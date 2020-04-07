Сохраняйте здравомыслие с помощью Родобожия. Всеславъ. Часть 3

Бог Сатурна – Владыка Кармы Шановный (Почитаемый, Строгий) Дед (Шани Дэв) остановил “бег в беличьем колесе в никуда” большинства жителей Земли, принуждая их сидеть дома и размышлять: “Кто я? Зачем родился, живу и умру? Куда я попаду после смерти плоти – вернусь домой во Сваргу Пречистую или вознесусь, но духовных заслуг хватит лишь на подъём в мир, расположенный намного ниже Сварги, то есть в Рай или никуда не вознесусь, а воплощусь вновь на Земле, или упаду ниже земного мира – в Чистилище, или провалюсь на дно Вселенной – в Ад.



Нынче каждый должен сделать свой выбор кто он: Божич-Сварожичь, готовый, в случае необходимости, к лечебно-оздоровительному голоданию или питанию только собственными продуктами и дарами Леса (Велесъ – это Великий Лесъ Рода-Прародителя), но, зато, сохранивший Волю и Здравомыслие или Он без Яна (Эволюционной Энергии Всевышнего), то есть – обезьяна, готовая питаться ГМО продуктами из СуперМарКетов (Мар, Мор – Смерть, Кету – Бог Морока, Иллюзий), добровольно пройдя вакцинацию (микро-нано-чипизацию). Кстати, те, кто её внедряют, сами не вакцинируются и детей своих берегут от этой заразы.



Давайте встретим Весну-Лелю, дочь Богини Лады и внучку Богини-Праматери Рожаны, славя их, как проявления женской Ипостаси Рода-Прародителя.



В подборке статей и фильмов, публикуемых ниже, вы найдёте подтверждение тому, что только что прочли:



“Шокирующие предсказания Ясновидящей Ванги! Возрождение Весны”!: https://rodobogie.org/node/2751



“Кто я? Зачем родился, живу и умру”? В чём смысл Жизни?: https://rodobogie.org/node/483



“Как избавиться от плохой Кармы и обрести истинную цель своего жизненного пути”: https://rodobogie.org/node/1459



“Лечебно-оздоровительное голодание – разновидность Карма” Йоги: https://rodobogie.org/node/981

“Почему голодать полезно всем? Научные основы лечебного-оздоровительного голодания”: https://rodobogie.org/node/2623

«Голодание ради здоровья». Ю.С. Николаев Е.И. Нилов, В.Г. Черкасов. 1988г.: https://rodobogie.org/node/972

“О пользе коронавируса для тела, души и духа”: https://rodobogie.org/node/2739

“Кощунословие – Славление Бога Велеса: “Гой Еси Велесъ Гой! Слава”!: https://rodobogie.org/node/2723

“Ведическая Астрология о взаимодействии с Богами — Управителями дней недели”: https://rodobogie.org/node/2069

“О самомнении и Здравомыслии”: https://rodobogie.org/node/2070

“Как отличить самомнение от Здравомыслия”: https://rodobogie.org/node/2070

“Славление Бога Велеса”: https://rodobogie.org/node/2723

“Славление Рода-Прародителя”: https://rodobogie.org/node/2689

“Славление Богородицы-Праматери Рожаны, а также Ликам и формам Её проявления”: https://rodobogie.org/node/2750

«Ешьте сами своё ГМО»: https://rodobogie.org/node/578

“Современная “еда” из супермаркетов. Рассекреченные материалы”: https://rodobogie.org/node/2656

“Создан микрожидкостный чип, выявляющий COVID-19 или заражающий им?”: https://rodobogie.org/node/2748

“Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элита США отказываются от вакцинирования своих детей”: https://rodobogie.org/node/2749

“Вред прививок или правда о вакцинации”: https://rodobogie.org/node/1408

“Страшная правда о прививках”: https://rodobogie.org/node/1404

“К Земле движется огромный астероид, планета Нибиру или Вайтмара наших Богов-Предков”?: https://rodobogie.org/node/2740

“Планета Нибиру или Вайтмара наших Богов-Предков?”: https://rodobogie.org/node/2746

“Попытка паразитов провести зачистку Земли от непокорной космической Славяно-Арийской РАСЫ.”: https://rodobogie.org/node/2741

“Зачистка низкочастотных людей на Земле”: https://rodobogie.org/node/2742

“Это не коронавирус, а болезнь Фейгельсона-Якобсона”: https://vk.com/video315821276_456240147

“Чужие живут среди нас”: https://rodobogie.org/node/1085

“Обман космических масштабов. Пришельцы среди нас”: https://rodobogie.org/node/1081

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#родобожие #коронавирус #здоровье #здравомыслие #наследие #всеслав #предков



#Родобожие #Коронавирус #Здоровье #Всеслав #Здравомыслие #НаследиеПредков

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2rj1_hl0QuM