Всеславъ о пользе коронавируса для тела, души и духа. Часть 2
Видеоролик на канале Родобожие – https://youtu.be/Rsa6Fhm7lMY
Мнение редакции НСР может не совпадать с мнением автора.
В интернете всё больше появляется сведений о том, что Трамп начал аресты “элиты” США, участвовавшей в сатанинских обрядах с человеческими жертвоприношениями и использовавшей детей в качестве доноров гавваха – энергии смерти и страданий, которой питаются демонические существа. Из тех же источников известно, что Россия и Путин оказывают Трампу поддержку в этом, поскольку в России ситуация – не лучше. Поэтому всех граждан разослали по домам на “карантин” и закрыли границы, чтобы сатанисты не разбежались кто куда.
Насколько это соответствует действительности – покажет время. Задача соратников Родобожия – заниматься своими делами в соответствии со своим Жизненным Предназначением (Дхармой) и славить Родных Богов, очищающих Землю-Матушку от нечисти.
Дополнительные материалы:
“Духовная Цена исцеления от коронавируса”: https://rodobogie.org/node/2761
“Страшная Правда о нашем мире. Спасение детей. Адренохром”.: https://rodobogie.org/node/2752
“Q – План спасения мира и его детей”: https://rodobogie.org/node/2759
“Я видел сон… Не всё в нём было сном…” Дворцы нежной смерти: https://rodobogie.org/node/2758
“Kopoнaвupyc. Финальная перезагрузка финансовой матрицы!: https://rodobogie.org/node/2757
“Путин подал сигнал к действию. Операция началась”. Часть 1.: https://rodobogie.org/node/2753
“Путин подал сигнал к действию. Мировое правительство и коронавирус”. Часть 2.: https://rodobogie.org/node/2754
“Путин подал сигнал к действию. Мировое правительство и коронавирус”. Часть 3.: https://rodobogie.org/node/2756
Вести с сайта под названием: “ВЕСТИ. Израиль по-русски”: https://rodobogie.org/node/2760
“Это не коронавирус, а болезнь Фейгельсона-Якобсона”: https://vk.com/video315821276_456240147
Чипизация не за горами. Решать каждому, кем он хочет стать – биороботом или Человеком: https://rodobogie.org/node/2763
Альянс и Трамп против Культа сатанистов. Скрытая Война: https://rodobogie.org/node/2764
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