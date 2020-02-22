Коронавирус COVID-19. Вопросы и ответы. Дополнение 2.

В1. Как правильно назвать «Уханьский коронавирус»?

На этот простой вопрос пока нельзя однозначно ответить. Ситуация следующая – есть новый коронавирус, вызывающий респираторные заболевания, наиболее тяжелым из которых является пневмония. Этот вирус ВОЗ вначале предложил временно называть «2019-nCoV» (новый коронавирус 2019). Название странноватое. А как быть, когда объявится ещё один «новый» коронавирус, а этот перестанет быть новым? И не стоит ли помимо года указать и место (Ухань)? Но нет! Согласно правилам политкорректности ВОЗ в названии вируса не должно быть упоминаний этнических групп, наций, народов, географических названий, названий животных и тд, всего того, что может привести к стигматизации и дескриминации. Намерения хорошие… ВОЗовская бюрократия рождает новое, политкорректное название – СОVID-19 (COronaVIrus Disease-19). Сразу же возникает вопрос – это название болезни или вируса? Ой, не подумали, говорят ВОЗовские чиновники. Давайте болезнь называть СОVID-19, а вирус «вирусом СОVID-19». Очень креативно! Вирус – раз, вирус – два. Специалистам-вирусологам с этим мириться не хочется. А ведь именно они – Международный Комитет по Таксономии Вирусов (это профессиональная организация, а не подразделение ВОЗ) – вырабатывают правила наименования вирусов, применяют эти правила и «узаконивают» названия вирусов. Этот комитет, точнее его рабочая группа по коронавирусам, практически одновременно с ВОЗовским имятворчеством, предлагает своё название – «SARS-CoV-2» (препринт доступен на BioRxiv ). Это название содержит информацию о семействе вируса (CoV) и заболевании, которое он вызывает (SARS – Severe Acquired Respiratory Syndrome – тяжелый приобретенный респираторный синдром ). Порядковый номер 2 указывает на существование коронавируса, известного до SARS-CoV-2, и также вызывающего SARS. Не идеально – аббревиатура SARS имеет «исторический шлейф» – но более информативно, чем название «вирус СОVID-19». И тут китайские власти выражают недовольство использованием термина SARS в названии вируса. У них это вызывает неприятные ассоциации с эпидемией SARS в 2002-2003гг, так-сказать SARS-1. Кстати, в России очень неудачно выбран русский эквивалент для SARS – «атипичная пневмония» Дело в том, что разновидностей «атипичных» пневмоний очень много. Кроме этого китайские власти считают, что слово SARS в названии может дезинформировать публику относительно тяжести заболевания. Вполне возможно, что SARS-2 в среднем протекает легче, чем SARS-1. Но от него уже умерло больше людей. Ох как добавит испуга слово SARS в названии вируса. Этот соревнование в политкорректности продолжается. Тем временем, ведущие вирусологи, похоже, свой выбор сделали – в публикациях последних дней, препринтах и на профессиональных форумах они используют название SARS-CoV-2. Но оно всё ещё не «узаконено». В текстах на русском языке есть дополнительная проблема. Как это название перевести на русский? Перевод «Атипичная Пневмония-КоВ-2» (АП-КоВ-2) выглядит не очень. В этой ситуации, пока не появится удобоваримый эквивалент на русском, я буду пользоваться названием SARS-CoV-2 для вируса и СОVID-19 для заболевания. Попутно замечу, насколько проще были бы названия, которыми я пользовался в первом посте – «Уханьский коронавирус (УКВ)» и «Уханьская пневмония (УП)». Но они не политкорректны…Динамика, на мой взгляд, положительна. В эпицентре эпидемии (Ухань/Хубэй) доля новых случаев относительно общего количества случаев, стабильно уменьшается. Количество выздоровевших стабильно превышает «приток» новых случаев. В остальном Китае также положительная динамика. Вне Китая количество случаев растет, особенно быстро у соседей Китая – Японии и Южной Кореи. Но это страны с развитыми системами здравоохранения. Им вполне по силам не допустить некотролируемого роста тех эпидцепочек, которые там уже есть. В Японии ситуация с пассажирами лайнера раскручивается по довольно плохому сценарию. В этом случае свою репутацию организованности и эффективности японцы не подтвердили. Но, несмотря на большое число заразившихся на судне, контакты инфицированных пассажиров относительно легко контролируемы. Погасить эту вспышку существенно легче, чем вспышку внутри мегаполиса. Резюмирую – на мой взгляд, в Китая эпидемия идет на спад; риск взрывообразного распространения вне Китая относительно невысок. Но, «никогда не говори никогда»…В научных публикациях таких данных пока нет. В опубликованных статьях выборки очень небольшие. Хотя тренды видны: умирают в основном люди в возрасте с сопутствующими заболеваниями, мужчины чаще, дети почти не болеют.Недавно МЗ Китая опубликовало данные о смертности (все накопленные смерти/все накопленные случаи) в разных возрастных группах, у мужчин и женщин и в зависимости от наличия/отсутствия сопутствующих заболеваний. Размер выборки очень большой (n=73314 случаев COVID-19). К сожаление, эта статистике неполна – в ней отсутствуют данные о размерах возрастных подгрупп. Данные о зависимости смертности от возраста выглядят так:Как видно из этих таблиц, подтверждается, что среди маленьких детей (до 10 лет) смертность нулевая. Похоже, что дети либо вообще не заражаются, либо инфекция у них протекает бессимптомно. Это необычно, но такие прецеденты есть (например вирус Эпстайна-Барр, вирус гепатита А). Смертность у мужчин заметно выше (2.8%), чем у женщин (1.7%). По возрасту, всё предсказуемо – после 70 риск резко возрастает, а после 80 самый высокий. Также предсказуема повышенная смертность при наличии сопутствующих заболеваний. Правда разбивка на подгруппы, вызывает вопросы (скажем, почему высокое артериальное давление отделено от сердечно-сосудистых заболеваний?).Очень актуально. В одной из первых научных публикаций из Уханя из 138 случаев болезни 57 (41%) были результатом внитрибольничного заражения (медперсонал – 40 случаев и больные, госпитализированные по другим причинам – 17 случаев). Ожидаемо, по мере развития эпидемии количество случаев внутрибольнычного заражения быстро увеличилось. У меня нет доступа к точной статистике на эту тему, но ясно, что количество заражений медперсонала перевалило за 3000. Сколько больных, госпитализированных по другим поводам, заразилось в больницах SARS-CoV-2 неизвестно.Надёжных данных по этому вопросу нет. Причина проста – для того, чтобы получить такие данные нужно иметь эффективный и высокопроизводительный способ обнаруживать живой вирус и определять его дозу. Это чрезвычайно кропотливые и дорогостоящие исследования. Для них пока нет ни возможности, ни времени, ни денег. Исходя их теоретических соображений можно предположить, что вирус малоустойчив вне организма (вирусы, имеющие липид-содержащую оболочку, а коронавирусы таковы, легко инактивируются). Кроме этого, есть соответствующие данные относительно других коронавирусов, хотя и не очень детальные. Никто не может сказать достоверно как долго SARS-CoV-2 выживает вне организма. Это сильно зависит от температуры, влажности, типа поверхности, дозы и многих других факторов. Но санитарные власти, несмотря на дефицит конкретных данных, обязаны давать какие-то ориентирующие цифры. Их надо учитывать, но не воспринимать совсем буквально. Основным советчиком в этой ситуации является здравый смысл. Что касается опасности товаров из Китая, гарантий дать не могу, но думаю, что заразиться через них крайне маловероятно.Думаю, этот список, в большей степени отображает лоббистский «вес» участников фармрынка в Китае, чем реальные доказательства эффективности этих препаратов. Последних пока просто нет. Сейчас в Китае официально зарегистрировано около 100 клинических испытаний препаратов для лечения СOVID-19. Провести качественно такое количество испытаний одновременно, при сверхзагруженности больничной сети и нехватке медицинского персонала (многие заболели), на мой взгляд, невозможно. Только представьте: адекватное клиническое испытание предполагает, если очень кратко, случайным образом сформированные группы – опытную (испытуемый препарат) и контрольную (плацебо? другой препарат?); двойной слепой контроль (ни врачи, ни пациенты не знают какой препарат используется); четко оговоренные и стандартизированные параметры, по которым оценивается эффективность препарата (какие, помимо выживания или смерти?). И эта схема, в теории, должна быть использована в каждом из 100 испытаний. Задача кажется неподъёмной. Впрочем, казалось невероятным, что большую больницу можно построить с нуля за неделю. Построили! Поживём увидим, чем завершатся эти испытания. Моими «фаворитами» (я уже называл в предыдущем посте) остаются: 1) плазма крови выздоровевших (или препараты иммуноглобулина из этой плазмы); 2) ремдесивир. В первом случае испытания уже проводятся в Шанхае на 300 больных. Во-втором случае, препарат для испытаний есть (он будет предоставлен бесплатно), испытания будут проводиться на 700 пациентах в Ухане. Результаты обещают сообщить в конце апреля.Таких признаков, на мой взгляд, нет. Это не значит, что с происхождением SARS-CoV-2 всё ясно. Остаются вопросы. Например, не понятно «скакнул» ли этот вирус прямо от летучих мышей на человека или были какие-то промежуточные животные-хозяева. Далеко не всё ясно с «родословной» некоторых участков его генома. Есть признаки того, что SARS-CoV-2 это рекомбинантный вирус. У непосвященных слово «рекомбинантный» сразу вызывает подозрения. Но, на самом деле, рекомбинантные вирусы широко распространены в природе, генерируются постоянно и наличие признаков рекомбинации отнюдь не свидетельствует о рукотворности рекомбинации. Несравненно более вероятно, что рекомбинация геномов это «дело рук» главного и непревзойдённого генного инженера – Природы. Я понимаю, что переубедить верующих в визиты инопланетян, снежного человека, магию, телепатию, и тп, невозможно. Из той же оперы вера в то, что за каждой новой эпидемией (ВИЧ/СПИД, птичий/свиной грипп, Зика, SARS/MERS, COVID-19) стоит чей-то злой умысел. К тому же, наработка «псевдосиллогизмов» типа «В Ухане есть институт, где работают с опасными микроорганизмами, следовательно вирус сделан в Ухане» или «США нужно убить/затормозить рост экономики Китая, следовательно вирус сделан в США», не требует специальных знаний. Такого рода конструкции можно придумывать бесконечно. И проверить их невозможно. А вот для понимания результатов анализа геномных и свойств SARS-CoV-2 необходимы специальные знания, причем довольно глубокие и обширные. Вместить их в несколько абзацев нельзя. Поэтому завершаю. Тем, кто знаком с филогенетическим анализом нуклеотидных последовательностей и имеет базовые знания молекулярной биологии, я рекомендую следующие публикации:Если эти материалы слишком специальны для Вас, есть два варианта: либо поверить лучшим специалистам в области геномного анализа, а их вывод однозначен – ничего «искусственного» в SARS-CoV-2 нет, либо не поверить и продолжать обсуждать, кто и где мог бы «слепить» этот вирус.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5657308.html