Анализ указа Путина «об оценке деятельности высших должностных лиц…» с точки зрения здравого смысла и ДОТУ

Согласно конституции статьи 3 п.2

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

До сих пор, до появления интернета, народ осуществлял свою власть преимущественно через вторую часть этого пункта (органы власти), поэтому покривлявшись и наобещав «три короба» некоторые «представители в органы власти», в основном те, кто имел отношение к кланово-корпоративным группировкам, находящимся у власти, на период до следующих выборов забывали о предвыборных обещаниях… и управление страной, во многом, шло «на автомате» …

Фото Boji https://35photo.pro/boji/

Даже те порядочные люди, которые ещё попадают в управленческую вертикаль не всегда могут проводить управление «по-совести», так как система «сдержек и противовесов» в кланово-корпоративном распределении власти просто не оставляет для этого места…

И вот с 14 ноября 2017г. в управлении страной появился регламентирующий Указ № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», но в силу привычной для большинства населения аполитичности, мы тогда оставили его без анализа.

В связи ростом народного осознания и возросшей необходимостью уже новый указ, пришедший ему на смену, постараемся оценить со всей пролетарской сознательностью, пристрастно и согласно конституции, где предписывается «осуществлять власть непосредственно», тем более что это вопрос самый ключевой, а именно контроль за работой чиновников!

А оценивать и нужно только пристрастно, ведь это ваши жизни и аполитичность это в терминологии «Достаточно общей теории управления» (ДОТУ) – есть отказ от управления!

А если вы отказываетесь от управления, то «неча на зеркало пенять коли рожа крива», нечего плакать и ругать Путина и ждать, что очередной Грудинин придёт и вас всех спасёт от необходимости читать, учиться, делать выбор, спасёт от необходимости непосредственного управления, как того требует конституция!

Ведь если управляете не вы, то управляет другой, и хорошо если попадётся человек с совестью, а если нет?!

Но перейдём к анализу.

В документе 15 пунктов оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

Давайте по-простому, с позиции здравого смысла и общего хода вещей определимся, работоспособны ли приведенные в пунктах оценки и могут ли они работать в реальной жизни, или это очередная «мышь», которую родила «гора» чиновников.

Для анализа эффективности каждого пункта в контроле за чиновниками, вследствие ограниченности размеров статьи, возьмём всего пять критериев метрологической состоятельности изложенного в указе и проверим каждый пункт оценки чиновников, своей пролетарской точкой зрения (ведь для нас они родимые стараются, или нет) ?!

Итак, вот эти критерии, с позиции которых мы и будем оценивать разумность изложенного в Указе:

1. Оглашённые и понимаемые по-умолчанию цели данного пункта в Указе, т.е. какая видимая цель указа (вектор цели) и какая цель скрывается за формулировкой?

2. Насколько эффективен приведенный в Указе параметр для оценки деятельности чиновников в их работе по повышению благосостояния народа и насколько цели Указа могут быть достигнуты при предложенной формулировке?

3. Как будут сниматься обратные связи по оценке деятельности чиновников при выполнении данного указа?

4. Кто будет давать оценку деятельности чиновников (судьи, кто)?

5. Насколько легко будет обмануть контролёров в оценке исполнения чиновниками Указа?

6. Выводы и пролетарские дополнения.

Итак, первый показатель оценки эффективности чиновников в Указе, это:

1.Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации).

Оценим этот показатель с точки зрения первого из выбранных нами пяти критериев.

Здесь необходимо оговорить: мы выбрали всего пять критериев и шестым пунктом добавили, свои предложения - ну ведь нужно же как-то осуществлять свою, народную власть непосредственно, вы же можете выбрать каждый свои критерии оценки и дать свои предложения, поэтому присоединяйтесь к обсуждению, это позволит создать наиболее оптимальный вариант оценки деятельности чиновников!

Из текста оглашённых целей первого пункт видно, что уровень доверия к власти поставлен главным показателем эффективности деятельности чиновников.

Причём доверие разделено на: доверие к главе страны и доверие к чиновникам, и это правильно, так как настоящий уровень доверия к Путину выше чем уровень доверия к чиновникам.

Если анализировать этот пункт, то данной постановкой вопроса показано разделение власти на условно «один» и условно «остальные» и получается, что, оценивая эффективность главы государства как «хорошее», а эффективность чиновников как «нехорошее», в умолчаниях осталась общее неэффективное управление главы страны самой страной, это связано со стереотипом оценки управления, который, к сожалению, существует у многих наивная людей, и который состоит в том, что: если чиновники работают плохо, то их руководитель управляет неэффективно!

Но для людей, искушённых властью или хотя бы тех, кто внимательно прочитал книгу М.Хазина «Лестница в небо», ясно, что глава не может быть сам по себе, он обязательно результат компромисса кланово-корпоративных групп и управлять без оглядки на эти группы он не может.

Доказательством этого служит факт, что абсолютная единоличная власть, как в монархии, практически везде отсутствует на планете, да и при монархиях существовали разные институты: регентство, фавориты, тайные общества и т.п., что нивелировало абсолютную единоличную власть.

Так же необходимо добавить, как факт примеры с Кеннеди, это то, что бывает, когда глава государства отклоняется от «линии» кланово-корпоративных групп.

Чтобы не быть похожими на собрание людей, которые не осознают эти факты в поведении главы государства, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, и чтобы подвести базу под метрологическую состоятельность идеала управления, которое существует в головах таких наивных людей, определим условную вершину управления в идеальном состоянии гражданского общества.

Сокращая, рамках данной статьи, споры на счёт эффективности как модели: социализма, коммунизма, а капитализм уже показал свою несостоятельность как идеальная модель управления, предложим читателю новый строй, новую идеологию (ведь по конституции разрешено многообразие идеологий и в то же время ни одна из них как главенствующая – не правда ли парадокс!), которая несомненно вызовет поддержку всего человечества – это идеология гуманизма (человечный строй).

И в идеальном человечном строе глава конечно же должен отвечать за действия своих подчинённых, как и подчинённые должны быть сознательны и обходиться без надсмотрщика, что упускают те люди, которые видят только первую часть своего идеального общества!

Поэтому возьмём себе эти критерии на заметку и далее будет сверять наши максимальные запросы, в настоящей неидеальной реальности, именно с этим идеалом…

Но возвращаемся к настоящему времени и создадим модель ситуации: если мы, несмотря на то, что оцениваем работу существующего главы как эффективную, всё же снимем его с должности, за то, что чиновники не всегда работают эффективно, то мы окажемся в ситуации, когда на нового, пусть самого честного и самого умного главу «навалятся» проблемы тех, же неэффективных чиновников (простого неисполнения).

Не будем загружать мозги, тех кто не хочет сам учиться управлению, фактами, что существуют кланово-корпоративные группировки и новый глава будет заложником решения этих группировок, которые будут проводиться в жизнь через оставшихся на местах чиновников, как например известное «выполнение» майских указов»», а для простоты расчётов и краткости статьи, будем считать, как считают те, кто не хочет загружать себе мозги, что неэффективность чиновников — это результат их собственного развития или (и) меры испорченности…

Так что делать, спрашиваю я вас, господа, «ругатели Путина» и «всё-пропальщики и всё-сливщики», вот, допустим вы назначили нового главу государства, а чиновники остались старые, что лучше вам стало?!

Самые умные, из «всё-пропальщиков», скажут: нужно менять чиновников!

Ну, что же, в образовательных целях, смоделируем такую ситуацию и посмотрим, что будет, если мы издадим приказ и уволим ВСЕХ чиновников!

Утром вы просыпаетесь, а воды в кране то нет, и не выпил её никто, просто вы уволили пусть и неэффективных, но ответственных (пусть и не совсем ответственных) чиновников (вертикаль, горизонталь), которые отвечали за поставку вам воды!

Вы, не помывшись и не сходив в туалет, смывать нечем, мчитесь на работу, через горы мусора, вы ведь уволили и чиновников, которые отвечали за уборку улиц, и пешком, топливо и электричество тоже никто не поставляет!

Не можете себе такое представить? Так поезжайте и спросите в Киев: «кем был Пониковский до революции», и пусть это была шутка из известной книги Ильфа и Петрова, но элементы того, что может вас ожидать вы сможете там найти…

Итак, мы видим, что уволить всех чиновников, которые были поставлены ещё с 90-х годов, нельзя так как элементарно заменить не кем и вы ВЫНУЖДЕНЫ, как и существующий глава государства проводить улучшения постепенно!

Поэтому приведенная в Указе трактовка разделения ответственности в эффективности работы главы государства и чиновников ПРИНИМАЕТСЯ, как вектор цели, как эволюционный способ сменить неэффективных управленцев, но показатель «доверие», как метрологически-состоятельный инструмент, требует уточнения или изменения, и ниже объясню почему!

Получается, что не оглашённой частью данной оценки является постепенная замена неэффективных управленцев на других! Кто-то скажет, что это очевидно, но предыдущим анализом, мы под вашу интуицию и догадки (очевидность) подвели фактологическую базу!

А вот на кого заменят чиновников, на таких же нехороших или уже эффективных зависит как раз от вас, а от Путина частично, так как он поддержит инициативу, идущую от вас!

Поэтому, если вы будете следить за работой того или иного чиновника, то заставите его эффективно работать, а если не будете следить и переложите эту задачу только на Путина, то… получится «как всегда», только вы то теперь знаете, что виноват не Путин, а каждый из вас, кто «хрен забил на эту политику»!

И не нужно говорить «про надзорные органы», во-первых, это представители тех же или «соседних» кланово-корпоративных группировок, и они могут просто «не замечать», то, что чиновник негодяй, а во-вторых, «к каждому столбу милиционера не поставишь» …

Итак, переходим ко второму критерию оценки, насколько эффективен метод оценки чиновников «по доверию» и задаём вопрос специалистам: а как, в чём вы будете измерять «доверие», в «удавах», «попугаях», «мартышках» или «слонах»!

И мы видим, что метрологически-состоятельно при нынешней культуре проведения выборов и средств контроля за ними, нельзя объективно измерить «доверие»!

Кроме того, «доверие» - это обоюдоострый меч в руках недобросовестного политика, под такую формулировку можно будет подвести любого неугодного!

Если брать за критерий «доверия» результат выборов, то как измерять «доверие» в годы между выборами?!

Если брать за критерий «доверия» доверие выборных чиновников (ведь им же уже когда-то доверили), то вся история показала, что это неэффективный метод, так как даже «доверенные лица» зачастую злоупотребляют оказанным доверием.

Можно измерять «доверие» выборами через каждые четыре-шесть лет, и постепенно результат идёт, мы ведь это видим и потому доверяем нынешнему главе, но согласитесь: «доверие» как критерий — это не самый эффективный способ управления, это орудие «интуитов», но никак не «технократов», вы ведь не сможете составить методичку определения «доверия», чтобы научить этому другого…

Но продолжим анализ и так как ответы по пяти нашим критериям, если следовать логике «доверие – определяем по выборам», очевидны, то тогда, следуя логике:

п.3 обратные связи предположительно будут сниматься путём избрания или не избрания определённого претендента на выборах, но как регулировать таким образом, то что будет творить негодяй, ошибочно избранный на пост - неизвестно, кроме того некоторые должности не выборные, а назначаемые и «доверие сюзерена» это не одно и тоже, что «доверие народа»;

п.4 «выбором или не выбором» - этим будет даваться народная оценка (судьи –народ), но опять же вопрос с «назначаемыми» должностями;

п.5 и несмотря на то, что «обманывать одного человека можно всю жизнь, группу людей бесконечно долго — но весь народ обманывать бесконечно долго невозможно», для негодяя - пять лет власти - это тоже хороший срок.

Далее переходим к предложениям, а что собственно я хотел бы, как часть народа, а вы можете написать свои предложения?

«Доверие» как критерий оценки эффективности деятельности чиновников не является подходящим параметром, так как его невозможно измерить в процессе осуществления чиновниками своей деятельности, а только раз в 4-6 лет а для назначаемых должностей вообще влиять невозможно, поэтому либо необходимо найти точные и метрологически-состоятельные критерии для понятия «доверие» и возможности для изъявления доверия в реальном режиме времени, либо использовать другой более универсальное определение для оценки, а именно: вместо понятия «доверие» применить понятие «благосостояние населения», которое можно измерить за каждый день и за любой период!

Ну зачем народу такой измеритель как «доверие», если оно не выражается в конкретных цифрах реальной жизни!?

Поэтому, чтобы Указ не переписывать, грамотнее было бы пункт первый завершить двоеточием, а последующие пункты тогда получаться как те критерии, которые входят в понятие «измеряем доверие»!

Обращаю внимание, что главой государства, в этом же Указе, предусмотрено, что чиновники должны проделать такую же работу, как только что сделали мы с вами, но наш анализ не будет лишним, ведь повторение в этом вопросе не только «мать ученья», но «сестра» народного контроля, ведь не будет же чиновник, которого призван контролировать этот Указ, сам себе «вилы» прописывать…

Далее перейдём к следующему пункту Указа:

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

Но перейдём … уже в следующей статье, поэтому на этом сегодня остановимся, а в последующих статьях рассмотрим другие пункты Указа...

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/analiz-ukaza-putina-ob-ocenke-deiatelnosti-vysshih-doljnostnyh-lic-s-tochki-zreniia-zdravogo-smysla-i-dotu-5cc6994a707cba00b32b4ca0