«Чёрный лебедь», я не твой…

Коронавирус – чисто медицинская проблема или диверсия?

Китайский 2019-nCoV называют вирусом-убийцей, и, с некоторым налётом драматического романтизма, «Чёрным лебедем» экономики. Он – месть матушки-природы за хамское к ней отношение или плод дьявольских открытий микробиологов? И непонятно, какая сторона длиннее в этом треугольнике: медицина–политика–бизнес? У микробиолога, специалиста по бактериологическому и химическому оружию Игоря Никулина своя версия происхождения вируса-убийцы.

– Игорь Викторович, вирусом 2019-nCoV в Китае заражены уже более 42,6 тысячи человек, 1018 умерли.

– Это официальные данные. Я думаю, жертв больше. Американцы создали математическую модель и прогнозируют, что к концу февраля будут инфицированы 2,8 миллиона человек, 100 тысяч погибнут.

Из-за эпидемии в Китае закрыты 14 городов, более 400 промышленных предприятий. Ситуация чрезвычайная. Это серьёзный удар по экономике страны, да и по «нервной системе» нации. Посмотрите, какая там была паника, особенно в первые дни пандемии!

– Коронавирус и впрямь похож на корону?

– Под микроскопом он похож на подводную мину с сосками по бокам. Это мина под человечеством. Уверен, что это искусственный вирус. Индийские учёные уже расшифровали его код. Вирус рукотворный, а не природного происхождения.

Судите сами. Восемь смертельно опасных вирусов за последние 20 лет. То атипичная пневмония, то птичий грипп, то свиной… Один факт – просто факт. Совокупность фактов – тенденция. Эти вирусы до 2000 года не цеплялись к человеку. Они миллионы лет мирно жили рядом с нами и паразитировали только на животных. В случае с MERS, ближневосточным респираторным синдромом, например, вирусы паразитировали на верблюдах, на летучих мышах, на змеях, на птицах… Но человека не трогали.

– Умирают только китайцы. Это что же, этновирус?

– Да, похоже на то…

– Но тогда где логика? На территории Китая изобретён страшный коронавирус, который уничтожает самих китайцев?! Массовое самоубийство?

– А кто сказал, что его изобрели в Китае? Его могли завезти в Ухань «дипломатической почтой».

Место и время выбраны, что называется, до минуты и до метра точно. Провести такую диверсию в Пекине или в Шанхае практически невозможно, так как там каждый квадратный метр «простреливается» видеокамерами. Это во-первых. Во-вторых, там много американских компаний и офисов. Тысячи американских служащих. «Огонь по своим штабам»? Не проходит.

Ухань – очень удобный объект для подобной диверсии. Накануне празднования Нового года по восточному календарю на улицах и площадях там не протолкнуться. В Ухани есть бактериологическая лаборатория, на которую всегда можно списать все грехи. В этом регионе испокон веков едят сырое мясо, на что тоже можно при случае сослаться. Наконец, Ухань – перекрёсток мира. Отсюда самолёты летят во все концы мира.

Кстати, по периметру Китая и России расположены порядка 400 биолабораторий. Казахстан, Киргизия, Афганистан, Пакистан, Вьетнам, Тайвань, Филип пины, Южная Корея, Япония…

– Почти везде, где есть американские военные базы…

– Да. Все эти исследования финансирует Пентагон. И везде, где есть биолаборатории (или поблизости от них), с завидной регулярностью происходят вспышки новых неизвестных заболеваний, которые американцы цинично игнорируют. Они ставят опыты на других. Главное, чтобы это было подальше от территории США.

– Игорь Викторович, но есть же международная Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении (КБТО). И США ратифицировали эту Конвенцию в 1972 году…

– Верно. Но в 2001-м отказались принимать протокол к ней. А протокол предусматривает механизмы взаимного контроля.

Заметьте, когда в 1979 году в Свердловске была вспышка сибирской язвы, мы пригласили лучшего специалиста в этой области, американского генетика-микробиолога, профессора Гарвардского университета Мэтью Мезельсона. Он не был другом СССР, но учёного привезли на место трагедии и показали всё. И Мезельсон согласился с тем, что причиной вспышки стал естественный вирус. (По официальным данным, в Свердловске от вспышки сибирской язвы погибло 64 человека. – Ред.). Большинство погибло от кишечной формы – они употребляли отравленное мясо. Было несколько пострадавших от кожной формы сибирской язвы, это были рубщики этого мяса. Было несколько случаев лёгочной формы.

– Игорь Викторович, в это время я жил примерно в километре от 19-го военного городка, где всё это произошло. Да, по официальной версии заражение сибирской язвой пошло от мяса скота, но активно гуляли слухи, что произошла утечка из подземной лаборатории того самого военного городка…

– Может быть, была и утечка. Я не исключаю диверсию. Мясо тоже можно заразить. Да, в 1979 году в мире была истерика, как сейчас. Да, нас обвиняли в том, что СССР нарушил конвенцию… Но приглашение авторитетнейшего микробиолога, борца против бактериологического и химического оружия всё-таки сняло напряжение. Мы продемонстрировали открытость, чего не сделали американцы – ни в Грузии, где погибли сотни людей от неизвестного вируса, ни в других местах. Везде, где американцы создают лаборатории под видом борьбы с биологической угрозой, количество эпидемий возрастает в десятки раз.

По данным Юлии Тимошенко, на Украине в прошлом году от различных инфекционных заболеваний погибло около 200 тысяч человек. Не знаю, насколько точны эти цифры, но проблема серьёзная. То бутулизм у соседей украинцев, то атипичная пневмония, то корь… Цифры засекречены, но многие блогеры называют цифру в 50 тысяч заболевших корью за прошлый год. И к нам корь занесли. К тому же украинцы ликвидировали свой Санэпидемнадзор. Эпидемии начались, а врачей разогнали. Украина и Грузия – две биологические бомбы на границе нашей страны.

– Игорь Викторович, вы как учёный занимались подобными вирусами?

– После окончания института я восемь лет проработал во ВНИИ прикладной микробиологии в подмосковном Оболенске. Начинал стажёром-исследователем, закончил старшим научным сотрудником. Вместе с коллегами мы доказали, что пресловутый вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – не «месть» природы человечеству, а дело рук самого человека.

– То есть бедные обезьяны, на которых все грешили, ни при чём?

– За основу был взят вирус иммунодефицита зелёных мартышек. Американцы работали с этим вирусом ещё в конце 70-х – начале 80-х годов, но почему-то первенство «открытия» отдали французам. В конце 80-х – начале 90-х годов было много публикаций о том, что в одной из американских тюрем на заключённых проводились опыты с ВИЧ. Что трое из ВИЧ-инфицированных зэков сбежали. Одного из них застрелили при побеге, другого поймали через недели две-три, а третий «подопытный кролик» бегал чуть ли не полгода, заражая проституток в окрестностях Нью-Йорка, а те, в свою очередь, одаривали экзотическим вирусом своих клиентов.

ВИЧ – вершина американской генной инженерии 80-х годов. Как они могли в то время создать такой штамм, для меня загадка. Даже сейчас эта работа тянет на Нобелевскую премию со знаком минус.

Сорос, который тогда финансировал нашу науку, заявил, что если мы будем продолжать эту «провокационную» тему, то он прекратит денежные вливания. Тему закрыли, а британцы спустя десять лет доделали мою и моих коллег работу. И пришли к такому же выводу: ВИЧ – вирус, выращенный в лаборатории.

Сейчас индусов Штаты начинают прессовать за «несвоевременное» открытие генома коронавируса. В нём, между прочим, обнаружены вставки ВИЧ, которые позволяют ему встраиваться в клетки человека.

– А наша страна, Игорь Викторович, надёжно защищена от подобных эпидемий?

– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию чрезвычайной. Всех россиян, эвакуированных из Китая, сажают на карантин под Тюменью. В Австралии и вовсе всех прилетевших оттуда отправляют на «необитаемый» остров, как в Средние века в Венеции. В экстремальной ситуации никакие меры не могут считаться чрезмерными.

Боюсь сглазить, но от масштабных эпидемий мы защищены надёжно. Наш Санэпидемнадзор один из лучших в мире. Ещё с советских времен.

«ЛГ»-досье

Игорь Викторович Никулин, микробиолог, общественный деятель. Родился в 1963 году в станице Абганерово Волгоградской области. Окончил Московский институт тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова (кафедру биотехнологии). Как эксперт по химическому и биологическому оружию был в составе комиссии по разоружению в Республике Ирак. Работал советником Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, был членом комиссии ООН по биологическому оружию. Выполнял ряд важных дипломатических поручений.

Обложка: Маски всё же надёжнее мантр. Фото: Jim Colton / Zuma / ИТАР-ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/chjornyj-lebed-ja-ne-tvoj-113576