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Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

07:57. 15 апреля 2020 117 просмотров 8 коммент. Опубликовал:
Фото: Facebook
Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал он в своём Facebook.

31 марта Проценко заразился коронавирусом. Он отмечал, что чувствует себя хорошо.

Главврач Коммунарки также сообщал, что изолировался в своём кабинете, где есть условия для управления больницей.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51167-glavvrach-bolnicy-v-kommunarke-vylechilsya-ot-koronavirusa.html

Метки: Россия

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