursus» – оппонента в результате беседы с которым появилась эта статья, который пишет сначала «из Нидерландов» а через 2 часа уже «из США», ты не стыдысь «Ursus» своего украинства, ведь только так можно объяснить, что ты пользуешься анонимными- серверами, как это горько стыдиться своего происхождения, это ведь так унизительно для «великоукра», страх преодолел гордость!

[Франция] Ursus 27 мая 2019 в 20:56 …. получил техзадание на 5-10 заметок объемом не меньше скольких-то знаков….

Я вижу тебе это хорошо известно…

Неужели не понятно, что, отказываясь от контроля за сантехниками (чиновниками) вы не можете помочь президенту в его работе (к каждому столбу милиционера не поставишь) и вы потакаете в их безнаказанности и сами виноваты, что вас обманывают!?

Справочно: