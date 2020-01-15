Сводки от ополчения Новороссии 15 января 2020
- 16:04 Военные ДНР предоставили гуманитарную помощь для детей Харцызска.
- 15:40 Огнём ВСУ убит боец Армии ДНР: сводка с Донбасса.
- 14:54 Украинский каратель самоликвидировался на Донбассе — подробности (ФОТО).
- 03:18 Погиб защитник Донбасса; подорвана техника ВСУ, убиты оккупанты — сводка ЛНР (ВИДЕО).
Военные ДНР предоставили гуманитарную помощь для детей Харцызска
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Огнём ВСУ убит боец Армии ДНР: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции Дмитрия Астраханя.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины шесть раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении боевики Шаповалова и Кащенко из 59-й и 58-й бригад ВСУ вели обстрелы районов н. п. Доломитное и поселка шахты им. Гагарина с применением противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На донецком направлении боевики 28-й бригады Марченко обстреляли из противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Александровка и Старомихайловка.
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На мариупольском направлении каратели 10-й горно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Зубанича подвергли обстрелу н. п. Ленинское и Саханка из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского огня ранения, несовместимые с жизнью, получил один защитник нашей Республики.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Важно отметить, что увеличение количества провокационных обстрелов территории нашей Республики связано с предстоящим 16 января заседанием ТКГ в Минске.
На этом заседании украинская сторона планирует использовать данную эскалацию для уклонения от обсуждения вопроса по дальнейшему разведению сил и средств от линии соприкосновения.
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Нам стали известны обстоятельства причастности высшего командного состава ВСУ к уголовным преступлениям в зоне «ООС».
Сотрудники СБУ вышли на след группы волонтёров, промышляющих распространением наркотических веществ на мариупольском направлении под покровительством высокопоставленных должностных лиц ВСУ.
Накануне запланированной СБУ спецоперации по задержанию подозреваемой группы лиц, с целью сокрытия своей причастности, командир 10 огшбр Зубанич приказал доверенным ему боевикам уничтожить склад волонтёров организации «Ангелы Тайры», на базе которого под прикрытием оказания помощи украинским военным осуществлялось хранение и распространение наркотических веществ.
Не может остаться без внимания тот факт, что успех СБУ совпал с активизацией деятельности Наева по выдавливанию из зоны «ООС» неподконтрольных ему волонтёров в борьбе за потоки гуманитарных грузов.
Также, по имеющимся у нас данным, в Селидово сотрудниками ВСП был задержан боевик 2-го батальона 28-й бригады Курлов В. В., у которого были изъяты наркотические вещества в виде 120 г амфетамина и 300 г марихуаны.
В настоящее время боевик задержан и находится в комендатуре. Также задержан его командир отделения Симонов. По предварительным данным, Курлов получил наркотические вещества на почте в посылке, пришедшей на имя Симонова.
Отмечено, что в ходе задержания у Курлова находились амфетамин и марихуана, однако в протоколе изъятия сотрудниками ВСП отражен только амфетамин.
Важно отметить, что в настоящее время в 28-й бригаде военной прокуратурой и СБУ расследуются обстоятельства гибели 13 января от передозировки наркотическими веществами двух военнослужащих 2-го батальона.
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Украинский каратель самоликвидировался на Донбассе — подробности (ФОТО)
Украинские СМИ скорбят о «безвременно ушедшем» боевике ВСУ, который самоликвидировался в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
Напомним, о гибели «всушника» Виталия Каравана из 56-й отдельной мотопехотной бригады «Русская Весна» сообщала накануне — его бездыханное тело было найдено «побратимами» в блиндаже.
Сегодня в пресс-центре бригады сообщили подробности произошедшего.
«В результате неосторожного обращения с боеприпасами в нашей бригаде погиб солдат Караван Виталий Андреевич», — сказано в сообщении.
Больше никаких подробностей не указано. Если учесть, что инцидент произошёл в ночь на 14 декабря, то не исключено, что изрядно отметив «москальский праздник» Старого Нового года, «патрiот» мог неудачно устроить салют из подручных средств.
Командование бригады проводит служебное расследование по факту смерти карателя.
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Погиб защитник Донбасса; подорвана техника ВСУ, убиты оккупанты — сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.
На славяносербском направлении военнослужащими 93 бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-х мм минометов был обстрелян н.п. Голубовское, по которому было выпущено десять мин.
В 15 часов 50 минут боевики 72 бригады из стрелкового оружия обстреляли н.п. Калиново.
К сожалению, в результате обстрелов получил ранения, не совместимые с жизнью, один защитник нашей Республики.
Выражаем соболезнования близким погибшего и призываем миссию ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских боевиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.
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С начала текущих суток зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.
В 10 часов 50 минут военнослужащие 59 бригады из 82-мм минометов обстреляли н.п. Нижнее Лозовое. В 11 часов 35 минут боевики 72 бригады подвергли обстрелу из 82-мм минометов н.п. Голубовское, выпустив по населенному пункту 10 мин.
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Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения.
Так, в зоне ответственности 72 бригады ВСУ в н.п. Попасная зафиксирована одна боевая машина пехоты. Данная информация также подтверждается наблюдателями ОБСЕ.
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Зафиксирован очередной случай сокрытия командиром 46 бригады полковником Котенко небоевых потерь от вышестоящего командования.
Так, 13 января во время движения военного автомобиля по грунтовой дороге в районе населенного пункта Счастье произошел его подрыв на противотанковой мине.
В результате происшествия двое военнослужащих ВСУ погибли на месте, четверо получили ранения. Раненые в тяжёлом состоянии доставлены в городскую больницу.
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Масштабы хищений, вскрытые за последний месяц в 59 бригаде, заставили командование «ООС» идти на крайние меры.
В настоящее время в целях недопущения незаконного вывоза оружия, боеприпасов и военного имущества в соединении работают представители СБУ, по результатам работы выявлена недостача 26 единиц стрелкового оружия и 2 тысяч боеприпасов к нему.
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