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Всеславъ о пользе коронавируса для тела, души и духа. Часть 2

16:17. 12 апреля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Видеоролик на канале Родобожие – https://youtu.be/Rsa6Fhm7lMY

Мнение редакции НСР может не совпадать с мнением автора.

В интернете всё больше появляется сведений о том, что Трамп начал аресты “элиты” США, участвовавшей в сатанинских обрядах с человеческими жертвоприношениями и использовавшей детей в качестве доноров гавваха – энергии смерти и страданий, которой питаются демонические существа. Из тех же источников известно, что Россия и Путин оказывают Трампу поддержку в этом, поскольку в России ситуация – не лучше. Поэтому всех граждан разослали по домам на “карантин” и закрыли границы, чтобы сатанисты не разбежались кто куда.

Насколько это соответствует действительности – покажет время. Задача соратников Родобожия – заниматься своими делами в соответствии со своим Жизненным Предназначением (Дхармой) и славить Родных Богов, очищающих Землю-Матушку от нечисти.

Дополнительные материалы:

“Духовная Цена исцеления от коронавируса”: https://rodobogie.org/node/2761

“Страшная Правда о нашем мире. Спасение детей. Адренохром”.: https://rodobogie.org/node/2752

“Q – План спасения мира и его детей”: https://rodobogie.org/node/2759

“Я видел сон… Не всё в нём было сном…” Дворцы нежной смерти: https://rodobogie.org/node/2758

“Kopoнaвupyc. Финальная перезагрузка финансовой матрицы!: https://rodobogie.org/node/2757

“Путин подал сигнал к действию. Операция началась”. Часть 1.: https://rodobogie.org/node/2753

“Путин подал сигнал к действию. Мировое правительство и коронавирус”. Часть 2.: https://rodobogie.org/node/2754

“Путин подал сигнал к действию. Мировое правительство и коронавирус”. Часть 3.: https://rodobogie.org/node/2756

Вести с сайта под названием: “ВЕСТИ. Израиль по-русски”: https://rodobogie.org/node/2760

“Это не коронавирус, а болезнь Фейгельсона-Якобсона”: https://vk.com/video315821276_456240147

Чипизация не за горами. Решать каждому, кем он хочет стать – биороботом или Человеком: https://rodobogie.org/node/2763

Альянс и Трамп против Культа сатанистов. Скрытая Война: https://rodobogie.org/node/2764

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=beZ_1dGvcRk

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