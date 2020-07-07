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Когда помощь ближнему — превыше собственной жизни

14:34. 7 июля 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В последние десятилетия популярными среди молодёжи стали голливудские фильмы про «героев». Но в чём смысл тех или иных «героев» из-за рубежа? Фактически он равен нулю. Вымышленные персонажи в вымышленном мире, на которых просто растрачивают попусту время молодые люди.

Напротив, в нашей стране всегда за героев считали реальных людей, которые в трудной ситуации явили такую жертвенность, что память их достойна почтения. Мы знаем многих героев Великой Отечественной войны — со школьной скамьи. И вот, казалось бы, что время героев прошло, что дух героизма народе России угас… Это заблуждение полностью опровергла пандемия коронавируса — тысячи и тысячи врачей работали, в буквальном смысле, на износ — чтобы помочь нашим согражданам сохранить жизнь, побороть невидимого врага. Но такие люди были не только среди врачей, но и среди простых волонтёров.

Проект «Летопись Героев Отечества» ежедневно рассказывает о настоящих героях Отечества. О тех, кто не обязательно был награждён почётным орденом, но чья память достойна увековечивания. В новом материале, на который я обязательно хочу обратить ваше внимание, речь зашла о молодой девушке, которая несмотря на последнюю стадию онкологического заболевания, все силы последних месяцев жизни отдала на помощь соотечественникам, оказавшимся в беде.

Источник: Летопись Героев Отечества

Светлана Борисовна Анурьева: волонтер – герой нашего времени

2020 год принес нашей стране непростое испытание – пандемию вируса COVID-19. И уже можно с уверенностью сказать, что мы справляемся. Справляемся благодаря самоотверженной работе таких людей, как Светлана Борисовна Анурьева. Это 19-летняя девушка из Ульяновской области, которая стала помогать нуждающимся в пандемию ковида, зная о своей смертельной болезни.

Свету Анурьеву сегодня знают по всей стране. Она была студенткой четвертого курса медицинского колледжа: стать врачом она мечтала с детства. Девушка шла на красный диплом и планировала поступить в медицинский институт и продолжить учебу. «Света ни одного дня дома не сидела: и в концертах выступала, и общественной деятельностью занималась, и была волонтером, людям помогала, и по учебе была первой, в том году ей даже назначили губернаторскую стипендию за успехи в учебе», — вспоминает её мать Наталья. Зимой 2020 года девушка начала плохо себя чувствовать, у нее появились боли в животе. Анурьеву отправили в Ульяновскую областную клиническую больницу, где в феврале провели операцию. Как рассказала мама девушки: тогда, почему-то гистология рак не выявила. После операции Света вернулась к учебе.

Когда коронавирус пришел в Ульяновскую область, Светлана без раздумий вступила в ряды медиков-волонтеров проекта «Мы Вместе!». В разгар пандемии студентка-отличница решила помогать старикам и инвалидам — тем, кому просто смертельно опасно было выходить из дома. Света понимала, что помощь сейчас нужна каждому. Надевала все средства защиты и бежала на выполнение заявок по доставке лекарств и продуктов жителям посёлка. Отработала больше всех адресов, и все это с приветливой улыбкой… сквозь боль. Светлана старалась везде успеть, сделать многое, помочь всем. Она развозила продукты одиноким пожилым людям: только за один месяц самостоятельно выполнила более 30-ти заявок. Ее мать признавалась журналистам, что весь апрель дочь дома практически не видела: она старалась не только продукты разнести, но и поставить старикам капельницы, уколы, да и просто приободрить.

В начале мая ситуация изменилась. Светлана опять почувствовала себя плохо, её опять положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. В середине мая девушка выписалась из больницы и продолжила свой путь волонтера до последнего вздоха. На таблетках, возможно, испытывая неимоверные боли, Света шла к тем, кто в ней так нуждался. А маме говорила, что все обойдется. 22 мая её снова госпитализировали. Молодая, красивая, добрая и мечтавшая посвятить свою жизнь помощи другим людям девушка скончалась непозволительно рано: Светлане было всего 19 лет. Ее не стало 31 мая, в последний день весны. Ее стремительный уход оплакивал весь поселок, в тот день шел проливной дождь… Наталья, мама Светланы, старается держаться: у нее ещё трое детей. Хлопот в больших семьях хватает, но перенести такое горе женщине очень тяжело.

В память о ней её друзья из движения «Мы Вместе!» попросили руководство медицинского техникума назвать учебное заведение именем отважной и самоотверженной девушки. Власти идею поддержали – теперь медтехникум будет носить имя Светланы Анурьевой.

29 июня президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно. «За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в тексте президентского указа.

В свои 19 лет Светлана Анурьева сделала то, что многие не успевают за всю жизнь. Ее и запомнят такой – трогательной девушкой, лечившей теплом своего сердца.

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Источник: https://nstarikov.ru/kogda-pomoshh-blizhnemu-prevyshe-sobstvennoj-zhizni-116759

Метки: блог

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