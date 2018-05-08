Президент РФ Владимир Путин обозначил программу развития России

Вчера в Кремле состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. После инаугурации президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», в котором обозначил дальнейшие пути развития России. Стоит напомнить, что одной из целей, поставленных перед правительством в новых «майских указах», является «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира». Другой важной задачей является повышение уровня жизни россиян, а также прорыв в научно-технологическом развитии.

Стоит отметить, что Путин уже определился с новым премьер-министром. Он внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева. Также президент РФ поставил перед будущим кабмином такие новые задачи, как обеспечение роста уровня пенсий, снижение уровня бедности, обеспечение устойчивого роста реальных доходов россиян. Новое правительство должно разработать механизмы по всем названным направлениям до 1 октября этого года.

Помимо этого, правительству необходимо будет обеспечить устойчивый рост численности населения страны и увеличить продолжительность жизни россиян (к 2024 году - до 78 лет, к 2030 году - до 80 лет). Не менее важными и приоритетными задачами будет являться здравоохранение, образование, качественные дороги, культура, малое и среднее предпринимательство, экология. Так, например, должны быть ликвидированы несанкционированные свалки, снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха, вырасти качество питьевой воды для россиян.

Владимир Путин продолжает вести мудрую и взвешенную политику, точно зная, что необходимо нашей стране. Сразу после вступления в должность президента, он обозначил важные цели для развития России. С уверенностью можно сказать, что поставленные задачи в «майских указах - 2018» будут выполнены в срок и в полном объеме.