Ликбез управления или почему не выполнены майские указы 2012г.
На сайте «Ящик Пандоры» у меня была дискуссия с одним из участников местной суперсистемы (сообщества) и для того, чтобы вы не сомневались приведу её со стороны оппонента почти полностью (без склочных замечаний).
[Нидерланды] Ursus → Human 22 мая 2019 в 10:12
Я предлагаю не мусолить очередной указ со сроками выполнения 2099 г, а вместе посмотреть на реализацию ранних указов со сроками выполнения 2013-2018 гг. Ты же сам вроде писал про народный контроль, или нет?
Может все эти указы яйца выеденного не стоят. Зачем тогда их вообще читать, анализировать, заметочки строчить.
[США] Ursus → Human 22 мая 2019 в 14:03
Давай уже наконец вместо никому не интересного указа 193 пройдемся по майским указам 2012 года. Мне кажется неправильным, что основные их положения не были выполнены к 2019 году и никто не понес за это ответственность.
[Россия] Human 22 мая 2019 в 14:08
Ну хорошо, вот скажи мне почему майский указ 2012 не был выполнен? Только коротко – причина и кто виноват?
[Нидерланды] Ursus 17 мая 2019 в 12:15
Сама форма указов не предусматривает и не предполагает никакого контроля граждан за его выполнением. По этому указу кучка чиновников будет готовить и присылать отчеты другой кучке чиновников. И все, ничего другого там нет.
[Молдавия] Ursus → Human 22 мая 2019 в 14:18
Причина невыполнения – мошенническая схема по выдаче пустых обещаний.
Кто виноват? Мошенники конечно, ну и те кто им доверился тоже отчасти. Вполне коротко?
[Франция] Ursus → Human 26 мая 2019 в 18:54
Обеща́ние. Данное кому-нибудь добровольное обязательство что-нибудь выполнить.
Это обязательство, чудик. Не обязательно пустое.
Мошеннические схемы в указах – это например пустые обещания по кратному повышению зарплат. Никто кстати не ответил за их невыполнение.
[Франция] Ursus 27 мая 2019 в 21:30
Мешает жадность. При этом вариантов контроля органов власти со стороны избирателей сегодня не просматривается. Те варианты которые есть в сети обсуждать не стоит.
[Франция] Ursus 27 мая 2019 в 20:56
вот чувачок мусолит и обсасывает указ №193. Зачем? Возможно получил техзадание на 5-10 заметок объемом не меньше скольких-то знаков. Или просто с особенностями развития.
Для начала определимся: выполнены МУ2012 или нет?!
Посмотрим, что говорят действующие лица и подпиндосники (либералы) на счёт того, выполнены МУ 2012 или нет.
Путин сразу заявил, что нерешенных вопросов больше, чем выполнено поручений. Хотя и отметил "некоторую новую динамику" и "позитивные изменения" в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и ЖКХ.
"Выполнено и снято с контроля 165 поручений - 91,7% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени", - сказано в сообщении правительства, касающемся очередного отчета.
В декабре 2013 года занимавший тогда пост замминистра экономического развития Андрей Клепач отмечал, что для полной реализации указов президента потребуется ежегодный экономический рост в 7% ВВП.
По мнению рупора либералов и пиндосов «Русской службы ВВС»:
Исполнить указы оказалось весьма сложно из-за того, что они оказались достаточно противоречивыми. Их критиковали, например, за излишнюю нагрузку на бюджеты регионов.
Однако многие задачи, поставленные Путиным после своего избрания в 2012 году, так и не были выполнены, особенно это касается экономической части поручений.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что цели, поставленные в майских указах Владимира Путина 2012 года, так и не были достигнуты.
«Самые серьезные показатели недостижения касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011 по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году»,— заявил глава Счетной палаты.
При этом, по словам Кудрина, было выполнено требование о повышении зарплат. То есть, по мнению, бывшего министра финансов, россияне получают большие зарплаты, чем они заработали — ведь производительность труда не растет.
Как водится, сказанное президентом в начале срока носит стратегический характер: глава государства задает вектор, а исполнительная власть должна взять на себя конкретику — расписать, доработать и приблизить к реальности.
Как вы видите, суть взглядов оппонента на исполнение МУ2012:
- причина невыполнения «майских указов 2012г.» (далее «МУ2012») это мошеннические схемы;
- мошенничество заключается в невыполнении обещаний данных в МУ2012;
- виноваты в невыполнении МУ2012 мошенники и те, кто им доверился;
- мешает выполнению и помогает мошенникам – жадность;
- пример конкретного невыполнения МУ2012 это то, что зарплаты кратно не повысились;
- варианты контроля органов власти со стороны избирателей на сегодняшний момент для него «не просматриваются».
Посмотрим, каковы оценки причин и виновников невыполнения МУ2012 по версии подпиндосников (BBC, «Фонтанка», «МК»):
- занимавший тогда пост замминистра экономического развития Андрей Клепач отмечал, что для полной реализации указов президента потребуется ежегодный экономический рост в 7% ВВП;
- указы оказались достаточно противоречивыми;
- излишняя нагрузка на бюджеты регионов.
- производительность труда выросла на 3,8% а не в 1,5 раза;
- исполнительная власть не взяла на себя конкретику — расписать, доработать и приблизить к реальности МУ2012.
Как вы видите на примере анализа высказываний экспертов??? трёх независимых??? источников либералов только «МК» назвал более-менее конкретного «виновника» неисполнения указов, это исполнительная власть, остальные считают, что для исполнения указов не хватает экономического роста в 7%, мешают противоречия в указе, и что при исполнении указов будет нагрузка на бюджеты регионов, но кто виноват и что делать так и не смогли сказать!
Весь акцент причин невыполнения МУ2012 подпиндосниками явно или завуалировано возлагается на президента, который эти указы и подписал – мол «нечего ставить нереальные планы – «ну типа, мы работаем как можем и нас либералов и так неплохо кормят»!
Предлагаю посмотреть на логику такого, навязываемого подпиндосниками, мнения и определиться правда это или нет!?
Итак, сначала определимся с понятием, что такое «указ».
Указ — вид и название нормативного или индивидуального правового акта, обычно издаваемого главой государства (президентом или монархом) в странах славянских языков. В России указы всегда играли важную роль в системе источников права.
В странах неславянских языков используются аналогичные термины:
- Декрет (лат. decretum) — правовой акт монарха или президента в разных странах.
- Постановление (распоряжение, нем. Verordnung и приказ, нем. Erlass) — правовые акты различных органов исполнительной власти в германоязычных странах. Частный случай — чрезвычайное постановление (нем. Notverordnung).
- Приказ в совете (англ. order in council)[1] — правовой акт монарха в Великобритании и генерал-губернатора в Королевствах Содружества.
- Исполнительное распоряжение (англ. executive order) — правовой акт президента в США.
- Эдикт (лат. edictum) — правовой акт монарха в разных странах.
Разнообразие терминологии в английском языке: указ монарха или религиозного деятеля называется edict, а указ иностранного президента — decree. В современном английском языке также существует термин ukase, заимствованный из русского языка[2].
Понимаете, если перевести на язык хозяина либералов и подпиндосников, то МУ2012 это: Decretum, Verordnung, Order In Council, Executive Order и т.п.
В соответствии со статьёй 90 Конституции России Президент Российской Федерации издаёт указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации и не должны противоречить Конституции России и федеральным законам.
Итак, был издан МУ2012, и все, в том числе и люди, которым государство за это платит охренительные зарплаты, стали говорить не о том «как это выполнить» а о том, почему «это нельзя сделать»!
Если непонятно для оппонента, упоминаемого в начале статьи и других подпиндосников приведу пример: у вас протекает унитаз и ваши отходы жизнедеятельности выливаются во все ваши комнаты и на головы соседям, вы вызвали сантехника и так как вы ему платите деньги за работу поставили задачу (указ) – срочно всё исправить!
Но сантехник оказался либералом и подпиндосником и начал вам рассказывать, что для того, чтобы «всё исправить» ему не хватает 7% его личного экономического роста, что ваш исправный унитаз — это нагрузка на регион и что его личная производительность труда сегодня, выросла всего на 3,8% вместо 1,5 раза и «ему никак», кроме того вы не взяли на себя конкретику — расписать, доработать и приблизить к реальности все этапы ремонта унитаза и т.д.!
Смешно?
Так почему же вы так «в тупую» отказываетесь от того, чтобы поучаствовать в оценке эффективной деятельности чиновников, что предусматривается в Указе 193 от 25.04.19г.?! ведь там описывается как будут контролироваться тех «сантехники», которые обязаны убрать всё то дерьмо из управления, которое скопилось с 90-х за всё время правления либералов?!
В примере с «сантехником» всё понятно, а вот то, что у каждого пункта указа есть конкретные лица, которые не выполняют свою работу ни одна либеральная сволочь (BBC, «МК», «Фонтанка» и др.) не сказала!
Потому, что это вы и ваши либеральные «сукины дети»!
Это вы виноваты в текущем положении в стране, вы и ваши слуги типа «Ursus» – оппонента в результате беседы с которым появилась эта статья, который пишет сначала «из Нидерландов» а через 2 часа уже «из США», ты не стыдысь «Ursus» своего украинства, ведь только так можно объяснить, что ты пользуешься анонимными- серверами, как это горько стыдиться своего происхождения, это ведь так унизительно для «великоукра», страх преодолел гордость!
[Франция] Ursus 27 мая 2019 в 20:56
…. получил техзадание на 5-10 заметок объемом не меньше скольких-то знаков….
Я вижу тебе это хорошо известно…
Неужели не понятно, что, отказываясь от контроля за сантехниками (чиновниками) вы не можете помочь президенту в его работе (к каждому столбу милиционера не поставишь) и вы потакаете в их безнаказанности и сами виноваты, что вас обманывают!?
Справочно:
Владимир Путин практически сразу после инаугурации подписал новый «майский указ». Среди задач — повышение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030-му — до 80 лет), рост численности населения страны, рост реальных доходов граждан, снижение уровня бедности в 2 раза, улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.
Майские указы — сложившееся в СМИ наименование серии из 11 указов, подписанных главой государства 7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента РФ, и содержащих 218 поручений правительству для выполнения в течение 2012−2020 годов.
Столько сил на бандеровца потрачено….
Этак Вы уважаемый “указы” не выполните ))
Лично я думаю, потому что президентов не выбирают, а назначают. И назначают те кто потом правит в стране.
По делам вы узнаете их…