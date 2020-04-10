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Смертельная гонка к-вируса: Британия вырывается вперёд, число заражённых в мире перевалило за 1,6 млн

08:30. 10 апреля 2020 218 просмотров Один комментарий Опубликовал:
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Смертельная гонка к-вируса: Британия вырывается вперёд, число заражённых в мире перевалило за 1,6 млн | Русская весна

За сутки в Британии от коронавируса умерли более 880 человек, общее количество погибших приближается к 8 тысячам. Такие данные сообщил Департамент здравоохранения и социальной защиты Соединённого Королевства.

За сутки количество жертв возросло на 881. Это на более чем сотню меньше, чем накануне. Общее количество погибших от эпидемии в Британии выросло до 7 978.

За сутки обнаружили 4344 новых заражений коронавирусом, число подтвержденных больных превысило 65 тысяч человек. Из них в больницах находятся 16 784 человек.

Всего в мире количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось до 1,6 млн человек.

По данным американского Университета Хопкинса к утру пятницы цифры в разбивке по странам выглядят так (общее кол-во заражённых / кол-во летальных исходов):

1. США – 465 329 случаев, 16 684 смерти (из них только в Нью-Йорке более 5,1 тысячи)
2. Испания – 153 222 / 15 447
3. Италия – 143 626 / 18 279
4. Франция – 118 783 / 12 228
5. Германия – 118 235 / 2607
6. Китай – 82 885 / 3339
7. Иран – 66 220 / 4410
8. Великобритания – 65 872 / 7993
9. Турция – 42 282 / 908
10. Бельгия – 24 983 / 2523

Россия в этом списке заняла 18-е место с 76 смертями и 10 131 случаев.


Передовица New York Times, которая наглядно показывает число смертей по США

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586496650

Метки: Новости

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