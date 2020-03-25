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Сценарии развития эпидемии коронавируса в России: доклад Путину (ВИДЕО)

04:00. 25 марта 2020 218 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Сценарии развития эпидемии коронавируса в России: доклад Путину (ВИДЕО) | Русская весна

России стоит готовиться к двум вариантам развития событий.

Как сообщала «Русская Весна», во время визита в больницу в поселке Коммунарка во вторник Владимир Путин выслушал доклад главного врача медицинского центра Дениса Проценко. По его словам, у России есть два сценария — азиатский и итальянский. Если страна пойдет по азиатскому сценарию, то победить коронавирус удастся уже к лету. Если же пойдет по итальянскому, то придется поднапрячься и приложить максимум усилий в борьбе с COVID-19.

Проценко также доложил Путину о возможностях больницы в Коммунарке на случай итальянского сценария. По его словам, большую часть медцентра вполне реально переобустроить под реанимационный госпиталь.

«Прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные. Плюс поднимаем аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) со складов, и все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром», — отметил он.

Кроме того, сейчас в поселке достраивается специальный госпиталь для больных коронавирусом. Туда будут отправлять всех, у кого имеются подозрения на заболевание и тех, кто уже подцепил инфекцию.

Главврач больницы заверил Путина, что больницы на 100% готовы к борьбе с коронавирусом.

Он также отметил, что итальянский сценарий — наиболее тяжелый вариант для России. Проценко уверен, что наша страна все же пойдет по азиатскому пути, так как она готова ко всем неожиданностям.

Сейчас в регионах принимаются эффективные меры по нераспространению COVID-19 — вышло постановление правительства о закрытии баров, торговых центров, фитнес-клубов по всей России.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1585075901

Метки: Новости

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