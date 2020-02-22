Коронавирус COVID-19. Вопросы и ответы. Дополнение 2
13:00. 22 февраля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коронавирус COVID-19. Вопросы и ответы. Дополнение 2.
Для тех, кто не читал мои предыдущие посты советую просмотреть:
https://colonelcassad.livejournal.com/5636330.html
https://colonelcassad.livejournal.com/5646442.html
Ответы на некоторые вопросы остаются актуальными, «рамочные условия» тоже.
В1. Как правильно назвать «Уханьский коронавирус»?
На этот простой вопрос пока нельзя однозначно ответить. Ситуация следующая – есть новый коронавирус, вызывающий респираторные заболевания, наиболее тяжелым из которых является пневмония. Этот вирус ВОЗ вначале предложил временно называть «2019-nCoV» (новый коронавирус 2019). Название странноватое. А как быть, когда объявится ещё один «новый» коронавирус, а этот перестанет быть новым? И не стоит ли помимо года указать и место (Ухань)? Но нет! Согласно правилам политкорректности ВОЗ в названии вируса не должно быть упоминаний этнических групп, наций, народов, географических названий, названий животных и тд, всего того, что может привести к стигматизации и дескриминации. Намерения хорошие… ВОЗовская бюрократия рождает новое, политкорректное название – СОVID-19 (COronaVIrus Disease-19). Сразу же возникает вопрос – это название болезни или вируса? Ой, не подумали, говорят ВОЗовские чиновники. Давайте болезнь называть СОVID-19, а вирус «вирусом СОVID-19». Очень креативно! Вирус – раз, вирус – два. Специалистам-вирусологам с этим мириться не хочется. А ведь именно они – Международный Комитет по Таксономии Вирусов (это профессиональная организация, а не подразделение ВОЗ) – вырабатывают правила наименования вирусов, применяют эти правила и «узаконивают» названия вирусов. Этот комитет, точнее его рабочая группа по коронавирусам, практически одновременно с ВОЗовским имятворчеством, предлагает своё название – «SARS-CoV-2» (препринт доступен на BioRxiv ). Это название содержит информацию о семействе вируса (CoV) и заболевании, которое он вызывает (SARS – Severe Acquired Respiratory Syndrome – тяжелый приобретенный респираторный синдром ). Порядковый номер 2 указывает на существование коронавируса, известного до SARS-CoV-2, и также вызывающего SARS. Не идеально – аббревиатура SARS имеет «исторический шлейф» – но более информативно, чем название «вирус СОVID-19». И тут китайские власти выражают недовольство использованием термина SARS в названии вируса. У них это вызывает неприятные ассоциации с эпидемией SARS в 2002-2003гг, так-сказать SARS-1. Кстати, в России очень неудачно выбран русский эквивалент для SARS – «атипичная пневмония» Дело в том, что разновидностей «атипичных» пневмоний очень много. Кроме этого китайские власти считают, что слово SARS в названии может дезинформировать публику относительно тяжести заболевания. Вполне возможно, что SARS-2 в среднем протекает легче, чем SARS-1. Но от него уже умерло больше людей. Ох как добавит испуга слово SARS в названии вируса. Этот соревнование в политкорректности продолжается. Тем временем, ведущие вирусологи, похоже, свой выбор сделали – в публикациях последних дней, препринтах и на профессиональных форумах они используют название SARS-CoV-2. Но оно всё ещё не «узаконено». В текстах на русском языке есть дополнительная проблема. Как это название перевести на русский? Перевод «Атипичная Пневмония-КоВ-2» (АП-КоВ-2) выглядит не очень. В этой ситуации, пока не появится удобоваримый эквивалент на русском, я буду пользоваться названием SARS-CoV-2 для вируса и СОVID-19 для заболевания. Попутно замечу, насколько проще были бы названия, которыми я пользовался в первом посте – «Уханьский коронавирус (УКВ)» и «Уханьская пневмония (УП)». Но они не политкорректны…
В2. Есть ли существенные изменения в тренде развития эпидемии COVID-19?
Динамика, на мой взгляд, положительна. В эпицентре эпидемии (Ухань/Хубэй) доля новых случаев относительно общего количества случаев, стабильно уменьшается. Количество выздоровевших стабильно превышает «приток» новых случаев. В остальном Китае также положительная динамика. Вне Китая количество случаев растет, особенно быстро у соседей Китая – Японии и Южной Кореи. Но это страны с развитыми системами здравоохранения. Им вполне по силам не допустить некотролируемого роста тех эпидцепочек, которые там уже есть. В Японии ситуация с пассажирами лайнера раскручивается по довольно плохому сценарию. В этом случае свою репутацию организованности и эффективности японцы не подтвердили. Но, несмотря на большое число заразившихся на судне, контакты инфицированных пассажиров относительно легко контролируемы. Погасить эту вспышку существенно легче, чем вспышку внутри мегаполиса. Резюмирую – на мой взгляд, в Китая эпидемия идет на спад; риск взрывообразного распространения вне Китая относительно невысок. Но, «никогда не говори никогда»…
В3. Есть ли подробная статистика смертности по возрасту и полу?
В научных публикациях таких данных пока нет. В опубликованных статьях выборки очень небольшие. Хотя тренды видны: умирают в основном люди в возрасте с сопутствующими заболеваниями, мужчины чаще, дети почти не болеют.
Недавно МЗ Китая опубликовало данные о смертности (все накопленные смерти/все накопленные случаи) в разных возрастных группах, у мужчин и женщин и в зависимости от наличия/отсутствия сопутствующих заболеваний. Размер выборки очень большой (n=73314 случаев COVID-19). К сожаление, эта статистике неполна – в ней отсутствуют данные о размерах возрастных подгрупп. Данные о зависимости смертности от возраста выглядят так:
Как видно из этих таблиц, подтверждается, что среди маленьких детей (до 10 лет) смертность нулевая. Похоже, что дети либо вообще не заражаются, либо инфекция у них протекает бессимптомно. Это необычно, но такие прецеденты есть (например вирус Эпстайна-Барр, вирус гепатита А). Смертность у мужчин заметно выше (2.8%), чем у женщин (1.7%). По возрасту, всё предсказуемо – после 70 риск резко возрастает, а после 80 самый высокий. Также предсказуема повышенная смертность при наличии сопутствующих заболеваний. Правда разбивка на подгруппы, вызывает вопросы (скажем, почему высокое артериальное давление отделено от сердечно-сосудистых заболеваний?).
В4. Насколько актуально внутрибольничное заражение?
Очень актуально. В одной из первых научных публикаций из Уханя из 138 случаев болезни 57 (41%) были результатом внитрибольничного заражения (медперсонал – 40 случаев и больные, госпитализированные по другим причинам – 17 случаев). Ожидаемо, по мере развития эпидемии количество случаев внутрибольнычного заражения быстро увеличилось. У меня нет доступа к точной статистике на эту тему, но ясно, что количество заражений медперсонала перевалило за 3000. Сколько больных, госпитализированных по другим поводам, заразилось в больницах SARS-CoV-2 неизвестно.
В5. Какова устойчивость SARS-CoV-2 в окружающей среде?
Надёжных данных по этому вопросу нет. Причина проста – для того, чтобы получить такие данные нужно иметь эффективный и высокопроизводительный способ обнаруживать живой вирус и определять его дозу. Это чрезвычайно кропотливые и дорогостоящие исследования. Для них пока нет ни возможности, ни времени, ни денег. Исходя их теоретических соображений можно предположить, что вирус малоустойчив вне организма (вирусы, имеющие липид-содержащую оболочку, а коронавирусы таковы, легко инактивируются). Кроме этого, есть соответствующие данные относительно других коронавирусов, хотя и не очень детальные. Никто не может сказать достоверно как долго SARS-CoV-2 выживает вне организма. Это сильно зависит от температуры, влажности, типа поверхности, дозы и многих других факторов. Но санитарные власти, несмотря на дефицит конкретных данных, обязаны давать какие-то ориентирующие цифры. Их надо учитывать, но не воспринимать совсем буквально. Основным советчиком в этой ситуации является здравый смысл. Что касается опасности товаров из Китая, гарантий дать не могу, но думаю, что заразиться через них крайне маловероятно.
В6. Что за список лекарств, рекомендованных для лечения СOVID-19, опубликован МЗ Китая?
Думаю, этот список, в большей степени отображает лоббистский «вес» участников фармрынка в Китае, чем реальные доказательства эффективности этих препаратов. Последних пока просто нет. Сейчас в Китае официально зарегистрировано около 100 клинических испытаний препаратов для лечения СOVID-19. Провести качественно такое количество испытаний одновременно, при сверхзагруженности больничной сети и нехватке медицинского персонала (многие заболели), на мой взгляд, невозможно. Только представьте: адекватное клиническое испытание предполагает, если очень кратко, случайным образом сформированные группы – опытную (испытуемый препарат) и контрольную (плацебо? другой препарат?); двойной слепой контроль (ни врачи, ни пациенты не знают какой препарат используется); четко оговоренные и стандартизированные параметры, по которым оценивается эффективность препарата (какие, помимо выживания или смерти?). И эта схема, в теории, должна быть использована в каждом из 100 испытаний. Задача кажется неподъёмной. Впрочем, казалось невероятным, что большую больницу можно построить с нуля за неделю. Построили! Поживём увидим, чем завершатся эти испытания. Моими «фаворитами» (я уже называл в предыдущем посте) остаются: 1) плазма крови выздоровевших (или препараты иммуноглобулина из этой плазмы); 2) ремдесивир. В первом случае испытания уже проводятся в Шанхае на 300 больных. Во-втором случае, препарат для испытаний есть (он будет предоставлен бесплатно), испытания будут проводиться на 700 пациентах в Ухане. Результаты обещают сообщить в конце апреля.
В7. Есть ли признаки того, что вирус SARS-CoV-2 «сконструирован» в лаборатории?
Таких признаков, на мой взгляд, нет. Это не значит, что с происхождением SARS-CoV-2 всё ясно. Остаются вопросы. Например, не понятно «скакнул» ли этот вирус прямо от летучих мышей на человека или были какие-то промежуточные животные-хозяева. Далеко не всё ясно с «родословной» некоторых участков его генома. Есть признаки того, что SARS-CoV-2 это рекомбинантный вирус. У непосвященных слово «рекомбинантный» сразу вызывает подозрения. Но, на самом деле, рекомбинантные вирусы широко распространены в природе, генерируются постоянно и наличие признаков рекомбинации отнюдь не свидетельствует о рукотворности рекомбинации. Несравненно более вероятно, что рекомбинация геномов это «дело рук» главного и непревзойдённого генного инженера – Природы. Я понимаю, что переубедить верующих в визиты инопланетян, снежного человека, магию, телепатию, и тп, невозможно. Из той же оперы вера в то, что за каждой новой эпидемией (ВИЧ/СПИД, птичий/свиной грипп, Зика, SARS/MERS, COVID-19) стоит чей-то злой умысел. К тому же, наработка «псевдосиллогизмов» типа «В Ухане есть институт, где работают с опасными микроорганизмами, следовательно вирус сделан в Ухане» или «США нужно убить/затормозить рост экономики Китая, следовательно вирус сделан в США», не требует специальных знаний. Такого рода конструкции можно придумывать бесконечно. И проверить их невозможно. А вот для понимания результатов анализа геномных и свойств SARS-CoV-2 необходимы специальные знания, причем довольно глубокие и обширные. Вместить их в несколько абзацев нельзя. Поэтому завершаю. Тем, кто знаком с филогенетическим анализом нуклеотидных последовательностей и имеет базовые знания молекулярной биологии, я рекомендую следующие публикации:
http://virological.org/t/the-proximal-origin-of-sars-cov-2/398
http://virological.org/t/phylodynamic-analysis-115-genomes-20-feb-2020/356
http://virological.org/t/tackling-rumors-of-a-suspicious-origin-of-ncov2019/384
http://virological.org/t/ncov-2019-codon-usage-and-reservoir-not-snakes-v2/339
Если эти материалы слишком специальны для Вас, есть два варианта: либо поверить лучшим специалистам в области геномного анализа, а их вывод однозначен – ничего «искусственного» в SARS-CoV-2 нет, либо не поверить и продолжать обсуждать, кто и где мог бы «слепить» этот вирус.
Проф_АФВ
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5657308.html