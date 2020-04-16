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Банки больше не нужны

18:22. 16 апреля 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Банки больше не нужны

eye.png0.2Kср, 19/12/2018 - 13:26 | Нехазинru.gif (1 год 5 месяцев)
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Пред­ла­гаю те­зис­но свой и аль­тер­на­тив­ный взгляд на УЖЕ СУ­ЩЕ­СТВУ­Ю­ЩУЮ ми­ро­вую фин си­сте­му.

Как акын пою что вижу не слушая никого.

Все Ыка­нам­из­ды идут лесом.

1. Каждый сам со­зда­ёт себе деньги по по­треб­но­сти и воз­мож­но­стям

Т.е вла­де­лец кре­дит­ки со­зда­ёт сумму в момент при­об­ре­те­ния товара.

Деньги это его ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА.

Обя­за­тель­ства вер­нуть по воз­мож­но­сти.

Если за­тя­ги­ва­ет то на­ка­зан.

В момент по­куп­ки деньги со­зда­ют­ся в момент воз­вра­та ути­ли­зи­ру­ют­ся

Сперва % по кре­ди­ту нет в ос­нов­ном 30 дней и ни­ка­ко­го ро­стов­щи­че­ства а потом ему жизнь услож­ня­ют.

2 Кре­ди­ты вы­дан­ные бан­ка­ми это их АКТИВЫ они при­но­сят ДОХОД,

Де­по­зи­ты это пас­си­вы по ним банку надо пла­тить.

Банк может взять под активы кредит в ЦБ под 2% а выдать под 5% и на это жить.

Банк пре­вра­ща­ет­ся в некую ФУНК­ЦИЮ и может быть за­ме­нен РО­БО­ТОМ.

3. Мно­го­по­ляр­ный мир и несколь­ко ЦБ на пла­не­те управ­ля­ют кре­ди­та­ми на­се­ле­ния.

Всё ро­бо­ти­зи­ро­ва­но.

 

Источник: https://aftershock.news/?q=node/712768

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