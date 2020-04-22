Летопись Героев Отечества – Александр Космодемьянский

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Сегодня мы вспомним Героя Советского Союза Александра Космодемьянского.

Родного брата Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

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Источник: Летопись Героев Отечества

13 апреля 1945 года, 75 лет назад, под Кенигсбергом погиб командир батареи самоходных артиллерийских установок СУ-152 старший лейтенант Александр Космодемьянский – родной брат знаменитой Зои Космодемьянской.

Многие из нас, особенно люди старшего поколения, знают о её подвиге, но не все знают о том, что у Зои был родной младший брат. Возможно, кто-то в детстве читал книгу, написанную их мамой – Любовью Тимофеевной Космодемьянской. Книга называется «Повесть о Зое и Шуре». Опубликована книга была вскоре после войны. Про это должны знать москвичи, так как именно в Москве есть улица Зои и Александра Космодемьянских. В огромном числе других городов России и ближнего зарубежья есть улицы Зои Космодемьянской, имя Александра, к сожалению, в названиях не указано.

Сохранились воспоминания Любови Тимофеевны о детях: «Забавно было видеть их вместе – хрупкую Зою и толстого увальня Шуру. О Шуре на селе говорили: «У нашей учительницы мальчонка поперек себя шире: что на бок положи, что на ноги поставь – все одного роста». И впрямь: Шура был толстый, крепко сбитый и в свои полтора года много сильнее Зои. Но это не мешало ей заботиться о нем, как о маленьком, а иногда и строго покрикивать на него. Зоя сразу стала говорить чисто, никогда не картавила. Шура же лет до трех не выговаривал «р». Зою это очень огорчало».

Зоя была старше брата на два года, она родилась в 1923 году, а её брат Александр Космодемьянский — 1925 года рождения.

Александр Космодемьянский

Жизнь семьи разбила война. В первые дни Зоя и Шура начали работать токарями на заводе. Через некоторое время Зоя сообщила матери, что устроилась на курсы медсестер – и лишь позже призналась, что на самом деле поступила в разведывательно-диверсионное училище и вскоре отправится в тыл врага.

29 ноября 1941 года Зои, которой было всего восемнадцать лет, не стало. О её судьбе родные узнали лишь спустя два месяца. Вскоре матери пришлось ехать в деревню Петрищево на опознание тела дочери… «Тяжкие дни настали для нас с Шурой. Мы перестали ждать, мы знали, что ждать нечего. Прежде вся наша жизнь была полна надеждой на встречу, верой в то, что мы снова увидим и обнимем нашу Зою. Подходя к почтовому ящику, мы с надеждой смотрели на него: он мог принести нам весть о Зое. Теперь мы проходили мимо него, не глядя; мы знали – там ничего для нас нет. Ничего, что принесло бы нам радость. Шура был теперь моей поддержкой, им я жила. Он старался как можно больше времени проводить со мной. Он, прежде как огня боявшийся всяких «нежностей», был теперь со мною мягок и ласков», – пишет Любовь Тимофеевна.

После гибели Зои, Александр стал рваться на фронт. Он хотел как можно быстрее встретиться лицом к лицу с врагом и отомстить! Как вспоминала мама, слушая сводки Совинформбюро, сын скрипел зубами, и потом подолгу молча ходил по комнате. На фронт Шура впервые попытался уйти в шестнадцать лет. Сначала в Октябрьском районном военкомате Москвы парню отказали из-за возраста, но в апреле 1942-го его просьбу удовлетворили.

Александра направили в Ульяновское военное танковое училище – таково было собственное его желание. Матери он писал: «Устаю, недосыпаю, но работаю как зверь. Уже хорошо изучил винтовку, гранату, наган. На днях мы ездили на полигон, где стреляли из танка. Мои результаты для начала нормальные: по стрельбе из танка на дистанцию 400 и 500 метров из пушки и пулемета я поразил цели на «хорошо». Ты теперь меня не узнаешь: командиров хорошо приветствую и в ногу хожу молодцом».

Зоя и Александр Космодемьянские

Выпускные экзамены он сдал на отлично. Юношу определили на тяжелый танк КВ-1, на башне которого он собственноручно вывел краской надпись: «За Зою». В то время про подвиг Космодемьянской знала вся страна! Её имя писали на броне, а для солдат и офицеров 197 пехотной дивизии Вермахта, которые казнили Зою, наступили очень неприятные времена. Дело в том, что Сталин приказал не брать их в плен. Они вышли за рамки правил войны, перестали быть людьми – теперь правила на них и не распространяются! Бойцам Красной армии специально сообщали, если против них действовала та самая 197-я дивизия и уж её личному составу мало не показалось…

Уже в первом же бою Александр Космодемьянский проявил себя как отважный и умелый офицер. Будучи командиром танка, он первым со своим экипажем достиг немецких позиций и подавил огневые точки противника, тем самым проложив путь пехоте. В том бою его боевой машиной было уничтожено около 50 гитлеровцев, 2 противотанковых орудия и 3 миномета, а также 4 долговременные огневые точки. Примечательно, что в разгар атаки танк Александра получил повреждение, но из боя не вышел. Под ураганным огнем противника экипаж смог починить танк и продолжил наступление. За мужество и героизм Александр Анатольевич Космодемьянский был награжден Орденом Отечественной Войны 2-й степени.

Летом 1944 года гвардии лейтенант Космодемьянский принял командование самоходной артиллерийской установкой СУ-152. Переучиваться молодому лейтенанту не пришлось, так как СУ-152 была создана на базе танка КВ. В ходе операции «Багратион» Александр и его экипаж снова продемонстрировали высокое военное мастерство и отвагу. Во время боев за населенные пункты Бабичи и Батраковцы экипажу самоходки была поставлена задача прикрывать атаку наших танков. В пылу сражения Александр заметил, что немецкая самоходка зашла во фланг нашему танковому подразделению и ведет огонь по бортам советских машин, где броня тоньше. Быстро оценив ситуацию, он смелым маневром вывел машину на ударную позицию и поджег немецкую самоходку. За время наступления экипаж Космодемьянского огнем орудия, гусеницами и автоматными очередями уничтожил в бою свыше 30 немецких солдат и офицеров, 4 дзота, 4 противотанковых орудия с прислугой, раздавил 2 блиндажа и поджег склад с боеприпасами. 28 июня 1944 года Александр Космодемьянский был представлен к награждению Орденом Отечественной Войны 1-й степени.

Восточно-Прусская операция стала «лебединой песней» для юного офицера. В ходе боев за Кенигсберг, а если быть точнее, при прорыве внешнего обвода укрепрайона, экипаж гвардии старшего лейтенанта Космодемьянского смог на подручных средствах переправиться через 30-метровый водный канал. Захватив небольшой плацдарм, самоходка огнем своего орудия уничтожила вражескую артиллерийскую батарею, тем самым обеспечив безопасную переправу для других частей Красной Армии. В ходе боев за город экипаж самоходки Космодемьянского, презирая смерть, умело прикрывал действия нашей пехоты и танков в тяжелейших уличных боях. 13 апреля 1945 года в сражении за город Фирбрюдеркруг немцам удалось поджечь машину молодого офицера. Но Александр и не думал выходить из боя. Оставив горящий танк, он продолжил наступление вместе с пехотой. Разовравшийся рядом немецкий снаряд смертельно ранил молодого офицера. Александру не было ещё и 20 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Александру Анатольевичу Космодемьянскому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Были такие семьи в СССР, которые воспитали не одного Героя Советского Союза, а даже двух!