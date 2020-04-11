Что пить при коронавирусе?

Иван чай при коронавирусе и не только

Русский здравень от болезней.

(Приготовление здравеня!)

Алексей Орлов!



Сегодня коронавирус торчит как гвоздь в каждом ухе. Я не собираюсь обсуждать фейк это или нет, а просто предлагаю Вам простой способ изготовления нашего исконного русского чай называемого травяной здравень на основе иван чая.

Потратьте десять минут на интересное занятие и наслаждайтесь кладезем здоровья и хорошего настроения. Приготовьте русский натуральный напиток, или русский глинтвейн.

Долой печаль и самоуничтожение во время не объявленного карантина с формулировкой самоизоляция. Да здравствует Здравомыслие Радость и Полезное время провождение.



*Про то какая бывает сода мы говорили в нескольких передачах

“Страсти-мАрдасти вокруг соды. Спекуляция на E500. (или чем нас травят)”:



“Страсти-мАрдасти” вокруг соды. Спекуляция на E500 (или чем нас травят)

https://youtu.be/w42hlgQSn6Y



“Страсти мАрдасти вокруг соды 2 + практический эксперимент”

https://youtu.be/qVHnV95pIvw



“В чём опасность ГОСТ 2014. Окончательный диагноз Е 500. Страсти мАрдасти вокруг соды. Часть 3″

https://youtu.be/t1BfShwBeZI



4 ролик

“Дорогая передача… я от смеха уже плачу. Страсти мАрдасти вокруг соды. Выпуск 4.”

https://youtu.be/ZB0gUDBYOVU





Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yepADzQWHOc