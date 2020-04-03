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Всеславъ о пользе коронавируса для тела, души и духа

16:08. 3 апреля 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В силу того, что всё происходящее в мире, как связанное, так и не связанное с коронавирусом – является перестройкой Бога Велеса, вступившего в свои права и начинающего проводить в Жизнь Свои Правила Эпохи Волка в материальном мире, полезно возносить славления не только Всевышнему Роду-Прародителю и Рожане-Матушке, но и одному из Их старших сыновей – Богу Велесу.

Если вы чувствуете, что ещё не готовы обратиться к Ним и достигнуть сонастройки с Ними, обратитесь к Матери-Земле – дочери Рода и Рожаны. Ваше тело на 100 % состоит из Её стихий: земли, воды, огня, воздуха и пространства (эфира), а значит сонастройка с Матерью-Землёй у вас есть с самого рождения и по сей день. Если вы отвернулись от Матери и спрятались от Неё в бетонных джунглях городов, не беда! Покайтесь и возвращайтесь – Она простит, ведь Она – Мать, а Её служебные духи помогут вам найти себе достойное место и занятие в этом мире. Заодно, с Её помощью сможете ответить самому себе на 3 главных вопроса: “Кто я? Зачем родился, живу и умру? Что будет со мной после смерти”?

Подробности о том, как ложную “пандемию” коронавируса направить на пользу своему телу, души и духу смотрите в этом фильме.

Рекомендуем ознакомиться:

Славление Рода-Прародителя: https://rodobogie.org/node/2689

Кощунословие – Славление Бога Велеса: “Гой Еси Велесъ Гой! Слава”!: https://rodobogie.org/node/2723

Сохраняйте здравомыслие с помощью Родобожия. Часть 1.: https://rodobogie.org/node/2705

Сохраняйте здравомыслие с помощью Родобожия. Часть 2.: https://rodobogie.org/node/2722
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#родобожие #коронавирус #здоровье #всеслав

#Родобожие #Коронавирус #Здоровье #Всеслав

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vxDpsdHuMJI

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