Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
07:57. 15 апреля 2020 117 просмотров 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: Facebook
Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.
«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал он в своём Facebook.
31 марта Проценко заразился коронавирусом. Он отмечал, что чувствует себя хорошо.
Главврач Коммунарки также сообщал, что изолировался в своём кабинете, где есть условия для управления больницей.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51167-glavvrach-bolnicy-v-kommunarke-vylechilsya-ot-koronavirusa.html
Здоровья и работоспособности!
Ага.
Теперь у него АЛИБИ ))
Как и у Борьки Джонсона.
Не алиби, а иммунитет.
И то и другое.
Идеально и безпроигрышно.
Пострадавшему не предьявить обвинения.
Потому и Борька Джонсом “заболел”
Борька с рожи сбледнул и схуднул, так что он болел по-настоящему. А наш сам себя быстро вылечил, специалист всёж-таки!
Борька остался без кокаина и потому его ломает.
А НАШ видимо и в карантине от борща и сала не отказывался ))
Про санитарок патриотично промолчу
Борьке -то точно нужно алиби -Англия ведь отказалась лечить народ в принципе ,кто выживет тот и выживет,отказалась от ВОЗ.А нашему зачем алиби ,он в системе.
А на всякий.
Судя по морде лица и фамилии ХОХОЛ он хитрый и жизнью битый и продуманный