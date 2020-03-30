Новости Украины и Новороссии 30 марта 2020

Украинские националисты будут бороться за умы подрастающего поколения. На это Министерство молодёжи и спорта Украины в начале года выделило 9 миллионов гривен. И речь даже не о физкультуре или ЗОЖ, как подчеркнула украинская журналистка Олеся Медведева.

По её словам, эти деньги будут направлены «на формирование ценностных ориентиров и утверждение национально-патриотического сознания детей и молодёжи».

Всего 37 проектов из 100, львиная доля которых касается прославления УПА*, имён Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шухевича.

«Поэтому не удивительно, что большинство из этих проектов будут реализовываться именно на Западной Украине», — сказала блогер.

Одним из самых дорогих проектов в этом списке оказался фестиваль украинского духа «Бандерштат», который пройдёт с 7 по 9 августа в Луцке. На его подготовку выделено 420 тысяч гривен. И как сказала Медведева, зрителям уже сейчас предлагают купить билеты на мероприятие стоимостью 500 гривен за штуку.

«Фестиваль этот музыкальный, но пока ещё нет списка исполнителей, которые на него приедут, — добавила она. — Но организаторы отмечают, что мероприятие будет патриотическое и идейное».

Что касается идейности фестиваля, то в этом сомнений и вовсе нет. Ведь как говорится на сайте фестиваля, «ежегодно мероприятие посещают ветераны УПА*, происходят показательные реконструкции повстанческих и освободительных битв».

Медведева обратила внимание на то, что «государство финансирует не более 80 процентов от общей стоимости проекта, а ещё 15 — организациям нужно будет найти где-то самостоятельно».

«Как видим, снова власть и теперь уже новую ничего в этой жизни не учит, к сожалению, — отметила блогер.

— Активно продолжают финансироваться всякие националистические организации, мероприятия. А самое обидное, что за наш с вами счёт. А потом удивляемся: откуда такое большое количество всяких радикальных националистов, которые бегают по городу с факелами и развешивают на административных зданиях портреты Бандеры?».

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* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.