Это не “Теория заговора”: вот как центральные банки активно подавляют цену золота

Директор по информационным технологиям Alhambra Investment Partners Джеффри Снайдер поучаствовал в подкасте MacroVoices с его ведущим Эриком Таунсендом на этой неделе, чтобы обсудить одну из его любимых тем: как центральные банки используют займы в золоте, чтобы манипулировать своими балансами, а также манипулировать более широким рынком драгоценных металлов, покупая и продавая огромные объемы золота, не руководствуясь в своих сделках ценовыми уровнями.

Их разговор начался с того, что Снайдер объяснил историю “золотых свопов” между центральными банками, в результате чего возникла концепция кредитования, основанного на частичном резервировании.

Первый “золотой своп”, осуществленный между Федеральным Резервом и Банком Англии, имел следующий вид: Федрезерв передал через ФРБ Нью-Йорка золото в слитках на сумму $200 млн.; взамен, Банк Англии предоставил Федрезерву “дебиторскую задолженность по золоту” в той же сумме. Это, по сути, была долговая расписка, которая могла бы (по крайней мере, теоретически) быть обменяна на золото, но она позволяла Федрезерву продолжать учитывать золото в своих хранилищах. Как поясняет Таунсенд, золото перестает фигурировать в балансе, но оно по-прежнему числится в бухгалтерском учете.

Опять же, теоретически можно утверждать, что эта дебиторская задолженность по золоту фактически была “столь же хороша, как и само золото”, потому что риск дефолта со стороны центрального банка-контрагента, по сути, был равен нулю.

На самом же деле произошло то, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка от имени Федерального Резерва сделал золотые слитки на сумму $200 млн. доступными для Банка Англии, в результате чего последний смог распоряжаться этим золотом, проводя любые сделки, которые ему были необходимы для защиты курса стерлинга на уровне довоенного паритета. Очень важно, что эта сделка помогла обеим сторонам уравнения. Потому что, согласно принципам работы золотого свопа, агент центрального банка, предоставляющий золото, обменивает его на то, что называется дебиторской задолженностью по золоту. Взгляните на Слайд 5, на котором я набросал примерную схему работы этого золотого свопа. Золото на $200 млн. было передано Банку Англии, который затем получил возможность продать его на рынке за британскую валюту, курс которой он хотел защитить. Они положили стерлинги на счет в Лондоне от имени Федерального резервного банка Нью-Йорка. Так что на самом деле случилось – это золото исчезло из Нью-Йорка и превратилось в наличные стерлинги в Лондоне. Но для целей бухгалтерского учета Федеральный резервный банк Нью-Йорка продолжал показывать золотую дебиторскую задолженность, где раньше было золото в слитках. … Потому что, если (по какой-либо причине) Федеральному резервному банку Нью-Йорка нужно было вернуть его золото, то на его счете были стерлинги, на которые он теоретически мог бы купить его. Таким образом, дебиторская задолженность по золоту была принята за эквивалент фактического наличия слитков в хранилище в Нью-Йорке. Таким образом, обе стороны были удовлетворены. Федеральный резервный банк Нью-Йорка продолжал сообщать о том же количестве золота, что было ранее в его распоряжении, а Банку Англии был предоставлен дополнительный металл, чтобы помочь защитить стерлинг на уровне довоенного паритета.

Таким образом, золотой своп работает в бухгалтерском учете, как было описано выше, и суть заключается в том, что Федрезерв притворятся, что он не отдавал своего золота Банку Англии … тем не менее, то золото на $200 млн. существовало в единственном экземпляре … и оно не могло волшебным образом удвоиться. В некотором роде, этот подвиг в области финансового инжиниринга повторяет массовые “перезалоги” в Китае, о которых мы неоднократно писали ранее …

Также важно помнить, что все это было сделано в политических целях: после Второй мировой войны Уинстон Черчилль на некоторое время вернул Великобританию на золотой стандарт. Но чтобы предотвратить возникновения дестабилизирующего роста волатильности, центральному банку были нужны золотые резервы для защиты привязки национальной валюты на открытом рынке.

Знание основ кредитования, основанного на частичном резервировании, поможет по-новому взглянуть на истории о недостающем золоте в Федеральном Резерве. Даже Снайдер признает, что есть достаточно поводов для существования этих так называемых “теорий заговора” …

… Потому что, как отмечает он, мы не знаем, какова разница между дебиторской задолженностью по золоту и собственно золотом — хотя все это можно было бы выяснить с помощью обычного аудита.

Вот как это работает. И, конечно же, эти события дают пищу для возникновения разнообразных теорий заговора. Потому что, очевидно, люди утверждали и продолжают утверждать, что, если сумма дебиторской задолженности по золоту значительно превышает стоимость физического золота, тогда золота может не быть вообще. И как узнать какова эта разница?

И суть в том, что мы не знаем этой разницы. Мы не знаем, сколько золота было передано по свопам. И сколько золота осталось. Потому что ни от кого никогда не требовалось вести раздельный учет. Наш интерес заключается в том, чтобы понять, почему это происходило. Почему центральные банки заинтересованы в совершении такого рода транзакций? Помимо того факта, что они намеренно пытаются ввести в заблуждение общественность, при том, что я думаю, что дело не в этом. Опять же, есть законные основания для всех этих операций. Вы можете не соглашаться с тем, почему такие операции совершаются, но для совершения этих операций есть законные основания.

Снайдер пояснил, как эти золотые свопы привели к созданию золотой форвардной ставки, стратегии, которую используют многие более мелкие центральные банки, чтобы заставить свои золотовалютные резервы приносить прибыль. По сути, центральные банки предоставляют золотодобытчикам возможность хеджировать свою деятельность, позволяя им продавать золото в короткую, прежде чем они вытащат драгоценный металл из земли.

Центральный банк получает небольшую процентную ставку, золотодобытчики хеджируются и получают капитал — все довольны — или, по крайней мере, это то, о чем можно было бы говорить вначале.

На самом деле участие центральных банков на рынке золота значительно более масштабно – при том, что многие мейнстрим аналитики не готовы к обсуждению этого вопроса.

Как отмечает Таунсенд, золотые жуки в течение многих лет разъясняют всем желающим свою теорию о том, как центральные банки тайно вмешиваются в рынок золота, чтобы подавить цену на драгоценный металл. Любой, кто торгует золотом, несомненно замечал, что часто мы становимся свидетелями так называемой “золотой рвоты” — внезапного резкого снижения цены золота, которое обычно случается около 8 часов утра.

По логике, именно центральные банки являются крупнейшими участниками рынка золота, нечувствительными к цене, и поэтому многие обвиняют их в существовании этого феномена.

Снайдер сказал, что, хотя он согласен с тем, что центральные банки, по сути, манипулируют ценой золота при вмешательстве в рынок, есть более правдоподобные объяснения, почему они могут это делать — помимо мотивации к манипулированию ценой золота.

У центральных банков нет разумной причины для того, чтобы действительно интересоваться ценой этого драгоценного металла, потому что соглашение о лизинге золота по своей природе отрицательно сказывается на его цене. По причинам, которые не имеют ничего общего с монетарной политикой любого центрального банка во всем мире. Потому что лизинговые операции вытесняют ранее не обращающееся на рынке золото в рынок. Это ключевой момент, который нужно запомнить. Когда это происходит, когда в кредитовании и лизинге на рынке золота случается всплеск активности, то это негативно сказывается на цене. Это не имеет никакого отношения к манипуляциям. Это просто естественная механика предложения и спроса, и именно так эти вещи устроены.

Короче говоря, центральные банки делают это не потому, что они намеренно манипулируют ценой золота. Скорее, манипуляция является неизбежным побочным эффектом их соглашений о лизинге золота …

Наконец, Таунсенд и Снайдер обсудили теорию последнего о том, какой вклад внесли аномалии на рынке евродоллара в значительные поворотные моменты в долгосрочной траектории цены золота…

Есть пара аномалий — или аберраций, как бы вы ни назвали их — на рынке золота, которые особенно проявились в 2010 году. Помните, что 2010 год должен быть годом экономического восстановления. Не только в экономике, но и на финансовых рынках. У нас была ZIRP (политика нулевых процентных ставов) в США, у нас была ZIRP в Европе. У нас был QE в США. У нас были все эти позитивные монетарные факторы.

И все же в середине 2017 года выяснилось, что Банк Международных Расчетов, который является центральным банком для всех центральных банков мира, в декабре 2009 года и январе 2010 года провел с десятью европейскими банками своп на 346 тонн золота. И люди не могут понять, почему это произошло.

Ведь экономика, казалось, должна была восстанавливаться. Почему, черт возьми, они берут золото из рук европейских банков? И причина, конечно же, заключалась в продолжающейся аномалии на рынках долларового фондирования. По мере появления информации вырисовалась следующая картина: во время бычьего рынка в золоте в 2000-х годах люди — в частности, европейские клиенты — стали интересоваться покупкой золота, потому что оно находилось в бычьем рынке. Они покупали золото — физический металл — и передавали его в свой местный банк для хранения.

…

Но неаллокированный счет – это очень большая разница, с точки зрения законодательных норм. Неаллокированный счет означает, что вы просто кладете золото в банк. Затем золото становится обязательством банка. И то, что они дают вам взамен, по сути, является складской квитанцией. То есть это не фактическое обязательство вернуть конкретный слиток.

Банк говорит вам, что если вы когда-нибудь попросите свой металл назад, то он вернет его вам. Не обязательно конкретные слитки, которые вы сдали на хранение.

И когда рынки оказались в стрессе, европейские банки, в том числе швейцарские банки, увидели, что на их балансе числятся не отдельные конкретные золотые слитки на аллокированном счете, а большие пулы неаллокированного золота, которые являлись их обязательствами, и которые они не могли реализовать.

Опять же, их единственная ответственность заключалась в том, что они должны были бы вернуть тот же металл в том же количестве, если бы их клиенты когда-либо попросили об этом.

И вот что случилось в 2010 году. Когда европейский кризис начал разрастаться, эти европейские банки стали обращать свой взор на это неаллокированное золото. Они получили стимул прибегнуть к механизмам кредитования и лизинга в золоте, которые, как правило, оказывали негативное влияние на цену этого драгоценного металла.

И в конце 2011 года эта динамика достигла апогея на фоне ухудшения долларового кризиса.

6 сентября 2011 года Национальный Банк Швейцарии шокировал рынки, привязав франк к евро, по сути пытаясь выйти из долларового баланса. И эта привязка вызвала разнообразные ответы на рынках долларового фондирования.

И как вы могли видеть, случился еще один большой масштабный приступ золотой рвоты.

Таким образом, опять же, соглашения о кредитовании в золоте под форвардную ставку, заключаемые банками, оказали значительное влияние на рынок золота, поскольку эти сделки, по сути своей, были нечувствительны к цене…

… Но, конечно же, произошедшее совершенно отличается от того, как если бы банки “намеренно” демпинговали на рынке золота.

Опубликовано 04.03.2018 г.

Источник: It’s Not A «Conspiracy Theory»: Here’s How Central Banks Actively Suppress The Price Of Gold