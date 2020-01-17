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Мишустин, Медведев и новая Конституция. Что скрывается за дымовой завесой? К. Сёмин. Н. Платошкин

09:08. 17 января 2020 351 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Михаил Мишустин утвержден на должность Председателя Правительства РФ, за проголосовало 383 депутата. Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе. Также в ходе послания Федеральному собранию Президент РФ предложил внести поправки в Конституцию. Комментируют Константин Сёмин, Николай Платошкин и Александр Проханов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AkBhQhRzUFA

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