«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции Дмитрия Астраханя.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины шесть раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении боевики Шаповалова и Кащенко из 59-й и 58-й бригад ВСУ вели обстрелы районов н. п. Доломитное и поселка шахты им. Гагарина с применением противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики 28-й бригады Марченко обстреляли из противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Александровка и Старомихайловка.

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На мариупольском направлении каратели 10-й горно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Зубанича подвергли обстрелу н. п. Ленинское и Саханка из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского огня ранения, несовместимые с жизнью, получил один защитник нашей Республики.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Важно отметить, что увеличение количества провокационных обстрелов территории нашей Республики связано с предстоящим 16 января заседанием ТКГ в Минске.

На этом заседании украинская сторона планирует использовать данную эскалацию для уклонения от обсуждения вопроса по дальнейшему разведению сил и средств от линии соприкосновения.

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Нам стали известны обстоятельства причастности высшего командного состава ВСУ к уголовным преступлениям в зоне «ООС».

Сотрудники СБУ вышли на след группы волонтёров, промышляющих распространением наркотических веществ на мариупольском направлении под покровительством высокопоставленных должностных лиц ВСУ.

Накануне запланированной СБУ спецоперации по задержанию подозреваемой группы лиц, с целью сокрытия своей причастности, командир 10 огшбр Зубанич приказал доверенным ему боевикам уничтожить склад волонтёров организации «Ангелы Тайры», на базе которого под прикрытием оказания помощи украинским военным осуществлялось хранение и распространение наркотических веществ.

Не может остаться без внимания тот факт, что успех СБУ совпал с активизацией деятельности Наева по выдавливанию из зоны «ООС» неподконтрольных ему волонтёров в борьбе за потоки гуманитарных грузов.

Также, по имеющимся у нас данным, в Селидово сотрудниками ВСП был задержан боевик 2-го батальона 28-й бригады Курлов В. В., у которого были изъяты наркотические вещества в виде 120 г амфетамина и 300 г марихуаны.

В настоящее время боевик задержан и находится в комендатуре. Также задержан его командир отделения Симонов. По предварительным данным, Курлов получил наркотические вещества на почте в посылке, пришедшей на имя Симонова.

Отмечено, что в ходе задержания у Курлова находились амфетамин и марихуана, однако в протоколе изъятия сотрудниками ВСП отражен только амфетамин.

Важно отметить, что в настоящее время в 28-й бригаде военной прокуратурой и СБУ расследуются обстоятельства гибели 13 января от передозировки наркотическими веществами двух военнослужащих 2-го батальона.

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