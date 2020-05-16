Академик Бурденко – разоблачитель геббельсовской лжи о Катыни

Николай Нилович Бурденко — основоположник советской нейрохирургии. Но в историю он вошел, не только хирург с мировым именем, оставивший после себя более 400 научных работ, но и как человек, разоблачивший геббельсовскую ложь о Катыни. Именно академик Бурденко руководил вскрытием и исследованием захоронений, расстрелянных гитлеровцами польских офицеров под Катынью.

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Академик Н.Н. Бурденко всю свою жизнь служил России, уйдя из жизни в далеком уже 1946 году.

А в апреле 1990 года М.С. Горбачев, президент СССР, признал несуществующую вину Союза за массовый расстрел поляков в 1940 году под Смоленском и Тверью и поддержал польско-геббельсовскую версию событий. При этом сначала М. Горбачев назначил виновных, а потом Главная военная прокуратура начала расследовать уголовное дело о судьбе поляков, попавших в советский плен в 1939 году.

Вина нацистов за убийство поляков в 1944-1945 гг. ни у кого сомнения не вызывала. В обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала в подразделе «Убийства и жестокое обращение с военнопленными…» черным по белому сказано: «В сентябре 1941 года в Катынском лесу близ Смоленска были произведены гитлеровцами массовые убийства польских пленных офицеров». Данный вывод не был каким-то образом изменён или дезавуирован и в итоговом тексте Приговора суда.

Удивительное дело — в интернет версиях документа, эта строка … пропала. В книгах и газетах 1945 года есть – в интернете нет. Как это может быть? Сознательное вымарывание и последующее копирование – вот ответ…

В рамках разоблачения лжи о Катыни публикуем фильм 1944 года и материал о великом советском хирурге, русском патриоте Николае Ниловиче Бурденко.

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Источник: Летопись Героев Отечества БУРДЕНКО НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ – РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ ВЕРСИИ ГЕББЕЛЬСА О КАТЫНИ 77 лет назад звание Героя Социалистического труда было присвоено выдающемуся российскому хирургу, основателю советской нейрохирургии – академику Николаю Ниловичу Бурденко. Но в историю он вошел не только, как тот, кто спасал жизни солдат на фронтах русско-японской и двух мировых войн. Не только, как тот, кто практически с нуля, создал медицинскую службу РККА и приложил титанические усилия, чтобы подготовить советскую медицину к Великой Отечественной Войне. Николай Нилович Бурденко был членом Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Именно он руководил вскрытием и исследованием захоронений, расстрелянных гитлеровцами польских офицеров под Катынью.

Николай Нилович родился 3 июня 1876 года в селе Каменка, Нижне-Ломовского уезда Пензенской губернии (ныне город Каменка Пензенской области), в семье сельского писаря. После окончания Каменской земской школы Бурденкo поступил в Пензенское духовное училище – так хотели его родители. Однако, это не удовлетворило юношу: он захотел лечить не только душу, но и тело. Для этого, в 1897 году Николай Бурденко переезжает в Томск и поступает в Томский государственный университет на только что открытый медицинский факультет. Но в 1899 году Бурденко был исключен из университета за участие в студенческом революционном движении и вынужден был уехать из Томска. Около года Николай работал в колонии для больных туберкулёзом и сыпным тифом детей в Херсоне, а затем продолжил учёбу, но уже не в Томском, а в Юрьевском университете в Прибалтике (сейчас город Тарту). В 1904 году Николай Бурденко ушёл добровольцем на русско-японскую войну, где служил ассистентом врача. На фронте он не раз проявлял отвагу и стойкость: был ранен, контужен. Николай Нилович получил редкую для медика награду — солдатский Георгиевский крест IV степени за то, что в бою при Вафангоу перевязывал раненых прямо под японским огнем. Но, несмотря на все усилия военных врачей, из-за плохой организации санитарного дела тысячи людей гибли у него на глазах. Как он вспоминал впоследствии: именно это, во многом предопределило его последующую жизнь. После войны Бурденко возвращается в Прибалтику и заканчивает университет. С 1907 года Николай Нилович работает хирургом в Пензенской земской больнице, ведет научную деятельность. Особый интерес к Бурденко проявил лауреат Нобелевской премии — И. П. Павлов. Он внимательно следил за успехами молодого ученого и пригласил Николая Ниловича в свою лабораторию. Но Бурденко отдал предпочтение хирургии: «Хирургия, и в особенности военно-полевая хирургия, — это дело всей моей жизни…»

Перед Первой мировой войной Николай Нилович посетил Германию и Швейцарию. Он изучал тончайшие структуры нервной системы и знакомился с новейшими методами лечения костного туберкулеза.

С началом Первой мировой войны, Николай Нилович подал прошение о своей отправке в действующую армию. Работал хирургом в госпиталях, проводя операции при наиболее сложных огнестрельных ранениях. Вскоре его назначают консультантом медицинской части при армиях Северо-Западного фронта. В августе-ноябре 1914 года, в ходе наступательных действий в Восточной Пруссии, благодаря действиям Николая Ниловича — была осуществлена успешная эвакуация свыше 25 000 раненых и пораженных. Прямо в походно-полевых условиях Бурденко занимался организацией перевязочно-эвакуационных пунктов, налаживал работу эвакуационного транспорта на передовой и прифронтовой полосе. Николай Нилович усовершенствовал хирургическую помощь и процесс выноса раненых с поля боя, соблюдая принципы Н. И. Пирогова сортировки с эвакуацией по назначению. Бурденко предлагал, как и Н. В. Склифосовский, — создать специальные резервы хирургов. Вскоре были созданы отдельные роты медицинского усиления. Этот опыт очень сильно пригодился во время Великой Отечественной Войны.

В 1929 году Бурденко возглавил нейрохирургическую клинику, созданную на базе Рентгеновского института. Спустя три года, Николай Нилович стал директором первого в мире Центрального нейрохирургического института (сегодня он носит имя Н. Н. Бурденко). За двадцатилетний межвоенный период Бурденко проделал огромную плодотворную работу с далеко идущими последствиями. Он успешно разработал и внедрил ряд актуальных методик по профилактике и оперативному лечению травматического шока, раневой инфекции, язвенной болезни, легочного туберкулёза. Бурденко стал автором «Положения о военно-санитарной службе Красной армии», практические методики которого сам же с успехом опробовал и усовершенствовал в ходе советско-финской войны. В первые дни Великой Отечественной Войны 65-летний Бурденко был назначен на должность главного хирурга Красной Армии. По своей неизменной традиции, Николай Нилович немедленно выехал на фронт. За три неполных месяца он лично провёл несколько тысяч сложнейших операций в условиях полевых медсанбатов и прифронтовых госпиталей. Осенью 1941 года академик Бурденко при переправе через Неву попал под бомбардировку и был контужен, перенес два кровоизлияния в мозг, почти полностью лишился слуха. Николай Нилович был эвакуирован в Омск, где продолжал работать и на больничной койке. После улучшения самочувствия — вернулся в Москву и вновь начал совершать поездки на фронт. В ноябре 1942 г. Николай Нилович назначен членом Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Именно он возглавил комиссию, которая осенью 1943 года отправилась к массовым захоронениям польских граждан в Катыни. Академик Бурденко на основе тщательных и многочисленных патологоанатомических заключений и исследований, доказал, что расстрел пленных польских военнослужащих в лесах под Катынью — дело рук немецких оккупантов. Обвинения в этом СССР – ложь! Доказательства, собранные комиссией Бурденко

В годы Великой Отечественной войны советская военная медицина — в суровых условиях тотальной войны, эвакуации, нехватки медикаментов первой необходимости и опытных кадров, — проявила чудеса работоспособности и настоящий героизм во всех сферах своей деятельности. Нашей стране удалось избежать массовых эпидемий и значимых вспышек инфекционных заболеваний. Военные врачи вернули в строй — 72,5 % всех раненых и больных военнослужащих Красной армии, частей ВМФ и ВВС, что составляет более 10 млн. человек! Эти феноменальные достижения не сумели даже повторить, не то, что превысить, ни одна из стран-участниц Второй Мировой войны. В Вермахте, по статистике, в строй вернулось около половины раненых, а в РККА – около трех четвертей! Таким образом, разница составила даже не дивизии — армии. Это означает, что войну во многом выиграли вернувшиеся раненые и, в конечном счете, наши военные медики… Это в большой степени заслуга Николая Ниловича Бурденко! Этот талантливый хирург прошёл все главные войны, в которых участвовала Россия в первой половине ХХ века. Он внёс огромный вклад в развитие оперативной и военно-полевой медицины и по праву занимает почетное место в пантеоне российской медицинской науки.

Вечная слава и вечная память выдающимся труженикам советской военной медицины, что внесли неоценимый вклад в общую Победу советского народа в Великой Отечественной войне!

Источник: https://nstarikov.ru/akademik-burdenko-razoblachitel-gebbelsovskoj-lzhi-o-katyni-115497