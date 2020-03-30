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Новости Украины и Новороссии 30 марта 2020

07:53. 30 марта 2020 211 просмотров Один комментарий Опубликовал:

«Бандерштат»: Украина готовит фашистский шабаш для зомбирования молодёжи (ВИДЕО)

«Бандерштат»: Украина готовит фашистский шабаш для зомбирования молодёжи (ВИДЕО) | Русская весна

Украинские националисты будут бороться за умы подрастающего поколения. На это Министерство молодёжи и спорта Украины в начале года выделило 9 миллионов гривен. И речь даже не о физкультуре или ЗОЖ, как подчеркнула украинская журналистка Олеся Медведева.

По её словам, эти деньги будут направлены «на формирование ценностных ориентиров и утверждение национально-патриотического сознания детей и молодёжи».

Всего 37 проектов из 100, львиная доля которых касается прославления УПА*, имён Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шухевича.

«Поэтому не удивительно, что большинство из этих проектов будут реализовываться именно на Западной Украине», — сказала блогер.

Одним из самых дорогих проектов в этом списке оказался фестиваль украинского духа «Бандерштат», который пройдёт с 7 по 9 августа в Луцке. На его подготовку выделено 420 тысяч гривен. И как сказала Медведева, зрителям уже сейчас предлагают купить билеты на мероприятие стоимостью 500 гривен за штуку.

«Фестиваль этот музыкальный, но пока ещё нет списка исполнителей, которые на него приедут, — добавила она. — Но организаторы отмечают, что мероприятие будет патриотическое и идейное».

Что касается идейности фестиваля, то в этом сомнений и вовсе нет. Ведь как говорится на сайте фестиваля, «ежегодно мероприятие посещают ветераны УПА*, происходят показательные реконструкции повстанческих и освободительных битв».

Медведева обратила внимание на то, что «государство финансирует не более 80 процентов от общей стоимости проекта, а ещё 15 — организациям нужно будет найти где-то самостоятельно».

«Как видим, снова власть и теперь уже новую ничего в этой жизни не учит, к сожалению, — отметила блогер.

— Активно продолжают финансироваться всякие националистические организации, мероприятия. А самое обидное, что за наш с вами счёт. А потом удивляемся: откуда такое большое количество всяких радикальных националистов, которые бегают по городу с факелами и развешивают на административных зданиях портреты Бандеры?».

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* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.

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Порошенко появился на публике с синим носом запойного алкоголика (ФОТО, ВИДЕО)

Порошенко появился на публике с синим носом запойного алкоголика (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Петр Порошенко во время свой пиар-акции по борьбе с коронавирусом удивил всех своим носом, очень похожим на нос алкоголика.

При этом он сделал ряд забавных заявлений.

«Украинцы должны почувствовать, что нация, государство о них заботятся», — написал экс-президент, который по-прежнему отождествляет себя с государством, как король-солнце Людовик ХIV.

Не смог Порошенко не упомянуть и «российскую агрессию»: «Вместе мы можем многое: защищать Украину, давать отпор российской агрессии и, объединившись, побеждать пандемию коронавируса».

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Порошенко появился на публике с синим носом запойного алкоголика (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Порошенко появился на публике с синим носом запойного алкоголика (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Через несколько часов вас хотят предать

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Зеленский рассказал о трёх сценариях развития эпидемии на Украине (ВИДЕО)

Зеленский рассказал о трёх сценариях развития эпидемии на Украине (ВИДЕО) | Русская весна

Есть три сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса на Украине. И двух — наиболее сложных из них — национальная медицинская система не выдержит.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресном обращении к украинцам. 

«Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой», — заявил президент.

Для того, чтобы прийти к такому сценарию, украинцы, по словам президента, должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности.

Второй сценарий — 25% больных коронавирусом. Третий — более 50% одновременно больных коронавирусом.

«Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных», — заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье.

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Побег с тонущего «Титаника» — глава Минздрава Украины в разгар пандемии покидает свой пост

Побег с тонущего «Титаника» — глава Минздрава Украины в разгар пандемии покидает свой пост | Русская весна

Глава Минздрава Украины Илья Емец уходит в отставку. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Причиной отставки стала неудовлетворительная работа министерства в условиях эпидемии — отсутствие реального плана противодействия вирусу.

«Второе правительство Зеленского побило рекорды по скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже подали в отставку — в разгар коронавируса.

На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко», — написала депутат Ирина Геращенко.

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Побег с тонущего «Титаника» — глава Минздрава Украины в разгар пандемии покидает свой пост | Русская весна

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Метки: важное, компиляция

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