Что скрывается за поправками в конституцию РФ? Часть 1.
Что скрывается за поправками в конституцию? Часть 1.
Кирилл Запорожец и Алексей Орлов.
В видео (это только 1 часть) мы почитаем поправки в Конституцию РФ, которые ДЛЯ НАС или ЗА НАС (нужное подчеркнуть) подготовили и что за ними стоит или может стоять на самом деле, по-сути?
Здесь столкнулись два мнения.
1. Кирилл считает что поправки обязательно нужны и они помогут России выйти из пике проблем.
2. Алексей же более сдержанно реагирует на предлагаемые изменения, поскольку всё написанное можно трактовать в любую сторону.
Тексты, в виде конституций, вообще могут не понадобится если мы будем слабы, продажны и руководить нами будут люди не живущие по Русской правде, то чтобы кто не написал на бумаге, в действительности всё будет происходить по правилам того у кого есть воля и сила.
Однако, что же всё таки нам предлагают? Давайте хотя бы почитаем и подумаем.
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#референдум #голосование #ведамир #кириллзапорожец #поправки
#Референдум #Поправки #Голосование #Ведамир #КириллЗапорожец
Поправки в конституцию установят приоритет законов Российской Федерации над международным правом – это говорится прямо. А вот “скрывается” за ними – возврат суверенита, судебная отмена незаконных решений Горбачёва и восстановление границ СССР до 1991 года. А ещё за этим “скрывается” то, что войскам США и НАТО, которые находятся на территории СССР, придётся пысдовать нах..й вместе со своими биолабораториями и прочим дeрьмом, американских и натовских “советников”, которые сейчас сидят в зданиях правительства, госдумы, министерствах и ведомствах, и которым Россия платит за их усилия по управлению страной туеву хучу бабок, выгонят ссаными тряпками, а халява у всех этих пыдарасов ЗАКОНЧИТСЯ и жыдосаксы уже НЕ БУДУТ ПАХАНАМИ В КАМЕРЕ, которую они устроили из планеты Земля!..
Очередные эксперты, вдруг вспомнившие про реальность.
Не хотят кукловоды западные, чтобы поправки работали – почву выбьют из под ног их марионеток.