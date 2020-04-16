Банки больше не нужны
Банки больше не нужны
Предлагаю тезисно свой и альтернативный взгляд на УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ мировую фин систему.
Как акын пою что вижу не слушая никого.
Все Ыканамизды идут лесом.
1. Каждый сам создаёт себе деньги по потребности и возможностям
Т.е владелец кредитки создаёт сумму в момент приобретения товара.
Деньги это его ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Обязательства вернуть по возможности.
Если затягивает то наказан.
В момент покупки деньги создаются в момент возврата утилизируются
Сперва % по кредиту нет в основном 30 дней и никакого ростовщичества а потом ему жизнь усложняют.
2 Кредиты выданные банками это их АКТИВЫ они приносят ДОХОД,
Депозиты это пассивы по ним банку надо платить.
Банк может взять под активы кредит в ЦБ под 2% а выдать под 5% и на это жить.
Банк превращается в некую ФУНКЦИЮ и может быть заменен РОБОТОМ.
3. Многополярный мир и несколько ЦБ на планете управляют кредитами населения.
Всё роботизировано.
Источник: https://aftershock.news/?q=node/712768