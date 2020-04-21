Короновирус: бессимптомная пандемия (окончание)

Вопреки законодательству и Конституции в России был введён режим домашней изоляции населения и ограничения на свободное перемещение до 1 мая. Назвали этот режим «самоизоляция», хотя это слово может быть применимо только к Швеции или Беларуси, где граждане сами решают, что им делать. В отличие от европейских стран, реальных мер поддержки населения и предпринимателей в России так и не приняли. Фактически поддержку получили только госкорпорации и крупный бизнес, а остальные заработали только запретительные меры и остались предоставленными сами себе.

В разгар эпидемии в Китае Россия была занята обращением Президента к Федеральному Собранию и поправками к Конституции, никто серьёзно не воспринимал очередные сообщения о новом вирусе в восточной Азии: мол несколько раз уже было и сейчас пройдёт . Но в этот раз дело приобрело международный масштаб и эпидемия, перекинувшись сначала в Европу, а затем и в Россию, полностью преобразила политическую и информационную повестку всей страны, сузив их до одной темы. Ситуацию обостряет распространение и влияние панических слухов, в том числе и через официальные СМИ и чиновников. После первых же заболевших в Москве произошла рассинхронизация власти и серьёзная угроза государственной безопасности России, что более подробно будет описано в следующей публикации. И всё это на фоне падающего рубля, нефтяного кризиса и активно запущенного процесса трансферта власти.



Тем самым, в сложившихся условиях чрезвычайной ситуации, Правительство чётко обозначило, кто его в действительности выбирал и чьи интересы представляет, но при этом забывает, за счёт чего они живут. Надо отметить, что их сплочённость и единство проявилось не только в этом: одним из первых и самых ярких импортёров нового вируса также явилась «наша элита». «Горнолыжный курорт Куршевель стал эпицентром размножения опасного короновируса». [ 84 ]



Не только множество богатых и знаменитых семей России оказались в больнице после путешествия на один из самых элитных курортов мира, среди любителей французских гор оказались также ряд чиновников и представители различных структур, в т.ч. и руководства МВД, которые затем через тусовки и кабинеты разнесли вирус дальше.

Актуальная статистика по России

Источник: ТАСС [ 4 ] На графике видно, что в середине апреля начался быстрый рост, но связано это прежде всего с ростом количества тестируемых, число которых приближается по официальным данным к 2 млн. [ 72 ]



Пока сложно говорить окончательно, так как данные приходят с запозданием и качество их сомнительно, но текущая летальность среди заболевших в 0,7% не является поводом разрушать экономику и страну в целом, что приведёт к гораздо большим потерям в итоге. [ 73 ] И опыт Швеции, где статистика сопоставима со странами, которые ввели строгие меры, это подтверждает. [ 74 ]

Многие российские регионы последовали примеру Москвы и Московской области, где режим «самоизоляции» для всех жителей ввели 29 марта. Людям разрешили выходить из дома только за продуктами, лекарствами и на работу. Выгуливать домашних животных можно в пределах 100 метров от дома. А в Якутии такие меры ввели только в нескольких городах и районах: Якутске, Жатае, Мирнинском и Нерюнгринском районах республики.

Меры предусматривают закрытие кафе, ресторанов, развлекательных заведений и торговых точек, которые не продают товары первой необходимости и повседневного спроса. До этого жесткие меры также ввели в Чечне. Власти республики ограничили передвижение людей, а также закрыли Грозный на въезд и выезд. [ 21 ] 3 апреля без согласования с Правительством страны Чечня первой в стране ввела комендантский час. [ 22 ]

В целом Президент предоставил свободу главам регионов дополнительные полномочия самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры. И после первой недели неразберихи 9 апреля принятые меры были смягчены в 56 из 85 российских регионов. [ 59 ]

Источник RTVI [ 21 ]



Что касается готовности медицины встретить эпидемию, то здесь в России всё печально и встречать действительно масштабную эпидемию просто нечем. Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал короновирус репетицией биологической войны, к которой Россия готова «не очень хорошо» из-за «оптимизации медицины», проводившейся в последние годы правительством Медведева. [ 2 ]

Отсутствие в России эффективной отрасли по разработке и производству медицинской техники и изделий угрожает устойчивости отечественной системы здравоохранения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в конце марта, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.



«Не менее значимой угрозой устойчивого функционирования системы здравоохранения является отсутствие в стране эффективной отрасли, специализирующейся на разработке и производстве медицинской техники и изделий», — сказал Патрушев.

«Должен заметить, что поручения по развитию отечественного производства медицинского оборудования неоднократно давались президентом России, соответствующие меры также предусмотрены в стратегии развития медицинской промышленности

Российской Федерации на период до 2020 года», – добавил он. [ 3 ]



Также Секретарь Совбеза заявил об аварийном состоянии 840 медучреждений на юге России, нехватка медперсонала составляет более 46 тысяч человек, из них половина – врачи. Кроме этого, почти 40% автомобилей скорой помощи требуют замены, сообщил Патрушев. Худший показатель в Астраханской области – 60%, в Ростовской области – более 50%, в Севастополе – 45%. [ 5 ]

Частично перекрытые дороги в Москву. 12 апреля



Но и в других странах ситуация ненамного лучше, особенно это касается стран Запада, где медицина также ранее была всячески «оптимизирована» и уже становится роскошью. Список из рейтинга готовности стран к пандемиям, составленный по заказу Всемирного экономического форума в 2019 году, определил для Китая 51-е место и оказался таким же бесполезным, как и все остальные рейтинги. [ 10 ]

1 — США.

2 — Великобритания.

15 — Испания.

31 — Италия.

51 — Китай.

63 — Россия.

108 — Белоруссия.

«Добро пожаловать».



31 марта у главврача больницы в Коммунарке, которую посещал неделю назад В.В. Путин (24 марта) нашли короновирус. [ 8 ]





О принимаемых медицинских мерах

Паника — это половина болезни.

Спокойствие — это половина здоровья.

Терпение – это начало выздоровления.

Абу Али Ибн Сина (Авиценна)

Прошло более 3-х месяцев со дня начала распространения вируса, но до сих пор нет официальной внятной и единой позиции и разъяснений как по самому короновирусу, так и по применяемым мерам.



СМИ, врачи, учёные и чиновники выливают каждый день сотни противоречивых мнений и решений, выявляя тотальную несостоятельность существующей системы управления и системы здравоохранения. Из средств, которыми мы можем встретить новый вирус — только МЧС(Медицина Чрезвычайных Ситуаций), которая как известно никого не лечит и помогает только в экстренных ситуациях, но сейчас нужен иммунологический потенциал населения, который нарабатывается годами профилактическими мерами и чем в действительности должна заниматься система здравоохранения.



Но и в плане МЧС много вопросов, главный из которых: где единый мобилизационный план с разработанными с учётом особенностей регионов протоколами? Также отсутствует резерв спецсредств и мощностей и отработанных механизмов для оперативного наращивания потенциала.

Экс-президент РАМН, академик В.И.Покровский: «Все то, что развернулось со здоровьем народа — вне медицинской философии, вне медицинских средств коррекции». [ 67 ]

Большинство людей во всём мире считает медработников героями этого года и во многом это действительно так, и люди осознают всё больше ценность «реальных» профессий, но ситуация такова, что они в своей общей массе не знают, с чем имеют дело, как это лечить и совершенно не ориентируются в действительно профилактических мерах. [ 66 ]



Люди выздоравливают, главным образом, не благодаря стараниям врачей, а благодаря собственному иммунитету и вопреки некомпетентности медработников, ответственных за осложнения, ухудшение состояния и дополнительные смерти в Испании, Италии, США и других странах. Но безумная вера в аллопатическую медицину делает своё дело.



И сами медработники здесь, конечно, не причём — это проблема образования, которая является порождением концепции аллопатической медицины, а та, в свою очередь, неадекватной науки, которая до сих пор не имеет представления о здоровье человека как целостности, не имеет методологии оздоровления человека, которая неразрывно должна быть связана с чётким представлением о процессе и нормах созревания(взросления) человека.



Так кто же в итоге виноват? Тот, кто в итоге расплачивается за своё невежество здоровьем своим и своих близких. Но даже те, кто посчитает это всё преувеличением и вздором, никогда не отдадут свою машину аллопатическому механику, потому что будут знать, что после него она долго не проедет, хотя ошибки будут удалены и назойливые лампочки перестанут гореть.

Профессор, доктор медицинских наук, В.Ф. Базарный так описывает сложившуюся ситуацию: «Не парадокс ли нашей жизни в «новой» России: при наличии у нас ряда государственных академий, сотен НИИ, университетов, кафедр, занимающихся проблемами человека, но как только возникают стихии, подобные короновирусной, мы не слышим от официальных лиц и специалистов ответственных научно аргументированных разъяснений всему происходящему.



Везде и всюду — одни «мнения» и «точки зрения». Декларируя в законах о приоритете отечественного профилактического здравоохранения, в то же время, в условиях доминирующих «мнений» и «точек зрения» на уровне современной власти государственная политика в области жизни и здоровья народа свелась к МЧС — к медицине чрезвычайных ситуаций. О том, что с помощью МЧС можно оздоровить и спасти народ от надвигающихся эпидемий — это наши иллюзии и великий самообман». [ 68 ]

Министр здравоохранения СССР, академик Е.И.Чазов на национальном конгрессе кардиологов: «Несмотря на появление новых методов диагностики, колоссальный арсенал лекарственных средств, эффективность лечения не только не увеличивается, но, судя по росту больничной летальности, даже уменьшается» («АиФ» №44, 2008 г.)

Стоит отметить, что в рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора включили вертикальную позу и столы для работы стоя как решение проблемы обездвиженности в период изоляции. Но без массового разъяснения, почему физическая активность и вертикальная поза так важны для здоровья и иммунитета, работать они не будут.



Хотя именно это и подобные вещи следует показывать сейчас по ТВ, но российские СМИ, неспособные к созидательной деятельности, умеют только нагнетать. Полная версия рекомендаций ВОЗ находится здесь. [ 60 ]

Что касается сопротивляемости для инфекций, то одна из основ полноценного иммунитета — правильно работающая лимфатическая система. Лимфатическая система, в отличие от кровеносной, не обладает собственным насосом-сердцем, для продвижения лимфы эту роль у неё выполняет только двигательная активность и вертикальная поза.



При этом в расчёт идёт всё ваше поведение и позы в течение дня, а не краткий период упражнений или другой активной деятельности. Помимо этого, при обездвиженности, метаболическая активность самих лимфоцитов в крови может падать в разы. [ 61 ] Таким образом выходит, что вынужденная изоляция граждан в домашних условиях без свежего воздуха и солнечного света сама по себе уже массово подрывает иммунитет и здоровье населения, значительно увеличивая шансы для инфекций.



Также деструктивно сидение и обездвиженность влияют и на другие системы организма, особенно в детстве, когда растёт организм, отягчая различными болезнями, ослабленным иммунитетом и патологиями всю оставшуюся жизнь.

Наиболее важные из рекомендаций ВОЗ: Ходите Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей. Проводите время в стоячем положении Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте предпочтение положению стоя. В идеале в каждый отдельный период старайтесь оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа. Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы.

За последний месяц общественный локус внимания во всём мире был смещён на одну тему, связанную с неопределенностью, тревогой и страхом, что уже само по себе является сильнейшим иммунодепрессантом и благодатное почвой для инфекций и развития других болезней. Многие потеряли доход, работу или обанкротились.



«Комсомольская правда» сообщает: «короновирус вогнал в депрессию 75% россиян и только 7% по-прежнему не верят в угрозу». [ 26 ] Текущее состояние неопределенности и беззащитности для массовой манипуляции общества вполне можно сравнить с тем, что было во время развала Советского Союза.



Подобные события обостряют разного рода психические нарушения и когнитивные расстройства. Хотя чрезмерное эмоциональное реагирование и без этого стало нормой для обоих полов в современной культуре



Послесловие

Карантин обернётся глобальной катастрофой, если будет продлен ещё на месяц или два, и никому уже после этого не будет важно: искусственный это вирус или нет, и какая реальная статистика на сегодняшний день. Раскрученная паника затронула практически всех, включая региональные элиты.



Ситуация усугубляется некомпетентностью журналистов и чиновников, которые нагнетают ситуацию и принимают непоследовательные решения, совершенно не анализируя поступающие данные. Сама болезнь не представляет такой опасности для общества, как остановка экономики, параллельные процессы и последствия дальнейшего ограничения свободы граждан.

Последние события показали то, что и так было давно известно: люди — эмоциональные существа, неспособные к критическому и самостоятельному мышлению в своей массе, с которыми в состоянии неопределенности и страха можно делать всё, что угодно.

Пандемия выявила тождественность, приравняв подавляющее большинство оппозиционеров и патриотов, коммунистов и либералов, а также представителей любых других, считающихся противоположными взглядов.



Потому что это всегда было только пустой болтовнёй, и в действительности они вечно играли на одной стороне, тогда как реальная политика имеет чёткий фундамент — это либо содействие общественному развитию на основе объективных потребностей и интересов человека, либо паразитирование и эксплуатация атомизированного и необразованного большинства населения.

В общем, объявленная пандемия является интенсифицированным продолжением процесса глобализации и все региональные и корпоративные сценарии, вопреки самомнению их участников, будут в него выписаны, за исключением тех действий, что действительно направлены на обеспечение общественной безопасности.

В следующей публикации мы рассмотрим другие аспекты происходящих процессов, возможную вакцинацию, а также текущие и потенциальные последствия глобального карантина и «новой нормальности» разделённого, но почему-то совершенно синхронно реагирующего мира.

ИАЦ

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