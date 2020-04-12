Путь к суверенной эмиссии – «национализация рубля»

Актуальность «национализации рубля», то есть перехода к суверенному созданию денег (чем обусловлено богатство Запада, и чем теперь занимается и Китай), показывает нам сегодняшняя реальность мировой экономики.

В рамках мероприятий, которые призваны помочь нам всем пересидеть дома опасное «коронавирусное» время, в субботу 11 апреля 2020 года совместно мы с Московским Домом книги (МДК) мы провели мероприятие. В прямом эфире, в инстаграмме этого, одного из лучших российских книжных магазинов.

В качестве темы и повода выступил переиздание моей книги «Национализации рубля. Путь к свободе России».

Ведь прямо на наших глазах ФРС создала из воздуха 2,5 трлн долларов и вливает их в экономику Штатов. Эти деньги созданы из ничего, подкреплены ростом госдолга США.

А ведь другие «развитые страны» делают тоже самое.

России так делать запрещено.

Изменить ситуацию, начать суверенную эмиссию — это и есть «национализация рубля».

А вот, что за беседа получилась…

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P.S. Предыдущие записи прямых трансляций:

Источник: https://nstarikov.ru/put-k-suverennoj-jemissii-nacionalizacija-rublja-114692