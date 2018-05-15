Новые майские указы Путина будут стоить 25 трлн рублей

Минфин и Минэкономики подготовили для правительства материалы по выполнению «майских указов» 2018 года президента Владимира Путина. В течение ближайших шести лет планируется реализовать 13 национальных проектов, на которые уйдет 25 трлн рублей, пишет «Коммерсант».

Крупнейшими среди 13 проектов станут автодорожный (8,42 трлн рублей до 2024 года), демографический (3,55 трлн рублей), инфраструктурный (1,79 трлн рублей) и проект «цифровой экономики» (1,31 трлн рублей).

В основном ведомства включили в новые нацпроекты уже имеющиеся госпрограммы.

Практически вся идеология новых нацпроектов — в повторении старых: в основном это закупки оборудования, капвложения и госзаказы. Исключение — новый нацпроект по здравоохранению.

Всего на медицину должны до 2024 года дополнительно направить 1,33 трлн руб. Причем главная статья расходов — борьба с онкологическими заболеваниями (117,4 млрд рублей в 2019 году, с 2020 года расходы по программе начнут расти до пика в 2021-м — 193,4 млрд рублей, затем стабилизируются до 162 млрд рублей в год). На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями добавят 30 млрд рублей.

Самые крупные расходы нацпроекта по образованию — это постройка новых школ и общежитий, а также переход на цифровые технологии в обучении. На проект будет уходить 140–150 млрд рублей в год до 2021 года при нынешних 80 млрд рублей в год.

Главной статьей дополнительных расходов по демографическому нацпроекту станет строительство яслей для детей в возрасте до трех лет.

Сфере дорожного строительства добавят 133 млрд рублей в год на ремонт трасс в 68 больших городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

В проекте по экологии наибольшее количество средств планируется потратить на решение мусорной проблемы (расходы на эти цели планируется повысить в четыре раза до 20–25 млрд рублей в год), улучшение экологической ситуации в 12 городах — центрах металлургии и нефтепереработки и решение проблем с питьевой водой в стране с 2020 года.

В национальном проекте по цифровой экономике наибольшие средства будут выделены на вложения в цифровую широкополосную связь для госсектора, школ и больниц, а также на разработку программного обеспечения для госструктур.

Национальный проект по науке предусматривает обновление приборной базы. На эти цели в 2019–2022 годах предусмотрено выделение по 15-20 млрд рублей в год, а в 2023–2024 годах — 25-30 млрд рублей.

Нацпроект по культуре предусматривает дополнительное финансирование ремонта музеев, концертных залов, театров и выставочных центров (около 10 млрд рублей в год).

Планируется удвоить расходы на ремонт муниципальных библиотек и сельских клубов и утроить траты на укрепление российской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России.

Общие расходы на исполнение майского указа президента составят около 25 трлн рублей. Комплексный план действия для правительства будет готов до 1 октября.

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