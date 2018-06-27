Готовится большая распродажа

Новая волна гайдаровских по своей сути либеральных реформ набирает силу. Не успели россияне «переварить» повышение пенсионного возраста, как их поспешили «обрадовать» предстоящей массовой распродажей государственной собственности. Складывается впечатление, что страшные 1990-е годы вернулись. Причем делаться это будет под предлогом заботы о благосостоянии людей.

«Идея хорошая, у нас приватизация затихла и, на мой взгляд, это неправильно», — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По мнению чиновника, в некоторых компаниях, где государство имеет долю свыше 50%, нужно «не бояться» снизить ее до 25%.

«Последние крупные продажи у нас были в 2016 году, этот год был успешным, а потом это все затихло, и ничего не было, — опечален Моисеев. — Это не очень хорошо, здесь, может быть, надо нам с Минэкономразвития переосмыслить этот вопрос». Речь, очевидно, шла о продаже 19-процентного пакета «Роснефти».

В качестве конкретного примера для будущей приватизации Моисеев привел Сбербанк. По его мнению, часть госдоли в нем может быть продана, так как в структуре активов есть «префы» — привилегированные акции. При этом госконтроль над Сбербанком должен быть сохранен, считает Моисеев. На прошлой неделе о приватизации Сбербанка говорил и его глава Герман Греф.

Вырученные от приватизации средства Моисеев предложил направить на выполнение майского указа Владимира Путина о развитии страны до 2024 года. Ресурсное обеспечение правительство обязано представить до 1 октября текущего года. Всего на перечисленные в указе цели требуется 25 трлн. рублей. Откуда взять 8 трлн. из них, пока неясно.

Напомним, указом Путина гражданам РФ обещан естественный рост численности населения, средняя продолжительность жизни в 78 лет, рост реальных доходов и пенсий с опережением инфляции, снижение бедности в два раза, улучшение жилищных условий для 5 млн. семей ежегодно и место России в пятерке ведущих экономик мира.

Для реализации этих целей в правительстве, видимо, и решили подключить распродажу госимущества. Насколько это оправданно?

Профессор РЭУ им. Плеханова Сергей Орлов не видит чрезмерной необходимости распродавать госдоли в российских компаниях.

— Приватизация вряд ли сможет существенно помочь выполнить майский указ президента о развитии страны до 2024 года. Потому что средства от реализации позиций по приватизации поступают в бюджет после продажи с временным лагом — не сразу. Как правило, в течение года.

Кроме того, суммы, которые можно получить от приватизации, обычно не такие уж большие — миллиарды рублей или может быть даже миллиарды долларов. Но по расчетам правительства для реализации указа президента потребуется около 25 трлн. рублей! То есть это будет незначительное подспорье.

«СП»: — Создается впечатление, что для некоторых приватизация выглядит самоцелью. Мол, приватизация всегда хорошо, а ее отсутствие всегда плохо. А указ президента тут притянут «за уши» лишь для того, чтобы обосновать будущую распродажу…

— Вообще, приватизация нужна не для того, чтобы выполнить указы, а для того, чтобы позиционировать Россию перед мировым сообществом в плане демократизации экономических основ. Помочь несколько размыть государственную долю в экономике. Хотя многие считают, что нынешний уровень присутствия государства оптимальный.

И еще важно — мы не должны распродать то, что является национальным достоянием. Это касается и нашего арктического флота, и пакетов структурообразующих нефтедобывающих госкомпаний и т. п.

«СП»: — Кусок «Роснефти» в 19 процентов недавно продали, сейчас заговорили о продаже госдоли в Сбербанке. Греф эту идею поддерживает…

— О приватизации Сбербанка говорят уже лет десять. Но вряд ли эта мера изменит что-то на финансовом рынке. Речь нужно вести о качестве финансовых услуг, в том числе банковских. В любом случае контроль надо оставить за государством, потому что опасно распродавать Сбербанк. Ведь это особый банк — основные пенсионные выплаты и вклады пенсионеров аккумулируются в Сбербанке. У нас есть другие банки, где можно продать госдолю: Газпромбанк или тот же ВТБ, где она побольше.

По мнению экономиста, публициста Юрия Болдырева, неверный стратегический курс правительства делает бессмысленными многие его тактические решения.

— Знаете, стратегия может быть перспективной, либо, напротив, бесперспективной. Так вот, поиски рублей или долларов, которыми занято правительство, ведутся в рамках абсолютно бесперспективной стратегии. В стране не ставится задача ускоренного технологического развития. Напротив, включаются инструменты, не допускающие такое развитие. В их числе и кадровые решения.

«СП»: — Например?

— Например, назначение руководителя бывшего Федерального агентства научных организаций на пост главы Министерства науки и высшего образования. То есть фактически Академия наук не восстанавливается, а ее могильщики ставятся на руководство всей наукой.

«СП»: — Какие еще препоны для развития вы видите?

— Вместо повышения налогов на сверхпотребление, повышаются налоги на реальное производство. Я имею ввиду повышение НДС еще на два процента.

Вместо создания механизма, обеспечивающего новые высокотехнологичные рабочие места, — выталкивание пенсионеров, которым и без того трудно найти работу, на рынок труда. А это долгосрочное программирование — лишение их возможности хоть как-то существовать на пенсию.

Или возьмем реализацию налогового маневра в нефтегазовой сфере. Он прямо нацелен на лишение России одного из экономических преимуществ. Ведь у нашей страны нет легкого выхода к незамерзающим портам, есть много других трудностей, но наличие собственной сырьевой базы давало возможность держать пониженные цены на энергоресурсы внутри страны. Однако все это держалось на экспортной пошлине, благодаря которой продажа нефти за рубеж и бензина внутри страны были равнодоходными.

Так вот, под все разговоры, что «мы не допустим роста цен», запущен механизм сокращения экспортных пошлин, их последующего обнуления и перевода тяжести налогообложения на налог на добычу полезных ископаемых. А это удар по внутреннему рынку, который приведет к ухудшению условий для внутренней производительной экономики. Эта стратегия бесперспективная.

В свою очередь экс-депутат Госдумы РФ 2-го созыва Дарья Митинасчитает демонстрируемую правительством заботу об исполнении майских указов лишь способом закамуфлировать передачу собственности в частные руки.

— Майские указы — это абсолютно популистские акты, имеющие исключительно пиаровско-предвыборное значение. Если первый майский указ был соориентирован на 2018−2020 годы, то нынешний — на 2024-й. Но в соответствии с нашим законодательством тогда придет уже другой президент. То есть Путин перекладывает социальные обязательства на своего преемника. При этом все понимают, что указ от этого года выполнен не будет, как не был выполнен первый майский указ.

«СП»: — А он все-таки не был выполнен?

— В начале шел очень жесткий мониторинг их исполнения. В режиме онлайн можно было отследить как соблюдается каждый норматив. И на правительственном сайте и на сайтах субъектов федерации была поквартальная отчетность. Но с конца 2016 года отчетность вывешиваться перестала, регулярные планерки в правительстве по исполнению указов тоже прекратились. Значит ли это, что указы были исполнены? Нет, верификация данных по отдельным показателям показывает, что не были. Поэтому общественное внимание к этому притушили.

Информация о последнем указе Путина также была обнародована перед выборами. Причем, послание, напомню, оттягивалось до последнего момента, чтобы уменьшить временной разрыв с голосованием, чтобы у людей это было свежо в памяти.

«СП»: — Это пропагандистская сторона дела…

— Да, а реальная сторона дела заключается в том, что в стране состоится очередной виток либеральных преобразований. Мы видим законопроект о повышении пенсионного возраста, а теперь Моисеев вновь заговорил и об очередной волне приватизации. Известно, что в правительстве есть перечень предприятий, подлежащих этой самой приватизации. Там и Сбербанк, и госмонополии, включая крупные сырьевые, и зерновые компании и прочие стратегические активы нашей экономики, остающиеся пока в государственном ведении.

Теперь под треск о нехватке средств для исполнения майского указа планируется все это распродать в частные руки. Это чистой воды обман, манипуляция. Естественно, что активы приватизируемых предприятий станут добычей тех, кто их купит. Ни о каких социальных выплатах, деньгах для населения речь не идет. Это все «белый шум», чтобы закамуфлировать очередную волну либеральных преобразований.