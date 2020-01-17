Мишустин, Медведев и новая Конституция. Что скрывается за дымовой завесой? К. Сёмин. Н. Платошкин
Михаил Мишустин утвержден на должность Председателя Правительства РФ, за проголосовало 383 депутата. Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе. Также в ходе послания Федеральному собранию Президент РФ предложил внести поправки в Конституцию. Комментируют Константин Сёмин, Николай Платошкин и Александр Проханов.
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Платошкин интересно говорит , его на порядок интересней слушать чем Путина
https://www.youtube.com/watch?v=P86aV_peRJU&t=69s