Летопись Героев Отечества – присоединяйтесь к важному делу

Мы уже представляли вам проект Летопись Героев Отечества. Здесь вы найдете информацию о тех, кто верой и правдой служил Московскому царству – Российской империи – СССР – Российской Федерации. Иногда – даже не будучи награжденным.

Здесь может и должна быть информация о ваших родных и близких.Мы хотим отразить на ресурсе память о всех, кто на протяжении нашей многовековой истории верой и правдой служил России.

Государственные деятели, военные, ученые и спортсмены, дипломаты и ударники труда,

ставшие гордостью нашего народа.

Проект Летопись Героев Отечества основан группой патриотически мыслящих энтузиастов, среди которых можно встретить людей разных профессий. Своей главной задачей мы видим не только сбережение памяти о подвигах предков, но и донесение до максимально возможной аудитории.

И Вы можете поучаствовать в этом правильном, со всех точек зрения, деле.

Чтобы Ваш материал вышел на ресурсе Летопись Героев Отечества, нужно сделать следовать инструкции, опубликованной в блоге проекта.

Максимально рассказывайте о проекте Летопись Героев Отечества, привлекайте друзей, подписчиков, делайте несложные шаги для популяризации полезного дела. Мы будем рады, если вы разместите материалы проекта у себя – с обязательной ссылкой на Летопись Героев Отечества.

Внимание! Не сомневаемся, что среди наших читателей найдутся и те, кто захочет присоединиться к группе энтузиастов, придумавших и реализующих Летопись Героев Отечества. Помощь нам, безусловно, нужна.

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Для связи с нами (по всем вопросам):pochta@herocron.ru

А сегодня мы расскажем вам о замечательном человеке, совершившем не один подвиг. Это Григорий Васильевич Малинко.

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Источник: https://nstarikov.ru/letopis-geroev-otechestva-prisoedinjajtes-k-vazhnomu-delu-114655