Что скрывается за поправками в конституцию РФ? Часть 1.

Что скрывается за поправками в конституцию? Часть 1.

Кирилл Запорожец и Алексей Орлов.



В видео (это только 1 часть) мы почитаем поправки в Конституцию РФ, которые ДЛЯ НАС или ЗА НАС (нужное подчеркнуть) подготовили и что за ними стоит или может стоять на самом деле, по-сути?



Здесь столкнулись два мнения.

1. Кирилл считает что поправки обязательно нужны и они помогут России выйти из пике проблем.

2. Алексей же более сдержанно реагирует на предлагаемые изменения, поскольку всё написанное можно трактовать в любую сторону.

Тексты, в виде конституций, вообще могут не понадобится если мы будем слабы, продажны и руководить нами будут люди не живущие по Русской правде, то чтобы кто не написал на бумаге, в действительности всё будет происходить по правилам того у кого есть воля и сила.



Однако, что же всё таки нам предлагают? Давайте хотя бы почитаем и подумаем.



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#референдум #голосование #ведамир #кириллзапорожец #поправки



#Референдум #Поправки #Голосование #Ведамир #КириллЗапорожец

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LLW86uy3ElE