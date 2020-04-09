Коронавирус: сводка к утру

Продолжается спецоперация российских военных медиков в Сербии: в городе Чуприя они провели прием и осмотр пациентов, а также проконсультировали сербских коллег по самым сложным случаям заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

США обогнали Испанию и вышли на второе место в мире по числу жертв.



В Германии число выявленных случаев заражения превысило 108 тыс, скончались свыше 2,1 тыс.

Американский университет Хопкинса сообщает такие цифры по состоянию на утро 9 апреля:



Всего в мире выявлено 1 514 866 случаев заражения / 88 443 человека скончались (5,8%)

1. США – 431 838 / 14 768 (3,4 %)

2. Испания — 148 220 / 14 792 (9,96%)

3. Италия — 139 422 / 17 669 (12,7%)

4. Франция — 113 982/ 10 887 (9,5%)



5. Германия — 113 296 / 2 349 (2%)

6. Китай — 82 809 / 3 337 (4%)



7. Иран — 64 586/ 3 993 (6,2%)

8. Великобритания — 61 474/ 7 111 (11,6%)

9. Турция — 38 226/ 812 (2,1%)

10. Бельгия — 23 403 / 2 240 (9,6%)

Позитивные новости приходят из Южной Кореи: местные ученые пока не обнаружили в коронавирусе признаков какой-либо мутации, а это значит, что сейчас нет риска ошибиться при тестировании. Полученные данные передадут в ВОЗ.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что сейчас в больнице состоят на лечении 424 пациента, — из них коронавирус подтвержден у 228. С диагнозом внебольничная пневмония лежат 355 человек. В реанимации 33 (на ИВЛ 12), за сутки поступили 72, выписано 44.

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