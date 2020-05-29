Летопись Героев Отечества: петровский полковник и сталинский снайпер

Ресурс Летопись Героев Отечества продолжает знакомить с теми, кто верой и правдой служил России. Как бы она ни называлась: Московское царство – Российская империя – СССР – Российская Федерация.

Это общественный проект, главной целью которого является сбережение и преумножение информации о подвигах наших соотечественниках, которые прославили свои имена в веках, поставив общественное благо выше личного.

Сегодня мы расскажем сразу о двух героях, чей подвиг прославил их имя в веках.

Это Алексей Степанович Келин и Людмила Михайловна Павличенко. Полковник Петра Великого и сталинский снайпер. Мужчина и женщина, разные эпохи. Один покрыл себя славой в Полтаве. Вторая – уроженка Киевской губернии, прославилась под Севастополем.

Оба защищали Россию, бились за нее не жалея жизни. Но проявили свои таланты и на поприще дипломатии — действия обоих имели серьезные дипломатические последствия.

Но если оценить этих столь разных героев одним словом, то такое слово есть:

Храбрость…

Источник: Летопись Героев Отечества ГЕРОЙ ПОЛТАВЫ, ПОБЕДИТЕЛЬ КАРЛА XII — АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ КЕЛИН Северная война для России стала одним из эпизодов давнего противостояния со Швецией за выход в Балтийское море. Еще в 16-м веке Иван Грозный в ходе Ливонской войны пытался закрепиться на этих берегах. Однако, совместными усилиями Речи Посполитой и Швеции, Россия не только была вытеснена с берегов Балтийского моря, но и потеряла ряд ключевых балтийских земель. После окончания Смутного времени перед Россией остро встал вопрос возвращения утраченных территорий. Основная «геополитическая» задача того времени —выход к Балтийскому морю. К решению балтийского «вопроса» приступил первый Российский император – Петр I. Великая Северная война длилась 21 год (!) с 1700 по 1721 года и стала одной из самых продолжительных в истории России. Вместе с тем, это период стал одним из ключевых в истории нашего государства. Долгое время война велась с переменным успехом, то затихая, то разгораясь вновь. Переломный момент наступил в 1709 году, когда грянул гром Полтавской битвы. Осенью 1708 г., в небольшом смоленском селе Старши, Карл XII проводит большой военный совет, на котором принимается решение двинуться на Малороссию. Завоеватели выбрали свою судьбу. На решение шведского руководства сильно повлияла измена украинского гетмана Ивана Мазепы. Решившись на предательство, он слал тайные письма к шведскому королю с призывами идти к нему, суля обильные припасы и многотысячную казачью армию. Шведские войска направились на территорию Малороссии, но, вопреки обещаниям предателя, планы завоевателей стали рушиться один за другим. Непреодолимым препятствием на пути захватчиков стала провинциальная тыловая крепость Полтава. Город имел большое значение для шведской армии – это был узел путей, торговый центр и укрепленный пункт, который можно было использовать, как базу для дальнейшей войны. Оборонительные сооружения Полтавы были сравнительно слабыми (земляные валы, ров и частокол) и, казалось, не представляли для шведских генералов никаких трудностей. Армия Карла имела опыт осады и более мощных европейских крепостей. Однако шведы не учли мужественной решимости, с которой защитники собирались защищать крепость. Героем обороны крепости по праву считается комендант крепости, командир Тверского пехотного полка, полковник Алексей Степанович Келин (в некоторых источниках пишется как Келен). Участвовал во многих сражения Северной войны: в Нарвской битве (1700), в Рижском походе, отличился при взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), Дерпта и Нарвы (1704). Алексей Степанович Келин Интересно, что при назначении Келина комендантом полтавской крепости, Петр I написал князю Меньшикову: «Степаныч один стоит крепости». Видимо, русский царь прекрасно знал, кого назначает на одну из ключевых точек обороны страны. Значимость этого периода войны подчеркивает указ Петра I комендантам крепостей Малороссии, датированный 12 января 1709 года, который предписывал: «… Надлежит вам как во укреплении города, також и в провианте трудиться… Того же смотреть и в воинской амуниции… Ежели неприятель будет ваш город отаковать, то… боронитца до последнего человека і ни на какой акортъ (т.е. договор), с неприятелем никогда не въступать… Також, ежели коменданта убьют, то надлежит первому под ним офицеру комендантом быть, і так последовать і протчим (сколко побитых не будет) одному за другим, чтоб дела тем не остановить…». Этот Петровский указ – в полной мере прообраз знаменитого сталинского, 1941 года, получившего название по сути своей – «Ни шагу назад!». Планомерную осаду крепости шведы начали в первых числах апреля 1709 года. И уже к концу месяца возле Полтавы были сосредоточены основные силы шведской армии. Взять крепость нахрапом не удалось, гарнизон и население города отчаянно сопротивлялись захватчикам. Всего за три месяца осады защитники отбили двадцать штурмов, уничтожив более 6000 шведов. Эти потери шведов окажут существенное влияние на итоги Полтавского сражения 27 июня (8 июля) 1709 г. При этом, гарнизон не сидел, сложа руки, в ожидании очередной атаки. Осознав, что здесь придется задержаться, шведский король отдал приказ генералу Гелленкроку начать инженерные работы, началась минная война. На подкопы шведов (которые они рыли не сами, а «доверили» тяжелые земляные работы казакам Мазепы), солдаты и жители отвечали копанием контргалерей и яростными вылазками. Упорное противодействие полтавского гарнизона разрушило планы шведского командования по ведению операций на всем театре военных действий. Мощнейший штурм Полтава пережила 25 мая 1709 года, когда шведы захватили часть линии укреплений. Но Алексей Келин приказывает соорудить новую линию обороны из связанных цепями бочек с землей. Когда враги увязли в новой линии укреплений, комендант лично повел гарнизон в контратаку. Скандинавы в очередной раз были остановлены и отброшены от крепости. Когда к Полтаве подошла русская армия и царь Петр, тогда началась уникальная переписка между Келиным и царем, посредством выстрелов полыми ядрами, куда вкладывались письма. Готовясь к генеральному сражению, Карл XII отдал приказ взять город, а Полтава пережила один из самых сильных штурмов. Причем, Петр Великий фактически разрешив полковнику Келину, гарнизону и жителям покинуть город, все же просил держаться. «…Господин комендант! …вам дали указ, что ежели на сих днях вас за какою причиною не можем выручить, чтоб вам із города вытить. Но ныне інако вам повелеваем, чтоб вы ещё держались, хотя і великою нуждою…». Пётр I, как трезвый политик и проницательный военачальник, вполне осознавал, что силы сопротивления гарнизона не беспредельны. Хотя эта инструкция и давалась А.С. Келину «в запас для всякого случая», в письме звучит немалая озабоченность царя судьбой гарнизона и жителей города. Она была своего рода оправдательным документом, позволением отступить, почувствовав, что возможности к удержанию крепости исчерпаны. Получив послание Государя, осаждённые дали клятву: сражаться до последней возможности и отстоять город. Перед финальным штурмом шведский фельдмаршал Реншельд высокомерно потребовал сдать крепость, угрожая, что, в противном случае, гарнизон и жители города будут уничтожены. Коменданту была обещана награда, если тот прикажет сложить оружие и открыть ворота. До нас дошел дословный ответ полковника Келина: «…и так тщетная ваша похвальба, побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божией, потому что здесь всяк оборонять и защищать себя умеет». Но только этим ответ коменданта Полтавы шведскому фельдмаршалу не ограничился. «…По отпуску из крепости барабанщика,- говорится в «Дневнике военных действий Полтавской битвы», — не умедлив и часу, послана из Полтавской крепости вылазка в 1 000 мушкетеров с пристойным числом офицеров на нижние неприятельские шанцы от реки Ворсклы к болоту, в которых было неприятельского войска 700 и 6 пушек. По выходе из крепости с великим поспешением, к неприятельским шанцам в скоре пришед, из оных неприятеля выбили и гнали к реке Ворскле в весма топкое болото, где всех чуть не побили, если бы не поспешил в немалом числе неприятельский сикурс (подмога). Высланные войска на вылазку, взяв 4 медные пушки, а у двух железных заклепав запалы, возвратились в крепость благополучно…». Последний штурм крепости, начавшийся 21 июня 1709 года, продолжался почти двое суток. Шведское командование опять бросило на крепостные валы несколько тысяч солдат и офицеров. После окончания боя в крепости оставалось всего полторы бочки пороха и восемь ящиков патронов. Первыми победу над непобедимым доселе Карлом XII, его генералами и многочисленным войском одержали, по — существу, гарнизон и жители славного города Полтавы под руководством доблестного коменданта полковника Алексея Степановича Келина! 28 июня 1709 года, после совершения обряда захоронения русских воинов, погибших в Полтавском сражении, царь Пётр I в сопровождении своего генералитета и роты гвардейцев-гренадер торжественно проследовал к героической крепости. Возле временной триумфальной арки, убранной зеленью и цветами, «пред Градскими вратами» его встречал комендант полковник Алексей Келин и делегация горожан. Царь Пётр I выслушал приветственную речь А.С. Келина с обнажённой головой, затем сошёл с коня, обнял коменданта, поцеловал в лоб и промолвил: «Почтенная глава, совершившая преславный подвиг! Надежда моя на тебя не обманула меня!». За героическую оборону Полтавы А.С. Келин был удостоен одной из высших на тот момент наград – ему вручили «Государев портрет». Эмалированный, на золотой пластине овальной формы, в ажурной оправе, этот портрет был щедро изукрашен бриллиантами, а на обороте его было выгравировано только одно слово: «Храбрость»

Источник: Летопись Героев Отечества Людмила Михайловна Павличенко – самая успешная женщина-снайпер в истории Самой известной женщиной-снайпером в Советском Союзе является Людмила Михайловна Павличенко, она же считается самой результативной. На счету Людмилы Михайловны официально числится 309 уничтоженных солдат и офицеров Вермахта. Слава Людмилы Павличенко ещё при жизни вышла далеко за пределы СССР: отважную женщину хорошо знали в США и на всём коллективном Западе. Людмила Михайловна Павличенко (урожденная Белова) родилась 12 июля 1916 года в городе Белая Церковь Киевской губернии. Её отец, Михаил Белов, поддержал большевиков в годы Гражданской войны, был работником госбезопасности. До 14 лет Людмила обучалась в белоцерковской средней школе, а затем семья перебралась в Киев. В 10 классе девушка совмещала учебу и работу: она устроилась шлифовальщицей на киевский завод «Арсенал», там же встретила свою первую любовь – Алексея Павличенко. В 1937 году — поступает в Киевский государственный университет на исторический факультет: её привлекает история, наука и музейное дело. Как и многие девушки и юноши 1930-х годов, Людмила занималась спортом, планеризмом и стрельбой. Но именно стрельбой она увлекалась более серьезно, и при посещении тира удивляла своих знакомых меткостью. Начальник тира, бывший красный командир, сразу приметил девушку, бьющую без промаха. Всеми правдами и неправдами он добился от Людмилы обещания ходить в школу снайперов, которую она с успехом окончила накануне войны, параллельно с основной учебой в вузе. Войну Людмила встретила в Одессе на дипломной практике. С первых же дней Людмила Павличенко добровольцем уходит на фронт. Попав на передовую, Людмила Павличенко долго не могла заставить себя выстрелить в человека. Как вообще такое возможно?! Однако все сантименты убрал первый бой: юный сосед, сидевший рядом в окопе, — вдруг дернулся, раскинув руки, и завалился на спину.

«Он был прекрасным счастливым мальчиком, которого убили прямо на моих глазах, теперь уже ничто не могло меня остановить» — вспоминала позднее Людмила Михайловна. Задача у любого снайпера одна: заставить паниковать противника, не давать ему возможности спокойно перемещаться на своих позициях. Первую засаду Людмила устроила в кустах с Петром Коломийцем, её напарником, неподалеку от расположения полевой кухни врага. За эту вылазку было нейтрализовано 16 захватчиков, на что понадобилось всего 15 минут. Следующая засада была устроена в том же месте через два дня. И ещё 10 результативных попаданий.

После сотого нейтрализованного врага Павличенко получает именную винтовку. Это оружие она берегла и использовала только для позирования на фотографиях. Также ей было присвоено внеочередное звание сержанта. Война – не лучшее место для любви. Но чувства все равно не выбирают. Людмиле Павличенко было 25 лет, и жажда жизни в ней отчаянно спорила с торжествующей вокруг смертью. На войне, когда нервы напряжены до предела, а самым близким и родным является тот, кто помогает тебе выжить, так бывает. Для нее таким человеком стал командир — младший лейтенант Леонид Киценко. В декабре 1941 года Людмилу ранило, и Леонид вытащил её на себе из-под огня. Рапорт командиру части с просьбой зарегистрировать брак был логичным продолжением фронтового романа. Но жизнь распорядилась иначе…

Часто, после выстрелов снайпера, враг открывал ураганный огонь из орудий и минометов по намеченному квадрату. Именно так в феврале 1942 года погиб лейтенант Киценко. Он был тяжело ранен во время артобстрела, и теперь уже Люда вытащила его из-под огня. Раны оказались смертельными: через несколько дней Леонид Киценко умер в госпитале на её руках. Гибель любимого не прошла для Людмилы бесследно. Какое-то время она была в шоке, у нее дрожали руки, о стрельбе не было и речи. Но потом словно что-то умерло в этой улыбчивой девушке. Теперь она уходила на задание затемно и возвращалась, когда над позициями сгущались сумерки. Ее личный счет уничтоженных гитлеровцев рос небывалыми темпами: сто, двести, триста…

Причем, среди убитых были не только солдаты и офицеры, но и 36 фашистских снайперов. Довольно скоро на немецких позициях узнали о смертоносной «фрау». Ей даже дали прозвище — большевистская Валькирия. Для её нейтрализации в начале 1942 года под Севастополь прибыл снайпер-ас. Немец использовал необычную тактику для снайперов. Обнаружив цель, он покидал укрытие, приближался и стрелял в упор, после чего исчезал. Павличенко пришлось немало потрудиться, чтобы выиграть у него снайперскую дуэль. Людмила начинает собственную охоту на лучшего снайпера Вермахта. Просидев в засаде два дня и используя куклу, Павличенко заставляет немца приблизиться и выстрелить… Это был его последний выстрел. Когда она открыла записную книжку застреленного врага, то прочла надпись: «Дюнкерк» и его личный счет – 500 отнятых жизней». В 1943 году в Москве решили, что Павличенко достаточно послужила Родине на передовой, и снова бросать в пекло неоднократно раненную, контуженную, пережившую личные потери женщину — нет никакого смысла. Теперь ей предстояла совсем иная миссия.

В составе делегации советской молодежи Людмилу Михайловну отправляют в командировку в США — убеждать американцев открыть второй фронт. Там Людмиле Павличенко, самой результативной женщине-снайперу Второй Мировой войны, пришлось столкнуться с непониманием. В США её прозвали не иначе, как «Леди Смерть». Падкие до сенсаций, американские репортеры ожидали увидеть перед собой «машину для убийств» в женском обличье, но были поражены: перед ними появилась обычная молодая женщина, на долю которой выпали страшные испытания, не сумевшие сломить её железную волю. Она была такой милой, приветливой. Глядя на Людмилу Павличенко, невозможно было представить, что это опытный снайпер, на счету которого сотни убитых солдат и офицеров вермахта…

Именно в США, на одном из выступлений, Павличенко произнесла фразу, которая вошла в историю. Обращаясь к американским зрителям, Людмила Михайловна заявила: «мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Зал после этой фразы сначала замер, после чего взорвался овациями. Поездка была очень успешной: о советских героях много писали в газетах, а журналисты соревновались в эпитетах, которыми награждали Людмилу Павличенко.

После окончания войны Людмила Михайловна защитила диплом в университете и стала старшим научным сотрудником Главного штаба ВМФ СССР. В 1956 году она перешла на работу в общественную организацию «Советский комитет ветеранов войны». Сегодня мы можем лишь поклониться мужеству, отваге, самопожертвованию этой хрупкой женщины, которая в тяжелое для страны время взвалила на свои плечи бремя защиты нашей Родины и делала всё, что было в её силах, чтобы приблизить победу над врагом.

Источник: https://nstarikov.ru/letopis-geroev-otechestva-petrovskij-polkovnik-i-stalinskij-snajper-115785