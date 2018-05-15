Главная » Политика, Экономика

Новые майские указы Путина будут стоить 25 трлн рублей

08:55. 15 мая 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:
Новые майские указы Путина будут стоить 25 трлн рублей | Русская весна

Минфин и Минэкономики подготовили для правительства материалы по выполнению «майских указов» 2018 года президента Владимира Путина. В течение ближайших шести лет планируется реализовать 13 национальных проектов, на которые уйдет 25 трлн рублей, пишет «Коммерсант».

Крупнейшими среди 13 проектов станут автодорожный (8,42 трлн рублей до 2024 года), демографический (3,55 трлн рублей), инфраструктурный (1,79 трлн рублей) и проект «цифровой экономики» (1,31 трлн рублей).

В основном ведомства включили в новые нацпроекты уже имеющиеся госпрограммы.

Практически вся идеология новых нацпроектов — в повторении старых: в основном это закупки оборудования, капвложения и госзаказы. Исключение — новый нацпроект по здравоохранению.

Всего на медицину должны до 2024 года дополнительно направить 1,33 трлн руб. Причем главная статья расходов — борьба с онкологическими заболеваниями (117,4 млрд рублей в 2019 году, с 2020 года расходы по программе начнут расти до пика в 2021-м — 193,4 млрд рублей, затем стабилизируются до 162 млрд рублей в год). На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями добавят 30 млрд рублей.

Самые крупные расходы нацпроекта по образованию — это постройка новых школ и общежитий, а также переход на цифровые технологии в обучении. На проект будет уходить 140–150 млрд рублей в год до 2021 года при нынешних 80 млрд рублей в год.

Главной статьей дополнительных расходов по демографическому нацпроекту станет строительство яслей для детей в возрасте до трех лет.

Сфере дорожного строительства добавят 133 млрд рублей в год на ремонт трасс в 68 больших городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

В проекте по экологии наибольшее количество средств планируется потратить на решение мусорной проблемы (расходы на эти цели планируется повысить в четыре раза до 20–25 млрд рублей в год), улучшение экологической ситуации в 12 городах — центрах металлургии и нефтепереработки и решение проблем с питьевой водой в стране с 2020 года.

В национальном проекте по цифровой экономике наибольшие средства будут выделены на вложения в цифровую широкополосную связь для госсектора, школ и больниц, а также на разработку программного обеспечения для госструктур.

Национальный проект по науке предусматривает обновление приборной базы. На эти цели в 2019–2022 годах предусмотрено выделение по 15-20 млрд рублей в год, а в 2023–2024 годах — 25-30 млрд рублей.

Нацпроект по культуре предусматривает дополнительное финансирование ремонта музеев, концертных залов, театров и выставочных центров (около 10 млрд рублей в год).

Планируется удвоить расходы на ремонт муниципальных библиотек и сельских клубов и утроить траты на укрепление российской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России.

Общие расходы на исполнение майского указа президента составят около 25 трлн рублей. Комплексный план действия для правительства будет готов до 1 октября.

Читайте также: Украина должна выплатить триллионы гривен

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Путину готовят новые майские указы
...Администрация президента начала подготовку новых "майских указов" президента Владимира Путина - перечня поручений, ...будут оглашены в ходе послания федеральному собранию, с которым Путин... что указы принимались в другой реальности - нефть стоила 120 ...
Президент РФ Владимир Путин обозначил программу развития России
.... Стоит напомнить, что одной из целей, поставленных перед правительством в новых «майских указах», ...питьевой воды для россиян. Владимир Путин продолжает вести мудрую и взвешенную... что поставленные задачи в «майских указах - 2018» будут выполнены в срок и в...
ХПП -Хитрый План Путина!? Часть 1
...ключевым тезисом, не стоит тратить время на дальнейшее...посещения Путиным второго этапа съезда ЕР, где и будут ...ЕР демонстративно не выполняет майские указы Путина, которые могли бы ... – «Платоном», предпринимателей – новыми платежами за землю и недвижимость...
Новый политический тандем: Медведев – Володин
... региональные органы власти будут самостоятельно решать, какие...возможность говорить о формировании нового политического тандема: Медведев-... остаётся невыполненной. Майские указы В.В. Путина, которым скоро ... «батута», на котором стоит Путин. Ведь, опираясь на ...
Система "сдержек и противовесов" Путина начинает меняться на глазах
..." не снимут, пока не будут созданы новые протопартии "силовиков". Я несколько... Одно их отношение к "майским" указам чего стоит! Однако есть еще политическая ..., ликвидация "либералов" автоматически ставит Путина в полную зависимость от "силовиков...
Рейтинг Путина. Крым, неонацизм и Олимпиада для россиян приоритетнее дырявых карманов
... импортозамещение, проведение новой индустриализации, преодоление дезинтеграции...чиновников относительно реализуемости «майских указов» к таковым ... нефтяного дождя будут долетать до ...Стоит сказать, что в середине мая наряду с оценкой рейтинга президента Путина...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>