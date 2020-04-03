Всеславъ о пользе коронавируса для тела, души и духа
В силу того, что всё происходящее в мире, как связанное, так и не связанное с коронавирусом – является перестройкой Бога Велеса, вступившего в свои права и начинающего проводить в Жизнь Свои Правила Эпохи Волка в материальном мире, полезно возносить славления не только Всевышнему Роду-Прародителю и Рожане-Матушке, но и одному из Их старших сыновей – Богу Велесу.
Если вы чувствуете, что ещё не готовы обратиться к Ним и достигнуть сонастройки с Ними, обратитесь к Матери-Земле – дочери Рода и Рожаны. Ваше тело на 100 % состоит из Её стихий: земли, воды, огня, воздуха и пространства (эфира), а значит сонастройка с Матерью-Землёй у вас есть с самого рождения и по сей день. Если вы отвернулись от Матери и спрятались от Неё в бетонных джунглях городов, не беда! Покайтесь и возвращайтесь – Она простит, ведь Она – Мать, а Её служебные духи помогут вам найти себе достойное место и занятие в этом мире. Заодно, с Её помощью сможете ответить самому себе на 3 главных вопроса: “Кто я? Зачем родился, живу и умру? Что будет со мной после смерти”?
Подробности о том, как ложную “пандемию” коронавируса направить на пользу своему телу, души и духу смотрите в этом фильме.
Рекомендуем ознакомиться:
Славление Рода-Прародителя: https://rodobogie.org/node/2689
Кощунословие – Славление Бога Велеса: “Гой Еси Велесъ Гой! Слава”!: https://rodobogie.org/node/2723
Сохраняйте здравомыслие с помощью Родобожия. Часть 1.: https://rodobogie.org/node/2705
Сохраняйте здравомыслие с помощью Родобожия. Часть 2.: https://rodobogie.org/node/2722
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#родобожие #коронавирус #здоровье #всеслав
#Родобожие #Коронавирус #Здоровье #Всеслав