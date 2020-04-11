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Что пить при коронавирусе?

16:40. 11 апреля 2020 226 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

Иван чай при коронавирусе и не только
Русский здравень от болезней.
(Приготовление здравеня!)
Алексей Орлов!

Сегодня коронавирус торчит как гвоздь в каждом ухе. Я не собираюсь обсуждать фейк это или нет, а просто предлагаю Вам простой способ изготовления нашего исконного русского чай называемого травяной здравень на основе иван чая.
Потратьте десять минут на интересное занятие и наслаждайтесь кладезем здоровья и хорошего настроения. Приготовьте русский натуральный напиток, или русский глинтвейн.
Долой печаль и самоуничтожение во время не объявленного карантина с формулировкой самоизоляция. Да здравствует Здравомыслие Радость и Полезное время провождение.

*Про то какая бывает сода мы говорили в нескольких передачах
“Страсти-мАрдасти вокруг соды. Спекуляция на E500. (или чем нас травят)”:

“Страсти-мАрдасти” вокруг соды. Спекуляция на E500 (или чем нас травят)
https://youtu.be/w42hlgQSn6Y

“Страсти мАрдасти вокруг соды 2 + практический эксперимент”
https://youtu.be/qVHnV95pIvw

“В чём опасность ГОСТ 2014. Окончательный диагноз Е 500. Страсти мАрдасти вокруг соды. Часть 3″
https://youtu.be/t1BfShwBeZI

4 ролик
“Дорогая передача… я от смеха уже плачу. Страсти мАрдасти вокруг соды. Выпуск 4.”
https://youtu.be/ZB0gUDBYOVU


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yepADzQWHOc

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2799 2291
    КБ Александр 11 апреля 2020 в 17:24

    Вот интересно, почему при таком обилии совершенно ненужных, часто вредных телепередач нет малюююсенькой такой передачки, которая рассказывала бы о доступной, недорогой, полезной народной медицине, на основе трав, грибов и других растений и продуктов животного происхождения, рецепты которой помогают быть здоровым, жизнерадостным человеком?.. Представляете, в место Малышевой бы…

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    4
    • 15457 471
      РусофилКБ Александр 11 апреля 2020 в 17:38

      Так сделай такую.
      Это не запрещено.
      ВСЕ передачи кто-то сделал.

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    • 657 593
      МамаКБ Александр 11 апреля 2020 в 17:52

      Секта ВОЗ разрешает только врачам рекомендовать медикаментозные средства, но дешёвый йодинол они не предложат, если проблемы носоглотки, а при воспалении уха про настойку календулы тоже ничего не скажут и погреть немного синей ультрафиолетовой лампой не посоветуют. Многие врачи теперь из соседних республик, и они не знают о целебных свойствах листьев осины и водной настойки коры осины для чистки сосудов. Об аюрведическом средстве -пажитнике (шамбале) от 100 болезней тоже от врача в кабинете не услышите, так как ему надо выписывать дорогие лекарства, он даже скажет Вам в какую аптеку идти, даст не рецепт с печатью и подписью и фамилией врача (как было при СССР), а записочку на простом листочке без подписи и даты. Простота- хуже воровства. Сам купил-сам отравился. Сам самозолировался – сам самоликвидировался.

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      2
      • 15457 471
        РусофилМама 11 апреля 2020 в 18:14

        Зато все одинаковые в масочках из марли и шапочках из фольги ))

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      • 15920 12070
        ЪМама 11 апреля 2020 в 18:16

        Знаете,люди…Что там пить при коронавирусе,чем там правильно смазывать руки…какой там перекисью водорода умывать лицо каждый час…Эти советы хороши для пенсионеров и офисных работников.Я полагаю лошадка-гипсокартонщик Степаныч все “вкурит”.Ну нет таких возможностей у людей труда.Ни рабочих завода,ни у строителей,ни у кондукторов маршруток…у массы профессий.Я пытался это пояснить юристу.Ответ-:”Каждый выбирает свое решение сам”.Поэтому мы этих пи..сов и не любим.

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      • 2799 2291
        КБ АлександрМама 11 апреля 2020 в 18:54

        Я так же думаю – не лечат, а калечат. За деньги. Целая индустрия…

        Чистить сосуды на основе коры и листьев осины на себе пробовали? Можно рецептик взглянуть?

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  • 8878 3283
    nikolay 11 апреля 2020 в 18:30

    Я уже давно пью свой чай.
    1. 30% от состава чёрного или зелёного чая.
    2. Чёрный перец горошек, немного (на 3 чашки 5,6 горошин).
    3. Чайная ложка корицы.
    4. 3 или 4 гвоздики.
    Всё это завариваешь кипятком и держишь 15 минут. Зачем нужен чёрный чай – для того чтобы перец был не терпким. В соединении с чёрным чаем, перец превращается в усилитель вкуса напитка. Только не переборщить. Чёрный перец попадая в кровь, убивает в ней бактерии и микроорганизмы, регулирует уровень сахара в крови, делает стенки сосудов и сердца эластичными, так как содержит калий и магний. Это в основном для сердечников.

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    1

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